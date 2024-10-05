Венгерская закуска на зиму с морковью

Соберите ингредиенты для приготовления венгерской закуски на зиму с морковью.

Фото 1

Помидоры помойте и сделайте надрезы крест-накрест на конце противоположном плодоножке. Залейте кипятком и дайте постоять 10 минут.

Фото 2

После снимите кожицу и мелко нарежьте помидоры. Выложите в кастрюлю с толстым дном, налейте 100 мл воды и доведите до кипения.

Фото 3

Морковь очистите, помойте и натрите на терке. Выложите в кастрюлю с помидорами и тушите 15 минут.

Фото 4

Репчатый лук и чеснок очистите, помойте и нарежьте произвольно. Добавьте в кастрюлю, доведите до кипения и тушите 10 минут.

Фото 5

Болгарский перец очистите, помойте и нарежьте. Добавьте в кастрюлю и тушите после закипания 10 минут.

Фото 6

Затем добавьте соль и сахар, подсолнечное масло. Перемешайте и тушите еще 10 минут.

Фото 7

После налейте уксус, перемешайте и попробуйте. Если нужно, добавьте еще соль и сахар. Накройте кастрюлю крышкой и тушите еще 2 минуты.

Фото 8

Горячую закуску разложите в стерилизованные банки и закрутите или закатайте стерилизованными крышками. Переверните вверх дном, закутайте в одеяло и держите до полного остывания. Храните в прохладной кладовке, подвале, погребе.

Фото 9

Венгерская закуска с морковью на зиму готова.

Фото 10