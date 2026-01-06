Развитие эмоционального интеллекта у детей

Автор Валентина Паевская
Детский нейропсихолог, перинатальный и клинический психолог
Эмоциональный интеллект — это про понимание себя и других людей: эмоций, чувств, желаний, мотивации. Благодаря эмоциональному интеллекту мы осознаем поступки окружающих и сами адекватно реагируем в тех или иных ситуациях.
В каком возрасте дети начинают понимать и осознавать свой «мир чувств», как развивать эмоциональный интеллект у детей и почему через мультики эмоции не считываются, читайте в этой статье.
В каком возрасте дети начинают понимать и осознавать свой «мир чувств», как развивать эмоциональный интеллект у детей и почему через мультики эмоции не считываются, читайте в этой статье.
О значении эмоционального интеллекта
Обычно мамы малышей бо́льшее внимание уделяют развитию интеллекта, покупая развивающие игры и тетради, предлагая ежедневно решать какие-то головоломки, собирать правильно пазлы, продевать шнуровку в определенной последовательности. Однако, важно помнить, что в основе интеллектуального развития лежит несколько базовых «китов»:
Как это может выглядеть?
И это лишь немногие из ситуаций, в корне которых лежит понимание себя, своих и чужих чувств. Невозможность их понять, осознать, принять ведут к определенным трудностям:
Эмоциональный интеллект или EQ — это совокупность навыков, которые помогают нам распознавать эмоции, намерения, желания, мотивацию других и себя. Это способность, которая позволяет нам устанавливать контакты и достигать определенных высот в карьере, учебе, жизни в целом.
- Физическое развитие, в том числе крупная и мелкая моторика;
- Эмоционально-волевая сфера;
- Овладение бытовыми навыками.
Как это может выглядеть?
- По успеваемости всё хорошо, но страдает поведение.
- В школе может появиться дружба против кого-то: сначала зовут в игру, потом игнорируют или отталкивают. Ребенок в силу неразвитости эмоционального интеллекта может не понимать особенностей такой «дружбы», никак себя не защищать, идти на поводу и очень страдать от непонимания, что с ним не так.
- Школьник так и не научился проигрывать. Любая игра, будь это настольная или спортивная, где он не побеждает, заканчивается слезами и драмой.
- Ребенок с трудом принимает похвалу в свой адрес, очень смущается, краснеет, становится неловким. Чтобы не попадать в такие ситуации, отказывается от участия в конкурсах, играх, выступлениях, где может проявлять себя.
И это лишь немногие из ситуаций, в корне которых лежит понимание себя, своих и чужих чувств. Невозможность их понять, осознать, принять ведут к определенным трудностям:
- Появляется неконтролируемая агрессия и желание причинить боль другому.
- Неумение дружить: общается со всеми хорошо, но близкого друга нет, или стремится к дружбе, но другие отталкивают. В дальнейшем может привести к одиночеству как в плане дружбы, так и в любви.
- Потеря мотивации достижений или боязнь неудачи, а в глобальном плане отсутствие развития и довольствование лишь третьими ролями.
- Неумение принимать проигрыш и отсутствие удовольствия от самой игры, вечное состязание, борьба, желание, чтобы другие поддавались.
- Страх быть лучше остальных или не таким как все.
Эмоциональный интеллект или EQ — это совокупность навыков, которые помогают нам распознавать эмоции, намерения, желания, мотивацию других и себя. Это способность, которая позволяет нам устанавливать контакты и достигать определенных высот в карьере, учебе, жизни в целом.
И в первую очередь именно благодаря нам, взрослым, происходит развитие эмоционального интеллекта у детей.
Развитие эмоционального интеллекта у детей дошкольного возраста
Полноценно с чувствами мы начинаем знакомить с пяти лет. Именно в этом возрасте появляется абстрактное мышление, есть понимание себя, немного других людей, включается эмпатия и сопереживание. Также обработка информации достаточна для того, чтобы понимать довольно глубокие вещи.
