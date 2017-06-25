«КАК ВИТЯ ПТИЦУ СЧАСТЬЯ ИСКАЛ». (Поучительная сказочная история для детей от 6-7 лет).

В одном городе, в самой обыкновенной квартире жил-был самый обычный мальчик Витя. В их дружной семье и Витя, и папа во всём помогали маме: и картошку чистили и пылесосили, и даже по очереди резали лук, который щипал глаза. А ещё они вместе ходили на рыбалку, читали книги и делали разные мужские дела по дому. Но больше всего папа с сыном любили делать приятные сюрпризы маме: то цветы вдруг подарят просто так, то билеты в кинотеатр купят, а то поедут на реку закат солнца смотреть. Витина мама всем говорила, что она самая счастливая из всех мам на свете. Однажды папе нужно было уехать в командировку. - Сын, теперь ты самый главный мужчина в доме. Следи, чтобы наша мама всегда улыбалась. – Строго сказал он. - Я на тебя надеюсь. - Я тебя не подведу, папочка! Обещаю! И Витя охотно бегал в магазин за молоком и с гордостью нёс тяжёлые сумки, когда встречал маму с работы. А мама весело смеялась и говорила, что её Птица Счастья всегда рядом с ней. - Где она, твоя Птица Счастья? – спрашивал сын. – Я её не вижу! - Птица Счастья есть у каждого человека ... – загадочно ответила мама. – Но эту волшебную птицу можно испугать грубым словом, обманом и тогда она улетит. - И у меня она есть? – оглядываясь вокруг, удивился мальчик. - И у тебя тоже, и у папы! Так и жили они дружно, пока однажды мальчишки не увидели, что Витя поцеловал маму в щёчку и за руку её взял. И они стали его дразнить. - Маменькин сыночек! – обидно кричали они. Витя не знал, что им ответить. Он стал угрюмым и молчаливым. - Может ты заболел? – с тревогой спросила мамочка и погладила его по голове. Мальчик сердито скинул её руку. Мама нахмурилась, но ничего не сказала. Другой раз на просьбу мамы он ответил грубостью. Слёзы потекли из родных маминых глаз. «Прости меня, мамочка»! – хотел крикнуть Витя, подбежать и прижаться к ней, но не смог сделать ни одного шага, потому что соседские мальчишки с насмешкой смотрели на него. А сегодня, когда мама споткнулась и чуть не упала, сын отвернулся, сделав вид, что не знает её. Он не хотел перед друзьями показаться слабаком. Прохожие люди помогли ей и, прихрамывая мама пошла домой. Вите было очень стыдно и он не знал, как будет смотреть ей в глаза. Когда вечером мальчик зашёл в дом, мама уже спала. Вздохнув с облегчением, он умылся и лёг спать, надеясь, что завтра обязательно попросит прощения у своей мамочки. На следующее утро Витя проснулся от непривычной тишины в доме. Мальчик прислушался: не кипел веселый чайник, не пахло вкусной кашей, а самое странное неслышно было маминых шагов. Он осторожно заглянул на кухню. На кухне никого не было. Стараясь не топать, он подошёл к спальне родителей и приоткрыл дверь. - Мамочка, родная моя! Прости меня. – Виновато сказал он. – Я очень тебя люблю. Но мама, молча лежала с открытыми глазами. Витя подбежал к ней, обнял и ласково прижался: «Что с тобой, мамочка? Может ты заболела? Я сейчас доктора позову»! - Нет сил подняться, - прошептала мама. – Птица счастья от меня улетела… - Мамочка! Я найду твою Птицу Счастья! – Решительно сказал он. – Ты, как и прежде будешь улыбаться, а твои глаза будут искриться от радости. Выйдя на улицу, Витя с ужасом увидел, что мальчишки бросают камнями в маленького воробушка. Маленький птенчик упал в грязную лужу и барахтался, пытаясь выбраться из неё. Мама воробьиха и папа воробей