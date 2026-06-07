Квест – игра «Жигулевская кругосветка»

Участники: дети подготовительной группы, воспитатель группы.
Цель квест - игры:
Создать условия для расширения знаний детей о флоре и фауне национального парка «Самарская Лука» и Жигулевский заповедник; вызвать интерес к природе родного края
Задачи:
Образовательные:
- расширять представления о многообразии объектов живой и неживой природы Самарской Луки, их особенностях
- закреплять умение использовать приемы экспериментирования для познания объектов природы
- познакомить с причиной образования гор
Развивающие:
- развивать интерес детей к познанию объектов окружающего мира в его
разнообразных проявлениях и простейших зависимостях;
- развивать умение ориентироваться по карте
- вспомнить с детьми назначение заповедников
Воспитательные:
- воспитывать у детей интерес к процессу познания, желание преодолевать трудности;
- воспитывает желание защитить и сохранить живую природу.
Методы и формы работы:
Словесные: вопросы, указания, пояснение, объяснение, оценка, загадывание и отгадывание
загадок
Наглядные: демонстрационный материал, показ способов действий, показ образца
Практические: игровые действия, занимательные, развивающие игры, эксперименты
Виды детской деятельности:
Коммуникативная, познавательно – исследовательская, восприятие художественной литературы, двигательная деятельность, художественно – эстетическая.
Сюжет квест – игры: Дети отправляются в кругосветное путешествие, выполняя различные задания
Ведущий: воспитатель группы
Дети: ребята подготовительной группы.
Правила игры:
- Выслушивать вопросы внимательно
- Не выкрикивать
- Если готовы ответить, поднять руку
- Задание выполняет вся команда
- За правильно выполненные задания дети получают медаль «Знатоки природы»
Место проведения: группа, спортивный зал.
Материал и оборудование:
- Карта Жигулевской кругосветки
- Фотография Жигулевских гор
- Фотография «Речные рыбы»
- Фотография диких животных
- Фотография Жигулевского заповедника
- Фотография растений: «Венерин башмачок», подорожник, волчеягодник, кувшинка, мать – и – мачеха, колокольчик.
- Иллюстрация насекомых
- Дуга
- 4 обруча
- 4 конуса
- Лавочка
- Лоскуты ткани по количеству детей
- Иллюстрация полезных ископаемых: песок, уголь, нефть, газ
- Цветные карандаши
- Альбомный лист бумаги
- Медали «Знатоки природы»
- Сундук
- Шоколадные монеты
Предварительная работа:
- С/р игры «Путешествие по Волге».
- С/р игра «Экология»
- Д/и «Я знаю 5 названий»
- Д/и «Можно – нельзя»
- Д/и «Собираясь в дальний путь –взять с собою не забудь»
- Игра «Мы геологи»
- Встреча с искусством: И. Репин «Жигулевские горы», «Волга. Ширяево», «Бурлаки на Волге», В. Лукьянов «Берег реки Волги»
- Беседа «Что мы знаем о заповеднике»
- Отгадывание загадок о животных и растениях, занесённых в Красную книгу
- Слушание сказки Л. Н. Толстого «Волга и Вазуза»
- Слушание стихотворения П. Градова «Жигулевская берёзка»
- Слушание легенд «Утес Шелудяк», «Девья гора», «Молодецкий курган»
- Составление макета «Животные Самарской области»
- Рассматривания фотографий растений и животных Самарской Луки
Ход квест-игры
|
№
|
Содержание деятельности
|
Время
|
Методические указания
|
1
|
Воспитатель предлагает детям отправится в Жигулевскую кругосветку.
Дети рассматривают карту Жигулевской кругосветки
Воспитатель объясняет детям как будет проходить путешествие по Волге и Усе вокруг Самарской Луки.
Дети садятся в заранее построенную шлюпку – ялик
|
1 минута
|
Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами отправимся в Жигулевскую кругосветку
Воспитатель:Что такое кругосветное путешествие?