Но это не говорит о том, что раньше 5 лет ребёнок никак не воспринимает эмоций и не демонстрирует их сам. Мама нахмурилась, малыш с интересом наблюдает за её лицом. Папа отругал за проказы: сдвинутые брови, строгий голос. Бабушка улыбается, когда приходит. Дедушка, который смеётся или поет песенки.
Это и есть база эмоционального интеллекта — ребенок видит людей, которые испытывают эмоции.
Для того, чтобы малыш научился чувствам, у нас любят говорить: «Озвучивайте эмоции ребёнка. Проговаривайте его чувства, настроения, как положительные, так и отрицательные».
Сложность заключается в том, что многим взрослым трудно назвать и обозначить и свои собственные чувства. И в принципе количество эмоций, которое в среднем знает человек, ограниченное. Поэтому мы можем лишь представлять, что испытывает ребенок в тот или иной момент. Так и выходит, что в процессе развития эмоционального интеллекта ребёнка многие взрослые узнают больше и о себе.
Что важно знать про малышей и дошкольников? Ведущая эмоция в этом возрасте — интерес. И когда на интерес ребенка взрослый выдает негативную реакцию, то каждый раз он таким образом пресекает познание мира. Наши взрослые «не сейчас», «я занят», «минуточку», грубое «отстань» тормозят интерес ребёнка.
До 3 лет мы должны создавать безопасную среду, в которой будет поддерживаться интерес малыша: он сможет открывать шкафы, разбрасывать, изучать окружающий мир тактильно.
Если Вам не нравится то, что делает ребенок и как проявляет свой интерес и любознательность, а такое случается, то перенаправьте его внимание на что-то другое или смените обстановку. Также, если малышу понравилось само занятие или игра, то Вы можете социализировать данный навык:
Далее следует так называемый возраст почемучек, когда ребенок активно интересуется всем, что его окружает, и задаёт множество вопросов, желая узнать суть вещей и явлений. Обычно этот период начинается с 3−4 лет и продолжается до 6−7 лет, когда ребёнок идёт в первый класс, где интерес перенаправляется в русло учебы и получения знаний. Именно поэтому важно по мере возможности реагировать на детские «почему?» и "зачем?", тем более сейчас найти правильную информацию в разы проще и быстрее, чем во времена наших родителей.
Если с раннего детства Вы позволите детям проявлять интерес к новому, будете его позитивно подкреплять, то в дальнейшем это проявится в мотивации к знаниям и интересу к учебной деятельности.
Примерно в 3 года происходит важный этап социализации, а также развития эмоционального интеллекта, когда дети учатся взаимодействовать с другими детьми. Чаще всего этому способствует детский сад. Умение договариваться, делиться игрушками, вступать в совместную игру — основа коммуникабельности, сотрудничества и конфликтоустойчивости.
Так, в дошкольном возрасте на развитие EQ в большей степени влияют родители и их эмоции, другие значимые взрослые. И будет здорово, если таких контактов будет как можно больше в качественном плане.
Но это не говорит о том, что раньше 5 лет ребёнок никак не воспринимает эмоций и не демонстрирует их сам. Мама нахмурилась, малыш с интересом наблюдает за её лицом. Папа отругал за проказы: сдвинутые брови, строгий голос. Бабушка улыбается, когда приходит. Дедушка, который смеётся или поет песенки.
Это и есть база эмоционального интеллекта — ребенок видит людей, которые испытывают эмоции.
Для того, чтобы малыш научился чувствам, у нас любят говорить: «Озвучивайте эмоции ребёнка. Проговаривайте его чувства, настроения, как положительные, так и отрицательные».
Сложность заключается в том, что многим взрослым трудно назвать и обозначить и свои собственные чувства. И в принципе количество эмоций, которое в среднем знает человек, ограниченное. Поэтому мы можем лишь представлять, что испытывает ребенок в тот или иной момент. Так и выходит, что в процессе развития эмоционального интеллекта ребёнка многие взрослые узнают больше и о себе.
Что важно знать про малышей и дошкольников? Ведущая эмоция в этом возрасте — интерес. И когда на интерес ребенка взрослый выдает негативную реакцию, то каждый раз он таким образом пресекает познание мира. Наши взрослые «не сейчас», «я занят», «минуточку», грубое «отстань» тормозят интерес ребёнка.
