Маленький мой! Что делать, если ребёнок отстаёт в росте

«Почти на каждом приеме я слышу: „мы сами невысокие“, „он просто поздно вытянется“, „в семье все такие“, — говорит эксперт. — Наследственность, действительно, играет роль, но за разговорами о генетике можно легко пропустить тревожные скрытые сигналы, ведь нехватка роста — не вопрос эстетики, а показатель проблем с общим здоровьем ребенка!»

Перестал расти, или только кажется?

Задержка роста обычно поначалу неочевидна Чаще это медленный, незаметный процесс, который родители осознают гораздо позднее. А первые признаки задержки роста часто не воспринимаются всерьез, но именно они должны насторожить. Вот эти «красные флаги»

Размер одежды ребёнка не меняется два года подряд. Это удобно и экономично, но с медицинской точки зрения — это опасный маркер. Ребенок школьного возраста должен расти каждый год. Ребёнок выглядит моложе своих лет. Если ему уже 10 лет, а внешне дают не больше 7 — это может говорить о замедленном физическом развитии. Длительное сохранение детских пропорций тела — если у ребенка 10 лет всё еще относительно большая голова, короткие ноги, узкие плечи, маленькие кисти, что допустимо в раннем возрасте, то в школьные годы эти особенности должны постепенно сглаживаться. Плохой аппетит, слабость, частые простуды, сухая кожа, запоры у ребёнка. Все это может быть фоном гормональных или обменных нарушений, влияющих на рост. Отсутствие признаков полового созревания в положенные сроки. У девочек в возрасте 8-13 лет, у мальчиков — 9-14 лет. Если при этом рост тоже ниже нормы, откладывать обследование нельзя.

Высота важна в динамике

Сам по себе низкий рост у ребенка — еще не диагноз. Ведь люди бывают и высокими, и низкими — это нормально. Ключевой показатель — это скорость роста. Если ребенок прибавляет в длину менее 4 см в год, это уже повод для внимательного наблюдения, особенно если кривая роста сильно отстаёт от возрастной нормы.

«Да, рост родителей имеет значение, но фраза „он такой низенький в папу“ не должна быть оправданием бездействия, — уверяет Сидорова. — Даже у невысоких родителей ребенок должен расти без задержек, стабильно, пусть по своей траектории, отличной от большинства сверстников. Если же рост замедляется, встаёт или уходит сильно вниз относительно возрастных норм — это уже не вариант индивидуальной особенности, а тревожный симптом».

Как оценить рост

По словам эксперта, рост ребёнка можно и нужно отслеживать, и делать это должны не врачи, а сами родители, дома. В первый год жизни длину тела измеряют ежемесячно, с 1 до 2-х лет — каждые 3 месяца, после 2-х лет — раз в 6-12 месяцев.

Раньше родители рост детей отмечали карандашиком на дверном косяке. Или сравнивали своих детей по высоте с одноклассниками. Сейчас оценить рост детей и его темпы помогает умная техника. Современные приложения (например, Child Growth Tracker (Трекер роста ребенка) или Growth) помогают увидеть неблагоприятную тенденцию задолго до того, как проблема станет очевидной. В эти приложения вносятся измерения, далее программа поможет построить график роста ребенка.

Также можно воспользоваться приложением для расчета показателей по росту и весу. Например, Child Metrics. Там вводится дата рождения, вес, рост, пол ребенка. Выбирается расчет по ВОЗ, и — появятся результаты,. Самый важный — показатель роста (Height SD Score ) — его норма от −2 до +2 SD.

«Если показатель роста ребенка — от −1 до −2 SD- значит, его рост ниже среднего. Это может быть как вариантом индивидуальной нормы (низкие родители или слишком ранний или поздний пубертат), так и признаком серьезных заболеваний. В данном случае необходимо наблюдать за динамикой роста. При прибавке менее 4 см за год необходима консультация с эндокринологом», — советует Сидорова. — Если же показатель еще ниже, высока вероятность наличия тяжелого соматического заболевания, дефицита гормона роста и других более заболеваний. В данном случае необходимо сразу обратиться на консультацию к эндокринологу. Рост выше +1 SD — выше среднего; выше +2 SD — высокорослость (различной природы) — также требует консультации эндокринологом».

Еще существуют перцентильные таблицы и графики. Патологией по ним будет рост ниже 3 перцентили.

Редкий, но опасный диагноз

Часто родители невысоких детей, начитавшись интернета, прибегают к эндокринологам с готовым диагнозом, уверенные том, что у их ребёнка, по все видимости, дефицит гормона роста, и предлагают назначить анализы на уровень этого самого гормона, чтобы потом попытаться его поднять.

По ловам Сидоровой, дефицит гормона роста, при котором организм вырабатывает недостаточно соматотропного гормона — вещества, отвечающего за рост костей, мышц и общее физическое развитие, встречается далеко не у каждого низкого ребенка. Иногда низкий рост — это просто индивидуальная особенность или признак недостатка питания, а иногда — это свидетельство другого заболевания — например, снижения функции щитовидной железы, хромосомных патологий и др.

Но, тем не менее, пропускать такое состояние, как дефицит гормона роста, нельзя. Однако родителям важно знать, что для оценки работы этой системы проверять уровень самого гормона роста не нужно. Он выделяется не регулярно, а импульсно, и поэтому неинформативен при разовом измерении. Основной маркер, который отражает реальное действие гормона роста в организме — это — ИФР-1 (соматомедин). При подозрении на задержку роста врач назначает именно этот анализ, а также оценивает костный возраст ребёнка (по рентгену кистей рук), измеряет соотношение роста и веса. Кроме того, эндокринолог поинтересуется многими другими обстоятельствами: тем, как протекала беременность, как проходило раннее детство малыша, каковы были темпы его развития.

Современная терапия дефицита гормона роста позволяет существенно улучшить прогноз. Но есть ключевой момент — время. Пока зоны роста открыты, рост можно догнать. После завершения полового созревания возможности резко сокращаются.

Когда и к кому обращаться

Обязательно посетите с ребенком эндокринолога, если:

в 1 год — есть задержка роста или плохой набор массы тела;

— есть задержка роста или плохой набор массы тела; перед детским садом (в 3 года) — есть проблемы с ростом, весом или развитием;

— есть проблемы с ростом, весом или развитием; перед школой (в 6-7 лет) — если рост ниже нормы;

— если рост ниже нормы; в подростковом возрасте (12-16 лет) — при нарушениях роста и полового созревания.

«Красные флаги», которые требуют оценки специалиста:

прибавка менее 4 см в год;

ребенок заметно ниже сверстников;

размер одежды долго не меняется;

рост ниже 2 SD или ниже 3-й перцентили;

кривая роста идет вниз

Про БАДы и «витамины для роста»

«Что бы вам ни обещала реклама разных средств для роста» — не верьте, их просто не существует. Нет добавок, которые могут „запустить рост“, если есть гормональный или соматический дефицит. А БАДы с гормоном роста небезопасны и не имеют доказанной эффективности», — говорит эксперт.

«Рост — это не косметический параметр и не повод для сравнения с соседскими детьми. Это показатель того, как работает организм ребенка в целом. Ждать, что „сам вытянется“, значит рисковать временем, которое нельзя вернуть. Отслеживайте рост и обращайтесь к специалистам вовремя», — рекомендует Сидорова.