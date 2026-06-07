Квест – игра «Жигулевская кругосветка»

Воспитатель : отправимся мы с вами на ялике, занимайте места и вперед!

Воспитатель: Правильно. Давайте посмотрим на карту и определим, как будет проходить наше путешествие.

Воспитатель: Что такое кругосветное путешествие?

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами отправимся в Жигулевскую кругосветку

Воспитатель объясняет детям как будет проходить путешествие по Волге и Усе вокруг Самарской Луки.

Воспитатель : А как вы думаете все ли рыбы, которых вы видите живут в нашей реке? Или какая – то рыба лишняя Д/и «Какая рыба лишняя?»

Воспитатель: Ребята, а какие рыбы водятся в Волге?

Дети называют рыб которые не обитают в Волге и получают медаль «Юные защитники природы»

Д/и «Какое животное не живет в наших лесах?»

Воспитатель: Мы с вами проплываем мимо Жигулевского заповедника, какие животные обитают в этом заповеднике?

Ребята называют животных которые обитают в наших лесах, а какие нет. Педагог вручает медаль за правильно выполненное задание

4

Воспитатель предлагает детям прогуляться по Жигулевскому заповеднику и вспомнить правила поведения в нем Ребята отгадывают названия растений и цветов. Закрепляют названия растений занесенных в Красную книгу, и получают награду Дети различают летающих и ползающих насекомых и вспоминают какие насекомые занесены в Красную книгу. За правильный ответ ребятам вручают награды

10 минут