До 3 лет мы должны создавать безопасную среду, в которой будет поддерживаться интерес малыша: он сможет открывать шкафы, разбрасывать, изучать окружающий мир тактильно.
Если Вам не нравится то, что делает ребенок и как проявляет свой интерес и любознательность, а такое случается, то перенаправьте его внимание на что-то другое или смените обстановку. Также, если малышу понравилось само занятие или игра, то Вы можете социализировать данный навык:
- Вместо размазывания варенья дайте ребенку пальчиковые краски и разрешите рисовать на стенах в ванной.
- Ребенок любит кидать игрушки — купите кольцеброс или баскетбольное кольцо. Вместе отрабатывайте меткость и четкость броска.
Далее следует так называемый возраст почемучек, когда ребенок активно интересуется всем, что его окружает, и задаёт множество вопросов, желая узнать суть вещей и явлений. Обычно этот период начинается с 3−4 лет и продолжается до 6−7 лет, когда ребёнок идёт в первый класс, где интерес перенаправляется в русло учебы и получения знаний. Именно поэтому важно по мере возможности реагировать на детские «почему?» и "зачем?", тем более сейчас найти правильную информацию в разы проще и быстрее, чем во времена наших родителей.
Если с раннего детства Вы позволите детям проявлять интерес к новому, будете его позитивно подкреплять, то в дальнейшем это проявится в мотивации к знаниям и интересу к учебной деятельности.
Примерно в 3 года происходит важный этап социализации, а также развития эмоционального интеллекта, когда дети учатся взаимодействовать с другими детьми. Чаще всего этому способствует детский сад. Умение договариваться, делиться игрушками, вступать в совместную игру — основа коммуникабельности, сотрудничества и конфликтоустойчивости.
Так, в дошкольном возрасте на развитие EQ в большей степени влияют родители и их эмоции, другие значимые взрослые. И будет здорово, если таких контактов будет как можно больше в качественном плане.
Что тормозит развитие эмоционального интеллекта у детей
В современном мире широкое распространение получили гаджеты. Мы часто и много времени проводим с телефоном. Проблема в том, что когда Вы погружаетесь в просмотр чего-то в телефоне, Ваше лицо застывает, на нём не "произносятся" эмоции. Или, наоборот, сложно понять, над чем Вы смеётесь или грустите, если это не происходит вживую и перед самим ребёнком.
Важно, когда Вы находитесь с ребенком, убирайте из рук телефон, особенно с малышами. Лучшее общение с детьми из положения глаза в глаза: опускайтесь на уровень ребенка, когда с ним общаетесь, берите к себе на колени, чтобы ребенок всегда смог заглянуть в Ваше лицо.
Самое большое зло для эмоционального интеллекта — телевизор на кухне. Это не только про механическое поглощение еды, без чувствования вкуса пищи, но и отсутствие разговоров. Приемы пищи могут стать Вашей семейной традицией, где в процессе Вы сможете делиться событиями дня, рассказывать о своих радостях и переживаниях, вести беседы. И если вначале ребенок будет лишь наблюдать, то по мере взросления он станет частью таких разговоров, будет доверять Вам, рассказывая обо всём на свете.
Запомните, через мультики эмоции не считываются. Чтобы понять происходящее в экране, ребенку нужен чувственный опыт, а также развитое логическое и абстрактное мышление, которое постепенно появляется к 5 годам. Поэтому и мультики в раннем возрасте лишь вредят развитию ребенка, перегружая его психику, возбуждая нервную систему. Есть хорошие мультфильмы для развития эмоционального интеллекта, например, Головоломка или Головоломка-2, но он больше подойдёт для понимания детям от 10 лет и взрослым.
Ничто в развитии эмоционального интеллекта не может заменить человека. Поэтому, чем больше ребенок общается с самыми разными взрослыми — бабушками, дедушками, тетями, дядями, детьми на площадке и в саду, — тем лучше. Чем больше Вы можете предоставить ему общения и его разнообразия, тем более у него будет развит эмоциональный интеллект.
