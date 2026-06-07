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Квест – игра «Жигулевская кругосветка»

Участники: дети подготовительной группы, воспитатель группы.

 

Цель квест - игры:

 Создать условия для расширения знаний детей о флоре и фауне  национального парка «Самарская Лука» и Жигулевский заповедник; вызвать интерес к природе родного края

 Задачи:

Образовательные:

- расширять представления о многообразии объектов живой и неживой   природы Самарской Луки, их особенностях         

  - закреплять умение использовать приемы экспериментирования для познания объектов природы     

  - познакомить с причиной образования гор

Развивающие:

- развивать интерес детей к познанию объектов окружающего мира в его          

  разнообразных проявлениях и простейших зависимостях;

- развивать умение ориентироваться по карте

- вспомнить с детьми назначение заповедников

Воспитательные:

- воспитывать у детей интерес к процессу познания, желание преодолевать        трудности;

- воспитывает желание защитить и сохранить живую природу.

Методы и формы работы:

Словесные: вопросы, указания, пояснение, объяснение, оценка, загадывание и отгадывание     

загадок

Наглядные: демонстрационный материал, показ способов действий, показ образца

Практические: игровые действия, занимательные,  развивающие игры, эксперименты

Виды детской деятельности:

Коммуникативная, познавательно – исследовательская, восприятие художественной литературы, двигательная деятельность, художественно – эстетическая.

Сюжет квест – игры: Дети отправляются в кругосветное путешествие, выполняя различные задания

Ведущий:  воспитатель группы

Дети: ребята подготовительной группы.

Правила игры:

  • Выслушивать вопросы внимательно
  • Не выкрикивать
  • Если готовы ответить, поднять руку
  • Задание выполняет вся команда
  • За правильно выполненные задания дети получают медаль «Знатоки природы»

Место проведения: группа,  спортивный зал.

Материал и оборудование:

  • Карта Жигулевской кругосветки
  • Фотография Жигулевских гор
  • Фотография «Речные рыбы»
  • Фотография диких животных
  • Фотография Жигулевского заповедника
  • Фотография растений: «Венерин башмачок», подорожник, волчеягодник, кувшинка, мать – и – мачеха, колокольчик.
  • Иллюстрация насекомых
  • Дуга
  • 4 обруча
  • 4 конуса
  • Лавочка
  • Лоскуты ткани по количеству детей
  • Иллюстрация полезных ископаемых: песок, уголь, нефть, газ
  • Цветные карандаши
  • Альбомный лист бумаги
  • Медали «Знатоки природы»
  • Сундук
  • Шоколадные монеты

Предварительная работа:

  • С/р игры «Путешествие по Волге».
  • С/р игра «Экология»
  • Д/и «Я знаю 5 названий»
  • Д/и «Можно – нельзя»
  • Д/и «Собираясь в дальний путь –взять с собою не забудь»
  • Игра «Мы геологи»
  • Встреча с искусством: И. Репин «Жигулевские горы»,  «Волга.    Ширяево», «Бурлаки на Волге», В. Лукьянов «Берег реки Волги»
  • Беседа «Что мы знаем о заповеднике»
  • Отгадывание загадок о животных и растениях, занесённых в Красную книгу
  • Слушание сказки Л. Н. Толстого «Волга и Вазуза»
  • Слушание стихотворения П. Градова «Жигулевская берёзка»
  • Слушание легенд «Утес Шелудяк», «Девья гора», «Молодецкий курган»
  • Составление макета «Животные Самарской области»
  • Рассматривания фотографий растений и животных Самарской Луки

 

 Ход квест-игры

Содержание деятельности

Время

Методические указания

1

Воспитатель предлагает детям отправится в Жигулевскую кругосветку.

Дети рассматривают карту Жигулевской кругосветки

Воспитатель объясняет детям  как будет проходить путешествие по Волге и Усе вокруг Самарской Луки.

Дети садятся  в заранее построенную шлюпку – ялик

1 минута

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами отправимся в Жигулевскую кругосветку

Воспитатель:Что такое кругосветное путешествие?

