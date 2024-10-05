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Венгерская закуска на зиму с морковью

Венгерская закуска - разновидность лечо, в которую, кроме болгарского перца, помидоров и репчатого лука, входит морковь. Она придаст закуске небольшую сладость и хорошо дополнит остальные ингредиенты. Готовится блюдо очень просто и не требует стерилизации.

Ингредиенты

Помидоры - 1 кг

Перец болгарский - 800 г

Морковь - 200 г

Лук репчатый - 200 г

Чеснок - 3 зубчика

Растительное масло - 50 мл

Соль - 0,5 ст.

л.

Сахар - 1 ст.л.

Уксус 9% - 2 ст.л

Вода - 100 мл

Получается 3 банки объемом 500 мл
  • 47 кКал
  • 1 ч.
  • Б: 1.13
  • Ж: 2.14
  • У: 5.89

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите ингредиенты для приготовления венгерской закуски на зиму с морковью.

 

Фото 1

 

 

Помидоры помойте и сделайте надрезы крест-накрест на конце противоположном плодоножке. Залейте кипятком и дайте постоять 10 минут.

 

Фото 2

 

 

После снимите кожицу и мелко нарежьте помидоры. Выложите в кастрюлю с толстым дном, налейте 100 мл воды и доведите до кипения.

 

Фото 3

 

 

Морковь очистите, помойте и натрите на терке. Выложите в кастрюлю с помидорами и тушите 15 минут.

 

Фото 4

 

 

Репчатый лук и чеснок очистите, помойте и нарежьте произвольно. Добавьте в кастрюлю, доведите до кипения и тушите 10 минут.

 

Фото 5

 

 

Болгарский перец очистите, помойте и нарежьте. Добавьте в кастрюлю и тушите после закипания 10 минут.

 

Фото 6

 

 

Затем добавьте соль и сахар, подсолнечное масло. Перемешайте и тушите еще 10 минут.

 

Фото 7

 

 

После налейте уксус, перемешайте и попробуйте. Если нужно, добавьте еще соль и сахар. Накройте кастрюлю крышкой и тушите еще 2 минуты.

 

Фото 8

 

 

Горячую закуску разложите в стерилизованные банки и закрутите или закатайте стерилизованными крышками. Переверните вверх дном, закутайте в одеяло и держите до полного остывания. Храните в прохладной кладовке, подвале, погребе.

 

Фото 9

 

 

Венгерская закуска с морковью на зиму готова.

 

Фото 10

 

 

 

Фото 11

 

 

Венгерская закуска на зиму с морковью, рецепт с фото
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