отчаянно крича, налетали на хулиганов, но те, лишь равнодушно от них отмахивались. Вначале Витя испугался, что мальчишки опять будут насмехаться над ним, а потом, решившись, он громко крикнул: «Что вы делаете»? - Маменькин сыночек пришёл! – закричали недобрые мальчишки. Но Витя уже не боялся их, он испугался за птенчика. А самое главное, теперь он знал, что нужно ответить жестоким мальчикам, и что нужно сделать.... Быстро подбежав, он вытащил испуганного птенца из грязи. - Стыдно обижать слабых и беспомощных! - сказал им Витя. – Мужчины так не поступают. Так папа мой всегда говорит. Мальчики остались стоять, опустив вниз головы, а Витя побежал домой. Дома он аккуратно вымыл воробышка и обсушил его мягким полотенцем. Птенец повеселел и, отряхнувшись, даже попытался, что-то прочирикать. Мальчик вышел во двор и увидел, что обеспокоенные воробьи сидели на дереве, тихонько переговариваясь между собой. Витя дотянулся до нижней ветки и посадил к ним обсохшего птенчика. Воробьи расшумелись, наперебой благодаря доброго мальчика, а Витя спросил у них: «Скажите, вы знаете, где мне Птицу Счастья найти»? - Чик-чирик! Мы видели её, но не знаем, куда она полетела! – с сожалением ответили они. – Спроси у голубей, может они знают! Витя пошёл на городскую площадь, потому что туда часто прилетали эти птицы. Ещё издали он увидел, что голуби важно расхаживали по асфальту, подбирая хлебные крошечки. Обрадовался Витя и побежал к ним, громко крича: «Может вы знаете, где мне птицу счастья найти»? Испуганные птицы поднялись вверх, а одна голубка не смогла взлететь. - Что с тобой? – наклонился над ней мальчик. - Меня схватил огромный чёрный Ворон и хотел унести на высокую гору. Но, увидев пролетавшую над нами необыкновенно красивую птицу, бросил меня с высоты. Громко крича, он погнался за ней, а я с тех пор хромаю и моё крыло сломано. - Наверное, эта Птица Счастья летела мимо вас. Нужно срочно её спасать. В какую сторону они полетели? – спросил взволнованный мальчик и взял раненую голубку в руки. - Они полетели в ту сторону, где встаёт солнце. – Постанывая от боли, ответила птица. - Потерпи, сейчас я отнесу тебя к доброму человеку, который лечит зверей и птиц. Он поможет тебе, и ты снова сможешь летать. Мальчик попрощался с голубями, и заторопился к доктору с больной птицей в руках. Когда он вышел на крыльцо ветлечебницы, солнце ярко сияло высоко в небе, прямо над его головой. - Где же оно встаёт - наше солнышко? – Растерялся Витя, а потом, вспомнив слова голубки, он пошёл в сторону гор. Шёл мальчик Витя, шёл, а дороге конца края не видно. Устал он и присел на обочину. Вдруг кто-то большой солнце собой заслонил и так сильно крыльями захлопал, что пыль придорожную вокруг мальчика поднял. Когда пыль рассеялась, Витя увидел гигантского Ворона. Он царственно сидел на камне и внимательно смотрел на него. - Куда путь-дорогу держишь, Витя? – спросил Ворон и сердито за клекотал. - Ищу Птицу Счастья! Ты знаешь, где её найти? – не испугался мальчик грозную птицу. - Знаю, знаю! А зачем она тебе? - Я маму сильно обидел, и поэтому она стала несчастной! – загрустил Витя. - Что же! Если она тебе так нужна, эта птица, давай я тебя отнесу к ней! – произнёс Ворон и вцепился сильными лапами в Витину рубашку. Не успел мальчик опомниться, как уже парил в воздухе, размахивая ногами. Было страшновато, но пересилив страх, он посмотрел вниз. Они уже подлетали к самой высокой горе. Возле входа в мрачную пещеру, Ворон разжал когти и Витя упал на камни. Он ударился коленями