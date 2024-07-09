Педиатр перечислил ужасные последствия нахождения детей в закрытой машине

Врач-педиатр ГБУЗ МО «НИКИ детства Минздрава Московской области» Георгий Цуркин объяснил, почему нельзя оставлять детей одних в закрытой машине. Подробности приводятся на сайте регионально министерства здравоохранения.
«Автомобиль нагревается очень быстро. Всего за 10 минут температура воздуха в машине вырастает на 11 градусов. То есть в жаркую погоду критическая для ребенка температура в машине — 40-42 градуса — может наступить уже через 15-20 минут», — говорит Цуркин.
Надеяться на открытое окно или кондиционер не стоит. Лучи солнца преломляются через стекло, поэтому в салоне становится слишком жарко. Для детей такие условия особенно опасны. Их тела нагреваются в 3-5 раз быстрее, чем у взрослых. У ребенка «могут начаться судороги, рвота и нарушиться сердцебиение». При худшем сценарии он рискует потерять сознание, уточняет Цуркин.
Врач-педиатр призывает не оставлять детей в машине одних. В том числе если взрослому кажется, что он отлучится ненадолго. «Нелепая задержка может стать причиной фатального исхода», — напомнили в Минздраве Московской области.
В США в 2021 году умерли 23 ребенка, оставленных в раскаленных от жары машинах, 53 случая зафиксировали за 2018 и 2019 годы.
В июне 2022 году в закрытой машине умер пятилетний мальчик. Инцидент произошел в городе Хьюстон (Техас, США). В семье готовились отмечать день рождение. Мать мальчика и ее восьмилетняя дочь зашли в дом. Только через несколько часов женщина заметила, что в доме нет сына. Она выбежала на улицу и нашла ребенка пристегнутым в машине. По словам матери, ее сын умел растегивать ремень безопасности и выходить из автомобиля. Мальчик провел 2-3 часа в раскаленном транспортном средстве.
В 2018 году похожая трагедия произошла в подмосковном Ступино. Пятилетний ребенок находился в закрытом автомобиле 2,5 часа. Мать оставила его в машине, когда ушла подавать документы в отдел кадров — она устраивалась на работу и не предполагала, что будет долго отсутствовать. Когда она вернулась, ее сын не подавал признаков жизни.
В Италии в 2019 году в городе Катания умер двухлетний мальчик. Отец оставил его в машине на жаре. 43-летний преподаватель факультета инженерии местного университета планировал отвезти ребенка в детский сад. Но в пути забыл об этом и отправился на работу. В два часа дня ему позвонила встревоженная жена — она узнала, что сын так и не появился в детском саду. К тому моменту ребенок около 5 часов был в закрытой машине.
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