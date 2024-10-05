Венгерская закуска на зиму с морковью

Ингредиенты
Помидоры - 1 кг
Перец болгарский - 800 г
Морковь - 200 г
Лук репчатый - 200 г
Чеснок - 3 зубчика
Растительное масло - 50 мл
Соль - 0,5 ст.
Сахар - 1 ст.л.
Уксус 9% - 2 ст.л
Вода - 100 мл
- 47 кКал
- 1 ч.
- Б: 1.13
- Ж: 2.14
- У: 5.89
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите ингредиенты для приготовления венгерской закуски на зиму с морковью.
Помидоры помойте и сделайте надрезы крест-накрест на конце противоположном плодоножке. Залейте кипятком и дайте постоять 10 минут.
После снимите кожицу и мелко нарежьте помидоры. Выложите в кастрюлю с толстым дном, налейте 100 мл воды и доведите до кипения.
Морковь очистите, помойте и натрите на терке. Выложите в кастрюлю с помидорами и тушите 15 минут.
Репчатый лук и чеснок очистите, помойте и нарежьте произвольно. Добавьте в кастрюлю, доведите до кипения и тушите 10 минут.
Болгарский перец очистите, помойте и нарежьте. Добавьте в кастрюлю и тушите после закипания 10 минут.
Затем добавьте соль и сахар, подсолнечное масло. Перемешайте и тушите еще 10 минут.
После налейте уксус, перемешайте и попробуйте. Если нужно, добавьте еще соль и сахар. Накройте кастрюлю крышкой и тушите еще 2 минуты.
Горячую закуску разложите в стерилизованные банки и закрутите или закатайте стерилизованными крышками. Переверните вверх дном, закутайте в одеяло и держите до полного остывания. Храните в прохладной кладовке, подвале, погребе.
Венгерская закуска с морковью на зиму готова.
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