Важно, когда Вы находитесь с ребенком, убирайте из рук телефон, особенно с малышами. Лучшее общение с детьми из положения глаза в глаза: опускайтесь на уровень ребенка, когда с ним общаетесь, берите к себе на колени, чтобы ребенок всегда смог заглянуть в Ваше лицо.
Самое большое зло для эмоционального интеллекта — телевизор на кухне. Это не только про механическое поглощение еды, без чувствования вкуса пищи, но и отсутствие разговоров. Приемы пищи могут стать Вашей семейной традицией, где в процессе Вы сможете делиться событиями дня, рассказывать о своих радостях и переживаниях, вести беседы. И если вначале ребенок будет лишь наблюдать, то по мере взросления он станет частью таких разговоров, будет доверять Вам, рассказывая обо всём на свете.
Запомните, через мультики эмоции не считываются. Чтобы понять происходящее в экране, ребенку нужен чувственный опыт, а также развитое логическое и абстрактное мышление, которое постепенно появляется к 5 годам. Поэтому и мультики в раннем возрасте лишь вредят развитию ребенка, перегружая его психику, возбуждая нервную систему. Есть хорошие мультфильмы для развития эмоционального интеллекта, например, Головоломка или Головоломка-2, но он больше подойдёт для понимания детям от 10 лет и взрослым.
Ничто в развитии эмоционального интеллекта не может заменить человека. Поэтому, чем больше ребенок общается с самыми разными взрослыми — бабушками, дедушками, тетями, дядями, детьми на площадке и в саду, — тем лучше. Чем больше Вы можете предоставить ему общения и его разнообразия, тем более у него будет развит эмоциональный интеллект.
Способы развития эмоционального интеллекта у детей
Для развития эмоционального интеллекта и у детей, и у взрослых важную роль играет эмоциональный опыт, а это:
Их можно вводить с 5-летнего возраста, постепенно увеличивая время. Начинать посещать музеи и театры можно с 15 минут за посещение. Как только Вы видите, что ребёнок заерзал, устал, стал отвлекаться, то лучше уйти. Не заставляем досиживать до конца, иначе так может стереться удовольствие от процесса.
Когда Вы идете в театр, то прежде всего вкладываетесь в эмоционально-волевую сферу ребенка. Это место, где он учится тихо сидеть, не мешать другим, смотреть, слушать и запоминать. Первые посещения ребенок в принципе только учится обрабатывать информацию, и лишь в последующие разы становится и сам частью спектакля, проживая, сопереживая главным героям.
Театр — это точка, где невозможно пролистнуть эмоцию:
Кроме искусства большим Вашим помощником по развитию эмоционального интеллекта станет чтение вслух. Это могут быть как детские сказки, так и Ваши взрослые книги, которые Вы читаете с выражением. Обязательно читайте с ребенком стихотворения, а с 4−5 лет начинайте их учить. Бунин, Некрасов, Пушкин и другие великие классики написали немало произведений, которые важно читать детям с дошкольного возраста, а не только по школьной программе.
Любуйтесь природой на прогулке и из окна, обсуждайте живые организмы — растения, насекомых, птиц, животных, которых встречаете. Развитию эмоционального интеллекта способствуют и домашние питомцы, особенно если ребенок привлекается к воспитанию и уходу за ним. Это и эмпатия, и развитие ответственности, и умение понять животного и его состояние без слов.
- Искусство и выставки;
- Музеи;
- Филармонии;
- Театры.
Их можно вводить с 5-летнего возраста, постепенно увеличивая время. Начинать посещать музеи и театры можно с 15 минут за посещение. Как только Вы видите, что ребёнок заерзал, устал, стал отвлекаться, то лучше уйти. Не заставляем досиживать до конца, иначе так может стереться удовольствие от процесса.
Когда Вы идете в театр, то прежде всего вкладываетесь в эмоционально-волевую сферу ребенка. Это место, где он учится тихо сидеть, не мешать другим, смотреть, слушать и запоминать. Первые посещения ребенок в принципе только учится обрабатывать информацию, и лишь в последующие разы становится и сам частью спектакля, проживая, сопереживая главным героям.
