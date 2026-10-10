Почему сиропы от кашля лучше не давать детям

Почему сиропы от кашля бесполезны
Как бы привлекательно ни выглядела реклама, реальность такова, что сиропы от кашля не воздействуют на причину болезни, не влияют на механизм кашля, крайне редко облегчают симптомы, а у детей до 5 лет могут даже усилить их.
Тактика лечения кашля напрямую зависит от его природы: сухой (непродуктивный) кашель, обычно поверхностный, характерен для фарингита, отита или попадания инородного тела; лающий, гулкий — частый спутник ларингита и трахеита; а влажный (продуктивный), с глубоким «булькающим» звуком и выделением мокроты, — признак бронхита, пневмонии или даже обычного насморка.
Поскольку причины кашля разнообразны, определить тактику лечения может только врач после осмотра. В одном случае достаточно промывать нос, в другом нужны ингаляции с лекарством, в третьем — антибиотики. Сиропы от кашля не помогут ни в одной из этих ситуаций, а детям могут навредить.
Опасность сиропов от кашля для детей объясняется особенностями их организма: узкий просвет бронхов, склонность слизистой к быстрым отекам, активная выработка слизи и слабые мышцы грудной клетки, не позволяющие эффективно откашляться.
Давайте разберемся чуть подробнее.
Как работают сиропы
Есть средства, которые блокируют кашлевой рефлекс, из-за чего слизь застаивается и может привести к бактериальной инфекции. Есть также и средства, которые кашель стимулируют, к ним относятся:
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Муколитики — разжижают слизь.
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Отхаркивающие (большинство растительных препаратов) увеличивают ее объем.
В результате активные железы производят поток жидкой слизи, которую ребенок не может откашлять. Это состояние — бронхорея — приводит к затрудненному дыханию и одышке.
Именно поэтому сиропы от кашля противопоказаны детям до 2 лет и не рекомендованы детям до 5 лет из-за высокого риска захлебнуться мокротой. Также возможна передозировка из-за частого приема и одновременное использование препаратов с одним действующим веществом под разными названиями.
Не занимайтесь самолечением. При кашле у ребенка важно проконсультироваться с врачом, чтобы определить его причину, а не использовать небезопасные и неэффективные сиропы.
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