Дети: Путешествие по кругу

Воспитатель:  Правильно. Давайте посмотрим на карту и определим, как будет проходить наше путешествие.

Воспитатель: отправимся мы с вами на ялике, занимайте места и вперед!

 

2

Воспитатель показывает детям иллюстрации рыб

Дети называют рыб которые не обитают в Волге и получают медаль «Юные защитники природы»

2 минуты

Воспитатель: Ребята, а какие рыбы водятся в Волге?

Дети: сазан, лещ, судак, щука, окунь, сом..

Воспитатель: А как вы думаете все ли рыбы, которых вы  видите живут в нашей реке? Или какая – то рыба лишняя
Д/и «Какая рыба лишняя?»

3

Воспитатель показывает на карте Жигулевский заповедник

Ребята называют животных которые обитают в наших лесах, а какие нет. Педагог вручает медаль за правильно выполненное задание

5 минут

Воспитатель: Мы с вами проплываем мимо Жигулевского заповедника, какие животные обитают в этом заповеднике?

Дети: Лось, лиса, заяц, еж, белка…

 

Д/и «Какое животное не  живет в наших лесах?»

 

 

4

Воспитатель предлагает детям прогуляться по Жигулевскому заповеднику и вспомнить правила поведения в нем

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребята отгадывают названия растений и цветов. Закрепляют названия растений занесенных в Красную книгу, и получают награду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети различают летающих и ползающих насекомых и вспоминают какие насекомые занесены в Красную книгу. За правильный ответ ребятам вручают награды

10 минут

Воспитатель: девайте сделаем остановку в Жигулевском заповеднике. Но сначала вспомним как надо вести себя в таких местах.

Дети: в заповеднике нельзя ездить на машинах, можно только ходить по тропинкам, нельзя охотиться, рвать цветы, рубить деревья, нельзя шуметь.

Воспитатель: молодцы ребята, теперь можно смело с вами отправляться на экскурсию.

Д/и «Бывает ли такое растение на самом деле?»

Воспитатель: сейчас я вам расскажу про растения, а вы должны мне сказать бывает ли такое растение на самом деле, или нет.

Воспитатель: по древней легенде богиня красоты потеряла туфельку, и на этом месте вырос прекрасный цветок.

Дети: венерин башмачок

Воспитатель: А это растение растет у нас на пути и мы часто его можем найти?

Дети: подорожник

Воспитатель: А эта ягода очень ядовита, и сравнивают её с диким, хищным животным?

Дети: волчеягодник

Воспитатель: а этот цветок похож на музыкальный инструмент, но звука музыкального в нём нет.

Дети: колокольчик

Воспитатель: Как вы думаете существует ли русалочий цветок?

Дети: да, это кувшинка

Воспитатель: а этот первоцвет отдает не только тепло, но и холод, когда прикасаешься к нему ладонью?

Дети: мать – и – мачеха.

Воспитатель: молодцы. узнали все растения, но их на нашей земле очень много и всех не перечислишь, а Венерин башмачок и кувшинка занесены в Красную книгу!

Воспитатель: если приглядеться то среди этих растений можно встретить и разных насекомых, давайте найдем ползающих и летающих насекомых.

Д/и «Найди ползающих и летающих насекомых»

Воспитатель: отправляемся дальше в путь, нас ждут Жигулевские горы

5

Дети спускаются в спортивный зал, где узнают как образуются горы, и чем они богаты.

 

 

 

 

 

Дети рассматривают фотографии Жигулевских гор, участвуют в эксперименте (Ребята накрывают свою ладошку тканью – это земля, и приводят ладонь в движение. В результате «земля» морщится, горбится и начинают расти «горы»)  отгадывают загадки о полезных ископаемых

5 минут

Воспитатель: мы отправляемся на ялике дальше

Вос-ль: посмотрите, ребята, что вы видите на карте?

 

Дети: горы

Воспитатель: правильно, это Жигулевские горы. Сейчас мы сделает здесь небольшую остановку.

Воспитатель: будьте осторожны, вас здесь могут поджидать опасности: ядовитые растения, дикие животные, змеи, живые камни, пещеры, склоны, поэтому надо идти строго по моему маршруту.

