Блинчики с начинкой из бананов, сгущенки и сливок

Кислое молоко... Почему-то в детстве мне казалось, что это безнадежно испорченный и потерянный продукт, и удивлялась, почему папа пьет его с таким удовольствием!?! И только с годами я поняла, что это не только полезный напиток, ферментированный естественным образом, но и замечательный ингредиент для приготовления нежной выпечки, такой как, например, блины.

Необыкновенно нежные блинчики на кислом молоке и кипятке отлично подходят для наполнения их начинкой и не только сладкой. Добавив в тесто меньше сахара, можно приготовить закусочные блинчики с пикантной начинкой или блинчики с мясом.

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Итак, подготовим продукты для блинчиков с начинкой из бананов, сгущенки и сливок. Если вареная сгущенка хранилась в холодильнике, нужно заранее достать ее, чтобы она стала комнатной температуры, или поставить банку в емкость с очень теплой водой, чтобы ускорить процесс. Кислое молоко также должно быть комнатной температуры.

Чайник с водой ставим кипятиться.

Муку желательно просеять вместе с содой, чтобы в тесто не попали комочки соды.

Бананы я использовала сорта "бейби", они более сладкие, но можно взять и обычные бананы, тогда будет достаточно 2 бананов для начинки.

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Приготовим тесто для блинчиков. В подходящей посуде взбиваем венчиком яйца, сахар и соль.

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К яйцам вливаем кислое молоко, добавляем муку, просеянную с содой, перемешиваем до исчезновения сухих комочков муки.

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К этому времени вода, скорее всего, уже закипела. Постоянно и активно помешивая тесто, вливаем крутой кипяток, добавляем 2 ст.л. растительного масла и перемешиваем венчиком до получения жидкого однородного теста без комочков. Готовое тесто оставляем на 10-15 минут при комнатной температуре.

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Испечем блинчики на хорошо разогретой сковороде, смазывая ее по необходимости оставшимся растительным маслом.

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Для начинки взбиваем на высокой скорости миксера охлажденные сливки с сахарной пудрой до состояния крепкого пика. Уберем сливки в холодильник до нужного момента.

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Откроем банку со сгущенкой и немного перемешаем, чтобы сделать массу более однородной и удобной для использования. Бананы измельчим до состояния пюре любым удобным способом, я использовала картофелемялку.

Отложим по 1 ст.л. вареной сгущенки и взбитых сливок, смешаем их в маленькой мисочке и переложим в бумажный корнетик - эта смесь послужит украшением готового десерта.

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На рабочей поверхности разложим один блинчик, смажем его небольшим количеством вареной сгущенки (удобнее это делать ножом для масла или кондитерским шпателем), сверху распределим банановое пюре (1/2-1 ч.л). Начинку распределяем так, чтобы у краев оставалось немного свободного места.

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На банановое пюре выложим немного взбитых сливок и распределим их. Не нужно использовать много начинки, иначе блинчик будет сложно сворачивать, и начинка будет вытекать.

Загнем несмазанные края блинчика внутрь - это удержит начинку при сворачивании блинчика.

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Свернем блинчик в трубочку (уплотнять не нужно), начинка надежно запечатана внутри. Поступаем таким образом со всеми блинчиками и начинкой.

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Блинчики с банановой начинкой можно немного охладить, убрав в холодильник на 30-40 минут, а можно подавать сразу, украсив по собственному вкусу.

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Приятного аппетита и вкусной Масленицы Вам!