Соберите необходимые продукты для приготовления песочного печенья с посыпкой.

Фото 1

Сливочное масло нарежьте на небольшие кусочки и слегка подтопите в тёплой духовке или микроволновке, до состояния "белого шоколада".

Фото 2

Добавьте к маслу соль, сахар и размешайте.

Фото 3

Далее добавьте к маслу яйцо и сметану.

Фото 4

Тщательно смешайте все ингредиенты лопаточкой.

Фото 5

Всыпьте муку и начните замес теста пока лопаткой, чтобы влажная и сухая часть теста начали соединяться.

Фото 6

Когда тесто начнёт собираться в комок, всыпьте кондитерскую посыпку и разрыхлитель и продолжите замес теста руками. При необходимости на этом этапе можно добавить ещё немного муки (примерно 50-70 г), если тесто вам покажется липким.

Важно всыпать кондитерскую посыпку именно в тот момент, когда вы почти замесили тесто, так как в жидкости она может просто начать растворяться.

Фото 7

Замесите мягкий и нежный комок теста. Старайтесь сильно не забивать его мукой. Замес производите быстро, чтобы посыпка не растворилась и не окрасила тесто, а осталась вкраплениями.

Фото 8

Тесто разделите на 4 части. Из каждой части скатайте колбаску толщиной 5-6 сантиметров. Оберните каждую колбаску плёнкой и уберите на 1 час в холодильник.

Фото 9

А тем временем подготовьте для декора сахар и ещё немного кондитерской посыпки.

Фото 10

Смешайте их в мисочке.

Фото 11

Достаньте из холодильника колбаски теста. Нарежьте их на кусочки толщиной по 1 сантиметру.

Фото 12

Каждую получившуюся печеньку обмакните в смесь сахара и посыпки.

Фото 13

Выложите печенье на противень (сахаром вверх). Отправьте в разогретую до 180°С духовку и выпекайте печенье до розовато-золотистого цвета, примерно 12-15 минут. Ориентируйтесь по своей духовке - возможно, время выпечки нужно будет скорректировать.

Фото 14

Печенье с посыпкой готово! Переложите его с противня на тарелку.

Фото 15

Приятного чаепития!

Фото 16

Фото 17