Воспитатель: а сейчас я проверю как вы можете справиться с трудностями в горах и пройти испытание:

Игра – эстафета: «Опасности Жигулевских гор»

·                   подлезание под дугу

·                   прыжки из обруча в обруч

·                   ходьба между конусами

·                   ползание по гимнастической скамейке

Воспитатель: молодцы, и с этим заданием справились, а теперь присядем  и отдохнём.

Воспитатель: ребята вы хотите узнать как образовались Жигулевские горы?

Дети: да

Игра – эксперимент «Как появляются горы?»

Воспитатель: наши горы могучие, величавые. С ними связано много тайн и легенд. И такие же интересные названия вершин этих гор Молодецкий курган, Девья гора, Верблюд, Лепешка, Стрельная. А еще наши горы богаты полезными ископаемыми

Загадки о полезных ископаемых

Он очень нужен детворе,                                          

Он на дорожках во дворе,                                          

Он на стройке и на пляже                                          

И в стекле расплавлен даже.(Песок)

Это топливо, сырьё                                                 

Из земли качают.                                                 

«Черным золотом» его                                          

Люди величают.(Нефть)

На кухне у мамы помощник отличный,              

Он синим цветком расцветает от спичек. (Газ)

Чёрный и блестящий,                                                 

Я самый настоящий                                     

Волшебник, чародей.                                              

Я нужен для печей.                                                  

В печах переливаюсь                                  

Золотистым цвете                                                        

В морозы я стараюсь                                             

Дома нагреть, как летом. (Уголь)

 

Воспитатель: теперь пора нам возвращаться домой.

 

6

Дети поднимаются в группу и рисуют условные знаки: «Как нельзя вести себя в природе»

10 минут

Воспитатель: мы с вами вернулись домой из кругосветного путешествия, а теперь давайте вспомним и нарисуем знаки «Как нельзя вести себя в природе», и всем об этом будем рассказывать

Творческая мастерская «Как нельзя вести себя в природе»

7

 

В конце игры воспитатель вручает детям шоколадные монетки.

2 минуты

Воспитатель: ребята, вам понравилась наше путешествие?

Дети: да

Воспитатель: вы сегодня хорошо потрудились, и получили много медалей «Защитники природы», а у меня для вас есть еще один сюрприз. Помните про легенды которые сочинял народ, где воспевал красоту своего края, так вот, я хочу рассказать вам еще одну интересную легенду:

«Жил на нашей земле казак, атаман Степан Разин. На горе Стрельной были разинские стоянки, а в пещерах Жигулей он прятал сокровища. Обратите внимание я нашла один такой сундук, давайте посмотрим, что в нем находиться. А здесь золотые монеты. Это ваша награда, вы их честно заслужили!

 

Список используемой литературы:

  1. Дыбина О. В. Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле», Ульяновск – Тольятти, 2017
  2. Артемова Т. А. «Я познаю мир», Ульяновск, 2023
  3. Дыбина О. В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением», МОЗАЙКА – СИНТЕЗ МОСКВА, 2021
  4. Тугущева Г. П., Чистякова А. Е. «Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста», Санкт -Петербург, ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2019
  5. Павлова Л. Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром», МОЗАЙКА – СИНТЕЗ МОСКВА, 2017
  6. Кудинов К. А. «Жигулевский заповедник», Тольятти 2017
  7. Зеленова Н. Г, Осипова Л. Е. «Мы живем в России», МОСКВА  2018
  8. Горькова Л. Г. «Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников», Москва: «ВАКО», 2017
  9. Интернет ресурсы

 

Используемый материал:

 

 

Карта «Жигулевской кругосветки»

 

 

Д/и «Какая рыба лишняя?»

 

  

Д/и «Какое животное лишнее?»

 

 

«Жигулевский государственный заповедник»

Бывают ли такие растения? 

 

 

Насекомые

Жигулевские горы

Полезные ископаемые

г.о.Тольятти

МБУ школа №23  спд/с "Жар-птица" 

педагог Сипкина Л.В.

 

 

 

 

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