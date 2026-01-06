Развитие эмоционального интеллекта у детей

Вместо размазывания варенья дайте ребенку пальчиковые краски и разрешите рисовать на стенах в ванной.

Ребенок любит кидать игрушки — купите кольцеброс или баскетбольное кольцо. Вместе отрабатывайте меткость и четкость броска.

Полноценно с чувствами мы начинаем знакомить с пяти лет. Именно в этом возрасте появляется абстрактное мышление, есть понимание себя, немного других людей, включается эмпатия и сопереживание. Также обработка информации достаточна для того, чтобы понимать довольно глубокие вещи.Но это не говорит о том, что раньше 5 лет ребёнок никак не воспринимает эмоций и не демонстрирует их сам. Мама нахмурилась, малыш с интересом наблюдает за её лицом. Папа отругал за проказы: сдвинутые брови, строгий голос. Бабушка улыбается, когда приходит. Дедушка, который смеётся или поет песенки.Это и есть база эмоционального интеллекта — ребенок видит людей, которые испытывают эмоции.Для того, чтобы малыш научился чувствам, у нас любят говорить: «Озвучивайте эмоции ребёнка. Проговаривайте его чувства, настроения, как положительные, так и отрицательные».Сложность заключается в том, что многим взрослым трудно назвать и обозначить и свои собственные чувства. И в принципе количество эмоций, которое в среднем знает человек, ограниченное. Поэтому мы можем лишь представлять, что испытывает ребенок в тот или иной момент. Так и выходит, что в процессе развития эмоционального интеллекта ребёнка многие взрослые узнают больше и о себе.Что важно знать про малышей и дошкольников? Ведущая эмоция в этом возрасте — интерес. И когда на интерес ребенка взрослый выдает негативную реакцию, то каждый раз он таким образом пресекает познание мира. Наши взрослые «не сейчас», «я занят», «минуточку», грубое «отстань» тормозят интерес ребёнка.До 3 лет мы должны создавать безопасную среду, в которой будет поддерживаться интерес малыша: он сможет открывать шкафы, разбрасывать, изучать окружающий мир тактильно.Если Вам не нравится то, что делает ребенок и как проявляет свой интерес и любознательность, а такое случается, то перенаправьте его внимание на что-то другое или смените обстановку. Также, если малышу понравилось само занятие или игра, то Вы можете социализировать данный навык:Далее следует так называемый возраст почемучек, когда ребенок активно интересуется всем, что его окружает, и задаёт множество вопросов, желая узнать суть вещей и явлений. Обычно этот период начинается с 3−4 лет и продолжается до 6−7 лет, когда ребёнок идёт в первый класс, где интерес перенаправляется в русло учебы и получения знаний. Именно поэтому важно по мере возможности реагировать на детские «почему?» и "зачем?", тем более сейчас найти правильную информацию в разы проще и быстрее, чем во времена наших родителей.Если с раннего детства Вы позволите детям проявлять интерес к новому, будете его позитивно подкреплять, то в дальнейшем это проявится в мотивации к знаниям и интересу к учебной деятельности.Примерно в 3 года происходит важный этап социализации, а также развития эмоционального интеллекта, когда дети учатся взаимодействовать с другими детьми. Чаще всего этому способствует детский сад. Умение договариваться, делиться игрушками, вступать в совместную игру — основа коммуникабельности, сотрудничества и конфликтоустойчивости.Так, в дошкольном возрасте на развитие EQ в большей степени влияют родители и их эмоции, другие значимые взрослые. И будет здорово, если таких контактов будет как можно больше в качественном плане.