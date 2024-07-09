Педиатр перечислил ужасные последствия нахождения детей в закрытой машине

Врач-педиатр призывает не оставлять детей в машине одних. В том числе если взрослому кажется, что он отлучится ненадолго. «Нелепая задержка может стать причиной фатального исхода», — напомнили в Минздраве Московской области.

В США в 2021 году умерли 23 ребенка, оставленных в раскаленных от жары машинах, 53 случая зафиксировали за 2018 и 2019 годы.