Дети: Путешествие по кругу
Воспитатель: Правильно. Давайте посмотрим на карту и определим, как будет проходить наше путешествие.
Воспитатель: отправимся мы с вами на ялике, занимайте места и вперед!
|
2
|
Воспитатель показывает детям иллюстрации рыб
Дети называют рыб которые не обитают в Волге и получают медаль «Юные защитники природы»
|
2 минуты
|
Воспитатель: Ребята, а какие рыбы водятся в Волге?
Дети: сазан, лещ, судак, щука, окунь, сом..
Воспитатель: А как вы думаете все ли рыбы, которых вы видите живут в нашей реке? Или какая – то рыба лишняя
|
3
|
Воспитатель показывает на карте Жигулевский заповедник
Ребята называют животных которые обитают в наших лесах, а какие нет. Педагог вручает медаль за правильно выполненное задание
|
5 минут
|
Воспитатель: Мы с вами проплываем мимо Жигулевского заповедника, какие животные обитают в этом заповеднике?
Дети: Лось, лиса, заяц, еж, белка…
Д/и «Какое животное не живет в наших лесах?»
|
4
|
Воспитатель предлагает детям прогуляться по Жигулевскому заповеднику и вспомнить правила поведения в нем
Ребята отгадывают названия растений и цветов. Закрепляют названия растений занесенных в Красную книгу, и получают награду
Дети различают летающих и ползающих насекомых и вспоминают какие насекомые занесены в Красную книгу. За правильный ответ ребятам вручают награды
|
10 минут
|
Воспитатель: девайте сделаем остановку в Жигулевском заповеднике. Но сначала вспомним как надо вести себя в таких местах.
Дети: в заповеднике нельзя ездить на машинах, можно только ходить по тропинкам, нельзя охотиться, рвать цветы, рубить деревья, нельзя шуметь.
Воспитатель: молодцы ребята, теперь можно смело с вами отправляться на экскурсию.
Д/и «Бывает ли такое растение на самом деле?»
Воспитатель: сейчас я вам расскажу про растения, а вы должны мне сказать бывает ли такое растение на самом деле, или нет.
Воспитатель: по древней легенде богиня красоты потеряла туфельку, и на этом месте вырос прекрасный цветок.
Дети: венерин башмачок
Воспитатель: А это растение растет у нас на пути и мы часто его можем найти?
Дети: подорожник
Воспитатель: А эта ягода очень ядовита, и сравнивают её с диким, хищным животным?
Дети: волчеягодник
Воспитатель: а этот цветок похож на музыкальный инструмент, но звука музыкального в нём нет.
Дети: колокольчик
Воспитатель: Как вы думаете существует ли русалочий цветок?
Дети: да, это кувшинка
Воспитатель: а этот первоцвет отдает не только тепло, но и холод, когда прикасаешься к нему ладонью?
Дети: мать – и – мачеха.
Воспитатель: молодцы. узнали все растения, но их на нашей земле очень много и всех не перечислишь, а Венерин башмачок и кувшинка занесены в Красную книгу!
Воспитатель: если приглядеться то среди этих растений можно встретить и разных насекомых, давайте найдем ползающих и летающих насекомых.
Д/и «Найди ползающих и летающих насекомых»
Воспитатель: отправляемся дальше в путь, нас ждут Жигулевские горы
|
5
|
Дети спускаются в спортивный зал, где узнают как образуются горы, и чем они богаты.
Дети рассматривают фотографии Жигулевских гор, участвуют в эксперименте (Ребята накрывают свою ладошку тканью – это земля, и приводят ладонь в движение. В результате «земля» морщится, горбится и начинают расти «горы») отгадывают загадки о полезных ископаемых
|
5 минут
|
Воспитатель: мы отправляемся на ялике дальше
Вос-ль: посмотрите, ребята, что вы видите на карте?
Дети: горы
Воспитатель: правильно, это Жигулевские горы. Сейчас мы сделает здесь небольшую остановку.
