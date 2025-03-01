Блинчики с начинкой из бананов, сгущенки и сливок

Ингредиенты
Яйцо куриное - 2 шт.
Сахар - 3 ст.л.
Соль - 1/2 ч.л.
Молоко кислое - 250 мл
Мука пшеничная - 200 г
Сода - 1 ч.л.
Вода (кипяток) - 250 мл
Масло растительное (рафинированное) - 3 ст.
Бананы - 4 шт.
Молоко сгущенное (вареное) - 1 банка
Сливки (от 30% жирность) - 200 мл
Пудра сахарная - по вкусу
Ванилин - по вкусу
- 212 кКал
- 2 ч.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Кислое молоко... Почему-то в детстве мне казалось, что это безнадежно испорченный и потерянный продукт, и удивлялась, почему папа пьет его с таким удовольствием!?! И только с годами я поняла, что это не только полезный напиток, ферментированный естественным образом, но и замечательный ингредиент для приготовления нежной выпечки, такой как, например, блины.
Необыкновенно нежные блинчики на кислом молоке и кипятке отлично подходят для наполнения их начинкой и не только сладкой. Добавив в тесто меньше сахара, можно приготовить закусочные блинчики с пикантной начинкой или блинчики с мясом.
Итак, подготовим продукты для блинчиков с начинкой из бананов, сгущенки и сливок. Если вареная сгущенка хранилась в холодильнике, нужно заранее достать ее, чтобы она стала комнатной температуры, или поставить банку в емкость с очень теплой водой, чтобы ускорить процесс. Кислое молоко также должно быть комнатной температуры.
Чайник с водой ставим кипятиться.
Муку желательно просеять вместе с содой, чтобы в тесто не попали комочки соды.
Бананы я использовала сорта "бейби", они более сладкие, но можно взять и обычные бананы, тогда будет достаточно 2 бананов для начинки.
Приготовим тесто для блинчиков. В подходящей посуде взбиваем венчиком яйца, сахар и соль.
К яйцам вливаем кислое молоко, добавляем муку, просеянную с содой, перемешиваем до исчезновения сухих комочков муки.
К этому времени вода, скорее всего, уже закипела. Постоянно и активно помешивая тесто, вливаем крутой кипяток, добавляем 2 ст.л. растительного масла и перемешиваем венчиком до получения жидкого однородного теста без комочков. Готовое тесто оставляем на 10-15 минут при комнатной температуре.
Испечем блинчики на хорошо разогретой сковороде, смазывая ее по необходимости оставшимся растительным маслом.
Для начинки взбиваем на высокой скорости миксера охлажденные сливки с сахарной пудрой до состояния крепкого пика. Уберем сливки в холодильник до нужного момента.
Откроем банку со сгущенкой и немного перемешаем, чтобы сделать массу более однородной и удобной для использования. Бананы измельчим до состояния пюре любым удобным способом, я использовала картофелемялку.
Отложим по 1 ст.л. вареной сгущенки и взбитых сливок, смешаем их в маленькой мисочке и переложим в бумажный корнетик - эта смесь послужит украшением готового десерта.
На рабочей поверхности разложим один блинчик, смажем его небольшим количеством вареной сгущенки (удобнее это делать ножом для масла или кондитерским шпателем), сверху распределим банановое пюре (1/2-1 ч.л). Начинку распределяем так, чтобы у краев оставалось немного свободного места.
На банановое пюре выложим немного взбитых сливок и распределим их. Не нужно использовать много начинки, иначе блинчик будет сложно сворачивать, и начинка будет вытекать.
Загнем несмазанные края блинчика внутрь - это удержит начинку при сворачивании блинчика.
Свернем блинчик в трубочку (уплотнять не нужно), начинка надежно запечатана внутри. Поступаем таким образом со всеми блинчиками и начинкой.
Блинчики с банановой начинкой можно немного охладить, убрав в холодильник на 30-40 минут, а можно подавать сразу, украсив по собственному вкусу.
Приятного аппетита и вкусной Масленицы Вам!
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