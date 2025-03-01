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Блинчики с начинкой из бананов, сгущенки и сливок

Нежные заварные блинчики на кислом молоке с начинкой, которая по вкусу напоминает знаменитый десерт "Баннофи Пай".

Ингредиенты

Блинчики:

Яйцо куриное - 2 шт.

Сахар - 3 ст.л.

Соль - 1/2 ч.л.

Молоко кислое - 250 мл

Мука пшеничная - 200 г

Сода - 1 ч.л.

Вода (кипяток) - 250 мл

Масло растительное (рафинированное) - 3 ст.

л.

Начинка:

Бананы - 4 шт.

Молоко сгущенное (вареное) - 1 банка

Сливки (от 30% жирность) - 200 мл

Пудра сахарная - по вкусу

Ванилин - по вкусу

  • 212 кКал
  • 2 ч.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Кислое молоко... Почему-то в детстве мне казалось, что это безнадежно испорченный и потерянный продукт, и удивлялась, почему папа пьет его с таким удовольствием!?! И только с годами я поняла, что это не только полезный напиток, ферментированный естественным образом, но и замечательный ингредиент для приготовления нежной выпечки, такой как, например, блины.

 

Необыкновенно нежные блинчики на кислом молоке и кипятке отлично подходят для наполнения их начинкой и не только сладкой. Добавив в тесто меньше сахара, можно приготовить закусочные блинчики с пикантной начинкой или блинчики с мясом.

 

Рецепт блинчиков с банановой начинкой
Фото 1

 

 

Итак, подготовим продукты для блинчиков с начинкой из бананов, сгущенки и сливок. Если вареная сгущенка хранилась в холодильнике, нужно заранее достать ее, чтобы она стала комнатной температуры, или поставить банку в емкость с очень теплой водой, чтобы ускорить процесс. Кислое молоко также должно быть комнатной температуры.

 

Чайник с водой ставим кипятиться.

 

Муку желательно просеять вместе с содой, чтобы в тесто не попали комочки соды.

 

Бананы я использовала сорта "бейби", они более сладкие, но можно взять и обычные бананы, тогда будет достаточно 2 бананов для начинки.

 

Ингредиенты для блинчиков с банановой начинкой
Фото 2

 

 

Приготовим тесто для блинчиков. В подходящей посуде взбиваем венчиком яйца, сахар и соль.

 

Взбить яйца с сахаром
Фото 3

 

 

К яйцам вливаем кислое молоко, добавляем муку, просеянную с содой, перемешиваем до исчезновения сухих комочков муки.

 

Всыпать муку
Фото 4

 

 

К этому времени вода, скорее всего, уже закипела. Постоянно и активно помешивая тесто, вливаем крутой кипяток, добавляем 2 ст.л. растительного масла и перемешиваем венчиком до получения жидкого однородного теста без комочков. Готовое тесто оставляем на 10-15 минут при комнатной температуре.

 

Готовое тесто
Фото 5

 

 

Испечем блинчики на хорошо разогретой сковороде, смазывая ее по необходимости оставшимся растительным маслом.

 

Пожарить блины
Фото 6

 

 

Для начинки взбиваем на высокой скорости миксера охлажденные сливки с сахарной пудрой до состояния крепкого пика. Уберем сливки в холодильник до нужного момента.

 

Взбить сливки с сахаром
Фото 7

 

 

Откроем банку со сгущенкой и немного перемешаем, чтобы сделать массу более однородной и удобной для использования. Бананы измельчим до состояния пюре любым удобным способом, я использовала картофелемялку.

 

Отложим по 1 ст.л. вареной сгущенки и взбитых сливок, смешаем их в маленькой мисочке и переложим в бумажный корнетик - эта смесь послужит украшением готового десерта.

 

Измельчить бананы
Фото 8

 

 

На рабочей поверхности разложим один блинчик, смажем его небольшим количеством вареной сгущенки (удобнее это делать ножом для масла или кондитерским шпателем), сверху распределим банановое пюре (1/2-1 ч.л). Начинку распределяем так, чтобы у краев оставалось немного свободного места.

 

Намазать блин сгущенкой и банановым пюре
Фото 9

 

 

На банановое пюре выложим немного взбитых сливок и распределим их. Не нужно использовать много начинки, иначе блинчик будет сложно сворачивать, и начинка будет вытекать.

 

Загнем несмазанные края блинчика внутрь - это удержит начинку при сворачивании блинчика.

 

Подвернуть края блина
Фото 10

 

 

Свернем блинчик в трубочку (уплотнять не нужно), начинка надежно запечатана внутри. Поступаем таким образом со всеми блинчиками и начинкой.

 

Свернуть блин в трубочку
Фото 11

 

 

Блинчики с банановой начинкой можно немного охладить, убрав в холодильник на 30-40 минут, а можно подавать сразу, украсив по собственному вкусу.

 

Фото блинчиков с банановой начинкой
Фото 12

 

 

Приятного аппетита и вкусной Масленицы Вам!

 

Вкусные блинчики с банановой начинкой
Фото 13

 

 

Блинчики с начинкой из бананов, сгущенки и сливок, рецепт с фото
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