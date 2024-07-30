Что делать, если у родителей и бабушки разные взгляды на воспитание

Бабушка, предлагающая свою помощь в заботе о ребенке, – клад. Но что делать, если ее взгляды на воспитание не совпадают с родительскими? Как отстоять свое мнение и не испортить отношения, рассказывает семейный психолог и автор книг для детей и взрослых Ирина Чеснова.

Критика Советы Саботаж

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Что делать, если бабушка вас критикует

Иногда даже не напрямую, а как бы невзначай, обращаясь к ребенку:

«А кто это у нас тут в памперсах преет, у кого деток-то не будет? Новости СМИ2

«Все химией из банок тебя пичкают, как будто терки в доме нет».

Подобные высказывания ставят под сомнение компетентность матери, сбивают с толку и вызывают внутренние метания, ведь звучат они от родительской фигуры, рядом с которой мы ощущаем себя менее опытными и к которой вроде бы должны прислушиваться. Они мешают выработать свою стратегию заботы о детях, доверять внутреннему голосу, настроить связь с ребенком, улавливая его потребности.

Выход здесь один – проработать тему психологических границ. Психологические границы – это такая невидимая линия, которая разделяет «мое» и «чужое». Позволяет видеть, где мои чувства, решения, возможности, ресурсы, а где – не мои. Где моя картина мира и зона ответственности, а где – чужая.

Если у вас хорошие границы, вы понимаете: мама или свекровь – отдельный человек, у которого есть свое мнение, и она имеет на него право.

То, что она это мнение постоянно пытается «пропихнуть», конечно, добавляет психологического дискомфорта. Однако вы уверены, что не обязаны ему ни подчиняться, ни ощущать себя виноватой, ни суетиться, чтобы выглядеть «хорошей». Вы можете делать все, что считаете нужным, без оглядки на чужие суждения.

Если вы пока не очень хорошо ощущаете свои и чужие границы, повторяйте про себя: «Это всего лишь мнение другого человека – со своим опытом. Я не обязана ему следовать. Я могу прислушиваться к тому, что считаю полезным. Но это мой ребенок и решения по всем вопросам, связанным с его развитием, принимаем мы, его родители. Потому что мы – главные люди в его жизни».

Как реагировать на советы

По возможности – спокойно. Зачем тратить силы на то, чтобы переубеждать, спорить, обижаться, негодовать и доказывать, что вы давно выросли и сами во всем разберетесь? Подходящие, на ваш взгляд, советы берите на вооружение (и благодарите за них). На неподходящие можно вообще никак не реагировать. Волшебная фраза на все времена: «Наш педиатр советует поступать иначе, и мне кажется важным к нему прислушаться».

Еще одно универсальное послание: «Мама, своих детей ты уже вырастила. Теперь моя очередь. Мне нужно получить собственный опыт. Только так я смогу научиться доверять себе и нести ответственность за принятые решения».

Если же бабушка буквально не дает вам шагу ступить без своего словесного или физического вмешательства, важно понимать, что ею движет высокая жизненная тревога, невозможность отказаться от давно принятой на себя руководящей родительской роли и потребность в ощущении себя нужной, авторитетной, значимой.

Отвечать нужно именно на эту потребность: «Зинаида Павловна, мы очень ценим все, что вы для нас делаете. Но давайте не путать роли. Мы, родители, ближайшие для ребенка люди, ответственные за его здоровье и благополучие. Бабушки и дедушки – следующий круг близких взрослых, которые иногда подменяют родителей и дают ребенку бесценный опыт общения. Давайте договоримся, что мы выделяем в вашу зону ответственности, чтобы ваше общение с ребенком было радостным».

Как быть, если бабушка в отсутствие мамы все делает по-своему

Например, дает запрещенные сладости, не соблюдает режим или говорит: «Сейчас такого плохого мальчика полицейский придет и заберет».

Какие-то рутинные вещи бабушки могут делать не так, как родители. И это даже хорошо – другая манера взаимодействия расширяет представления ребенка об окружающем мире.

Главное, чтобы «генеральная воспитательная стратегия» все же была единой и согласованной – это дает ребенку ощущение безопасности и не разрывает на части от необходимости адаптироваться к противоречащим друг другу требованиям. Если же такой стратегии нет, если бабушка своим поведением показывает, что будет и дальше делать все по-своему, этот процесс надо увидеть и «вскрыть».

Кадр из фильма «Похороните меня за плинтусом» источник: Migration

Можно сказать так: «Зинаида Павловна, я ни в коем случае не хочу, чтобы мои слова звучали как критика. Но я хочу поговорить о вещах, которые считаю важными (недопустимыми, вредными) в отношении ребенка». Далее вы говорите, какого поведения ждете от мамы или свекрови с точки зрения интересов ребенка. «Если ребенок вовремя не ложится спать днем, мы вечером не можем его уложить, он становится капризным. Пожалуйста, кладите его спать днем во столько-то».

Если вы видите, что бабушка не идет на сотрудничество (необязательно по злому умыслу – она может в принципе быть человеком, не особо заморачивающимся на чистоте или режиме), вам предстоит принять трудное решение. Либо вы оставляете все как есть, не желая портить с ней отношения. Либо вежливо, но твердо несколько «отодвигаете» ее от заботы о ребенке. Это называется «регулировать дистанцию».

Помните, что любой ваш выбор имеет право на жизнь. И вы можете в любой момент его пересмотреть. Главное, чтобы выбор был осознанным.