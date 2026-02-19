РЕБЁНОК.РУ
Печенье с посыпкой

Домашнее печенье - это всегда вкусно и намного лучше покупного. А уж такое яркое и красочное ещё и настроение поднимет! Такое печенье можно испечь на детский день рождения, дети любят яркую выпечку!

Ингредиенты

Масло сливочное - 110 г

Соль - 0,5 ч.л.

Сахар - 110 г

Яйцо - 1 шт.

Сметана - 50 г

Мука - 350-400 г

Кондитерская посыпка - 2-3 ст.

л.

Разрыхлитель теста - 5 г

Декор:

Сахар - 3-4 ст.л.

Кондитерская посыпка - 1-2 ст.л.

  • 377 кКал
  • 1 ч. 40 мин.
  • Б: 5.42
  • Ж: 12.14
  • У: 62.3

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите необходимые продукты для приготовления песочного печенья с посыпкой.

 

Фото 1

 

 

Сливочное масло нарежьте на небольшие кусочки и слегка подтопите в тёплой духовке или микроволновке, до состояния "белого шоколада".

 

Фото 2

 

 

Добавьте к маслу соль, сахар и размешайте.

 

Фото 3

 

 

Далее добавьте к маслу яйцо и сметану.

 

Фото 4

 

 

Тщательно смешайте все ингредиенты лопаточкой.

 

Фото 5

 

 

Всыпьте муку и начните замес теста пока лопаткой, чтобы влажная и сухая часть теста начали соединяться.

 

Фото 6

 

 

Когда тесто начнёт собираться в комок, всыпьте кондитерскую посыпку и разрыхлитель и продолжите замес теста руками. При необходимости на этом этапе можно добавить ещё немного муки (примерно 50-70 г), если тесто вам покажется липким.

 

Важно всыпать кондитерскую посыпку именно в тот момент, когда вы почти замесили тесто, так как в жидкости она может просто начать растворяться.

 

Фото 7

 

 

Замесите мягкий и нежный комок теста. Старайтесь сильно не забивать его мукой. Замес производите быстро, чтобы посыпка не растворилась и не окрасила тесто, а осталась вкраплениями.

 

Фото 8

 

 

Тесто разделите на 4 части. Из каждой части скатайте колбаску толщиной 5-6 сантиметров. Оберните каждую колбаску плёнкой и уберите на 1 час в холодильник.

 

Фото 9

 

 

А тем временем подготовьте для декора сахар и ещё немного кондитерской посыпки.

 

Фото 10

 

 

Смешайте их в мисочке.

 

Фото 11

 

 

Достаньте из холодильника колбаски теста. Нарежьте их на кусочки толщиной по 1 сантиметру.

 

Фото 12

 

 

Каждую получившуюся печеньку обмакните в смесь сахара и посыпки.

 

Фото 13

 

 

Выложите печенье на противень (сахаром вверх). Отправьте в разогретую до 180°С духовку и выпекайте печенье до розовато-золотистого цвета, примерно 12-15 минут. Ориентируйтесь по своей духовке - возможно, время выпечки нужно будет скорректировать.

 

Фото 14

 

 

Печенье с посыпкой готово! Переложите его с противня на тарелку.

 

Фото 15

 

 

Приятного чаепития!

 

Фото 16

 

 

 

Фото 17

 

 

