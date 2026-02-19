Ингредиенты
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите необходимые продукты для приготовления песочного печенья с посыпкой.
Сливочное масло нарежьте на небольшие кусочки и слегка подтопите в тёплой духовке или микроволновке, до состояния "белого шоколада".
Добавьте к маслу соль, сахар и размешайте.
Далее добавьте к маслу яйцо и сметану.
Тщательно смешайте все ингредиенты лопаточкой.
Всыпьте муку и начните замес теста пока лопаткой, чтобы влажная и сухая часть теста начали соединяться.
Когда тесто начнёт собираться в комок, всыпьте кондитерскую посыпку и разрыхлитель и продолжите замес теста руками. При необходимости на этом этапе можно добавить ещё немного муки (примерно 50-70 г), если тесто вам покажется липким.
Важно всыпать кондитерскую посыпку именно в тот момент, когда вы почти замесили тесто, так как в жидкости она может просто начать растворяться.
Замесите мягкий и нежный комок теста. Старайтесь сильно не забивать его мукой. Замес производите быстро, чтобы посыпка не растворилась и не окрасила тесто, а осталась вкраплениями.
Тесто разделите на 4 части. Из каждой части скатайте колбаску толщиной 5-6 сантиметров. Оберните каждую колбаску плёнкой и уберите на 1 час в холодильник.
А тем временем подготовьте для декора сахар и ещё немного кондитерской посыпки.
Смешайте их в мисочке.
Достаньте из холодильника колбаски теста. Нарежьте их на кусочки толщиной по 1 сантиметру.
Каждую получившуюся печеньку обмакните в смесь сахара и посыпки.
Выложите печенье на противень (сахаром вверх). Отправьте в разогретую до 180°С духовку и выпекайте печенье до розовато-золотистого цвета, примерно 12-15 минут. Ориентируйтесь по своей духовке - возможно, время выпечки нужно будет скорректировать.
Печенье с посыпкой готово! Переложите его с противня на тарелку.
Приятного чаепития!
Свежие комментарии