Театр — это точка, где невозможно пролистнуть эмоцию:
- В театре очень важна эмоциональная пауза. Самая большая благодарность актерам происходит тогда, когда человек плачет или смеется. А чтобы это произошло, нужно время.
- Выбирайте хорошие постановки как классические, так и современные. Избегайте примитивных постановок, которые забываются сразу, как только Вы покидаете театр.
- Театр помогает развивать юмор, а юмор — показатель и IQ, и EQ. Вы замечали, как мало сейчас людей, понимающих сарказм и черный юмор, обладающих самоиронией?
Кроме искусства большим Вашим помощником по развитию эмоционального интеллекта станет чтение вслух. Это могут быть как детские сказки, так и Ваши взрослые книги, которые Вы читаете с выражением. Обязательно читайте с ребенком стихотворения, а с 4−5 лет начинайте их учить. Бунин, Некрасов, Пушкин и другие великие классики написали немало произведений, которые важно читать детям с дошкольного возраста, а не только по школьной программе.
Любуйтесь природой на прогулке и из окна, обсуждайте живые организмы — растения, насекомых, птиц, животных, которых встречаете. Развитию эмоционального интеллекта способствуют и домашние питомцы, особенно если ребенок привлекается к воспитанию и уходу за ним. Это и эмпатия, и развитие ответственности, и умение понять животного и его состояние без слов.
Книги, которые помогают разобраться в теме эмоций
Если говорить про основу, то существует 9 базовых чувств, которые нужно уметь определять и отличать друг от друга с 5 лет и на всю жизнь:
Какие книги могут помочь Вам в развитии эмоционального интеллекта и понимании эмоций:
- Радость;
- Грусть;
- Страх;
- Вина;
- Злость;
- Любовь;
- Обида;
- Удовольствие;
- Интерес.
Какие книги могут помочь Вам в развитии эмоционального интеллекта и понимании эмоций:
- «Когда я…». Серия полезных сказок для детей от 1,5 лет. В этой серии в каждой отдельной книге разбираются отдельные эмоции: когда я грущу, когда я злюсь, тревожусь, скучаю, верю в себя.
- «Азбука эмоций», Н.Кедрова. Рекомендуемый возраст — 3+. О том, какие чувства мы испытываем в той или иной ситуации.
- «Где живут эмоции», В. Шаманская, возраст 3+. В книге 4 раздела от понимания себя до управления эмоциями. Игровой формат.
- «Эмоциометр инспектора Крока. Учимся определять, измерять и контролировать свои эмоции», С. Изерн. Для детей 4+. Полезна тем, что Вы научитесь не только распознавать базовые эмоции, но и определять их причину. Также много практических рекомендаций о том, как правильно проживать свои эмоции и работать с тем или иным эмоциональным состоянием.
- «Король своего королевства. Учимся быть собой», М. Миронова, А.Афанасьев. Подойдёт для детей 7+ лет и в том числе подростков. В книге уже детальнее разбираются такие чувства как любовь, счастье, за которыми стоит и желание жить полной жизнью, быть собой, понимать себя. Не только владеть своими желаниями, но и воплощать их в жизнь.
Знание своих эмоций — это знание себя и понимание окружающих людей, а как результат — адекватное поведение в той или иной ситуации. От развитости эмоционального интеллекта зависит очень многое: качество общения с окружающими, наша карьера и достижения, отношения — дружба и любовь, общая наполненность и качество жизни в целом.
Дружить со своими эмоциями, понимать и осознавать их, принимать самый разный спектр чувств, а значит и проживать, позволяет нашей жизни быть красочно наполненной. Не бывает плохих чувств и эмоций, плохо, когда их в принципе нет, когда мы ничего не чувствуем. И только мы выбираем, как к ним относиться, какую пользу получить от того или иного чувства.
Дружить со своими эмоциями, понимать и осознавать их, принимать самый разный спектр чувств, а значит и проживать, позволяет нашей жизни быть красочно наполненной. Не бывает плохих чувств и эмоций, плохо, когда их в принципе нет, когда мы ничего не чувствуем. И только мы выбираем, как к ним относиться, какую пользу получить от того или иного чувства.
Свежие комментарии