и, хромая, зашёл вовнутрь. Когда глаза привыкли к темноте, в дальнем углу пещеры он разглядел бледное голубоватое свечение. Подойдя поближе, он увидел, что прекрасная птица сидит в заточении, в тесной клетке. - Кто ты? Как тебя зовут? – пожалел её мальчик Витя. – Как ты попала в клетку? - Меня зовут Птица Счастья! Злой Колдун похитил меня. Позади них послышался зловещий голос: «Ну, что? Нашёл свою Птицу Счастья? Теперь вы в моей власти и вам никогда не выбраться отсюда! Оглянулся мальчик и увидел, что Ворон превратился в Колдуна и громко хохотал над ними, а его хохот эхом отдавался от стен пещеры. - Оставайтесь здесь, а мне по делам нужно лететь! – И, разведя в стороны руки, злой волшебник закружился, снова превращаясь в Ворона. Он улетел, а несчастные пленники ещё долго слышали его пугающее карканье. Выход из пещеры оставался открытым, но уйти отсюда мальчик не мог, потому что у него не было крыльев. И выпустить Птицу Счастья из клетки тоже не мог – уж очень прочная она была. - Что же нам делать? Как выбраться из плена? – Спросил Витя прекрасную птицу и загоревал. – Меня мамочка дома ждёт. Я обещал ей, что найду тебя и позову к нам, чтобы мама снова была счастлива. - Из клетки меня может освободить только добрый и смелый человек, но ведь ты обидел свою маму равнодушием, и побоялся дать отпор мальчишкам, поэтому мы не сможем победить злого колдуна. - Мне очень стыдно, что я так поступил! Но я хочу всё исправить! Хочу, чтобы всё было как раньше! - Я знаю! Но я хотела услышать это от тебя, мальчик Витя! Мы сможем отсюда выбраться. Только нужно, чтобы ты сказал волшебные слова, которые спасут нас и разрушат чары Колдуна. - Но я их не знаю! – В отчаянии воскликнул мальчик. - Какое твоё самое заветное желание? – С надеждой посмотрела на него Птица Счастья. - Я хочу, чтобы моя мама и все, все люди на свете были здоровы и счастливы! – крикнул Витя. И тут пещера осветилась ярким голубым светом. Прутья клетки рассыпались и, свободная птица сделала широкий круг вокруг мальчика. - Теперь Колдун нам не страшен. Садись на меня и крепко держись. Я отнесу тебя домой. Они летели над полями и лесами, всё дальше и дальше от жилища злого волшебника Ворона. Когда они подлетели к дому, мальчик стал торопить Птицу Счастья: «Быстрее, быстрее! Сейчас я открою дверь»! - Послушай меня, Витя! От того, что я буду жить в вашем доме – счастья у вас не прибавится. Я не смогу долго находиться взаперти, потому что я птица вольная! Ещё хочу тебе сказать важные слова: люди сами делают своих близких счастливыми, если их любят, заботятся о них и оберегают от бед. И несчастными, если говорят друг другу обидные слова или обманывают. - Но ведь мама говорила, что её Птица Счастья всегда с ней! – расстроился Витя. - Да! Твоя мама так говорила, потому что была счастлива! – Объяснила она мальчику. – Ну, что же! Давай прощаться! - Я буду по тебе скучать! – сказал Витя и осторожно обнял её. - Иногда я буду пролетать над вашим городом и над вашим домом, чтобы узнать всё ли у вас в порядке. – сказала Птица Счастья и улетела. Витя осторожно зашёл в дом. Из кухни доносились вкусные запахи, и он вспомнил, что сегодня ещё не кушал. Весёлая и радостная мама выглянула из-за двери: «Где ты так долго был? Сейчас папа приедет из командировки, а я готовлю праздничный ужин»! - Моё желание исполнилось! – Подумал Витя. – Уж теперь я постараюсь, чтобы наша семья всегда была счастлива! Он подбежал к своей мамочке и крепко обнял её. Свидетельство о публикации №217012301697 Иллюстрации из интернета.