Воспитатель: будьте осторожны, вас здесь могут поджидать опасности: ядовитые растения, дикие животные, змеи, живые камни, пещеры, склоны, поэтому надо идти строго по моему маршруту.
Воспитатель: а сейчас я проверю как вы можете справиться с трудностями в горах и пройти испытание:
Игра – эстафета: «Опасности Жигулевских гор»
· подлезание под дугу
· прыжки из обруча в обруч
· ходьба между конусами
· ползание по гимнастической скамейке
Воспитатель: молодцы, и с этим заданием справились, а теперь присядем и отдохнём.
Воспитатель: ребята вы хотите узнать как образовались Жигулевские горы?
Дети: да
Игра – эксперимент «Как появляются горы?»
Воспитатель: наши горы могучие, величавые. С ними связано много тайн и легенд. И такие же интересные названия вершин этих гор Молодецкий курган, Девья гора, Верблюд, Лепешка, Стрельная. А еще наши горы богаты полезными ископаемыми
Загадки о полезных ископаемых
Он очень нужен детворе,
Он на дорожках во дворе,
Он на стройке и на пляже
И в стекле расплавлен даже.(Песок)
Это топливо, сырьё
Из земли качают.
«Черным золотом» его
Люди величают.(Нефть)
На кухне у мамы помощник отличный,
Он синим цветком расцветает от спичек. (Газ)
Чёрный и блестящий,
Я самый настоящий
Волшебник, чародей.
Я нужен для печей.
В печах переливаюсь
Золотистым цвете
В морозы я стараюсь
Дома нагреть, как летом. (Уголь)
Воспитатель: теперь пора нам возвращаться домой.
|
6
|
Дети поднимаются в группу и рисуют условные знаки: «Как нельзя вести себя в природе»
|
10 минут
|
Воспитатель: мы с вами вернулись домой из кругосветного путешествия, а теперь давайте вспомним и нарисуем знаки «Как нельзя вести себя в природе», и всем об этом будем рассказывать
Творческая мастерская «Как нельзя вести себя в природе»
|
7
|
В конце игры воспитатель вручает детям шоколадные монетки.
|
2 минуты
|
Воспитатель: ребята, вам понравилась наше путешествие?
Дети: да
Воспитатель: вы сегодня хорошо потрудились, и получили много медалей «Защитники природы», а у меня для вас есть еще один сюрприз. Помните про легенды которые сочинял народ, где воспевал красоту своего края, так вот, я хочу рассказать вам еще одну интересную легенду:
«Жил на нашей земле казак, атаман Степан Разин. На горе Стрельной были разинские стоянки, а в пещерах Жигулей он прятал сокровища. Обратите внимание я нашла один такой сундук, давайте посмотрим, что в нем находиться. А здесь золотые монеты. Это ваша награда, вы их честно заслужили!
Список используемой литературы:
- Дыбина О. В. Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле», Ульяновск – Тольятти, 2017
- Артемова Т. А. «Я познаю мир», Ульяновск, 2023
- Дыбина О. В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением», МОЗАЙКА – СИНТЕЗ МОСКВА, 2021
- Тугущева Г. П., Чистякова А. Е. «Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста», Санкт -Петербург, ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2019
- Павлова Л. Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром», МОЗАЙКА – СИНТЕЗ МОСКВА, 2017
- Кудинов К. А. «Жигулевский заповедник», Тольятти 2017
- Зеленова Н. Г, Осипова Л. Е. «Мы живем в России», МОСКВА 2018
- Горькова Л. Г. «Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников», Москва: «ВАКО», 2017
- Интернет ресурсы
Используемый материал:
Карта «Жигулевской кругосветки»
Д/и «Какая рыба лишняя?»
Д/и «Какое животное лишнее?»
«Жигулевский государственный заповедник»
Бывают ли такие растения?
Насекомые
Жигулевские горы
Полезные ископаемые
г.о.Тольятти
МБУ школа №23 спд/с "Жар-птица"
педагог Сипкина Л.В.
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