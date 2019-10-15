«Не отставайте от мальчика, пока он не научится вытирать со стола». Протоиерей Феодор Бородин – о воспитании ответственности

В мальчиках нужно воспитывать, прежде всего, ответственность, говорит протоиерей Феодор Бородин, отец шестерых мальчиков и двух девочек.

Нужно отдать их на занятия борьбой, рисованием и привлекать к помощи по хозяйству.

– Отец Феодор, какие ошибки вы совершили в воспитании сыновей в начале отцовства?

– Я раскаиваюсь в том, что их наказывал чаще, чем это было необходимо, потому что не мог другими способами решить тот или иной вопрос, касающийся их поведения. Сейчас с младшими уже практически обхожусь без наказаний.

Но для этого должно проявиться родительское мастерство. Оно не приходит просто так.

Кроме того, первые лет десять священства я шел говорить о Боге везде, где меня пускали – в школы, вузы. И поэтому я слишком мало присутствовал дома. А время, которое можно провести с ребенком, не вернешь, если оно упущено, не наверстаешь. Потому что в каждом возрасте ты нужен своему сыну определенным образом. И если тебя нет ни в будни, ни в выходные, то это в той или иной степени разрывает твою сердечную связь с ним.

Как сказал отец Иоанн (Крестьянкин) одному моему другу-священнику: «Твои первые прихожане – это твои дети. Если ты их упустишь, то грош цена всем твоим остальным трудам». Несмотря ни на что семья и дети должны получать свое.

– Вы – отец шестерых мальчиков. Можете выделить какие-то нюансы в воспитании именно мальчишек?

– Задача любого воспитания – это вырастить человека, постараться сделать как можно меньше ошибок и научить его жить без тебя, при этом жить правильно.

Его надо научить принципам нормальной здоровой жизни.

Этого невозможно достичь, если не давать ребенку все увеличивающуюся долю свободы, для того чтобы подготовить его правильно ею пользоваться.

Протоиерей Федор Бородин с семьей. Фото: Анна Гальперина

Мальчик – это будущий мужчина, то есть человек, которого мы хотели бы видеть действующим и волевым субъектом этого мира. Мы должны давать ему эту свободу, возлагать на него ответственность за принятые решения и сами уважать эту свободу, не бояться ее.

Пространство свободы мальчика, начиная с самого маленького возраста, должно медленно увеличиваться. Это самый главный принцип воспитания активно действующего, ответственного мужчины. Если за него все всегда решает мама (как часто бывает в семье, где нет отца), то он и вырастает человеком, который ничего не может, не в состоянии принять никакого решения и реализовать его, не способен отвечать за других.

– Вы не раз говорили, что мальчиков хорошо бы отдать на занятия борьбой, почему это важно?

– Поскольку агрессия и злоба этого мира поступает с разных направлений, в разных формах, он должен уметь этому противостоять, и не обязательно физически. Ведь спорт – это не только умение драться, это – воспитание воли. Если человек учится борьбе, то это очень хорошо воспитывает его волю, причем именно мужскую волю.

Если посмотреть на мальчишеские коллективы: юношеские, подростковые, то мы увидим, что обычно бóльшим авторитетом там обладают мальчишки, которые занимаются какими-то видами борьбы. При этом и к ним никто не задирается, и они обычно ни к кому не задираются. Первые полгода с начала занятий они всем ходят и рассказывают, ликуют, какие-то вещи показывают, а затем начинают просто молчать. Они совершенно спокойно уклоняются от конфликтов и чаще всего никого не унижают.

Бахвальство, противная спесь у них чаще отсутствует: им не надо ничего доказывать. Они знают, что такое проигрыш, они знают, что такое боль, что такое долгий физический труд, они знают, что такое схватка, спарринги, противостояние.

Эти навыки помогают и в духовной жизни, ведь духовная жизнь – это невидимая брань, борьба.

При этом спорт учит человека спокойно относиться к проигрышам в обычной жизни.

Спорт и грамотный, не унижающий тренер помогает в том числе воспитывать качества, которых так не хватает в жизни нам, взрослым мужчинам.

– Читая воспоминания людей, прошедших через испытания прошлого века, видишь, что наиболее стойкими и все выдержавшими, не сломавшимися, были те, кто рос в любви, а спортивные достижения роли как-то не играли.

– Конечно, человек должен в детстве получить опыт жизни в пространстве, согретом любовью, и он потом всю последующую жизнь будет опираться на этот опыт, как на фундамент.

Но это не значит, что навыки борьбы ему не нужны. Они не про спорт и даже не всегда про физическую силу, а, повторюсь, про воспитание воли, самодисциплины.

Вы найдете хоть одного новомученика – безвольного человека?

Это были люди со стальной волей – женщины, мужчины, пожилые, молодые, дети, подростки, монахи. Иначе как исповедовать Христа?

– Но волю разве обязательно в борьбе воспитывать? Так же можно и сломать ребенка.

– Нужен хороший, опытный тренер еще старой закалки. Они есть, эти тренеры, которые занимаются в том числе и воспитанием. Достаточно один раз увидеть грех, чтобы он проник в человека и поселился в нем изнутри. Точно так же бывает достаточно увидеть и добрый пример. И если, допустим, мальчик воспитывается без отца, он может увидеть, кто такой настоящий великодушный, благородный, сильный мужчина, уверенный в себе и одновременно скромный, на примере тренера, а потом и всю жизнь копировать его – от внешнего к внутреннему. И это может очень во многом помочь и отчасти компенсировать отсутствие папы. Или компенсировать неправильное устройство папы, когда папа работает, что называется, водителем дивана.

Наши дети растут и с папой, и с мамой, но через полгода после того, как я их отдал на занятия самбо, я увидел очень сильные и очень обрадовавшие меня перемены в их характере.

Но, опять же, их не обязательно воспитывать только борьбой. Волю надо воспитывать, добиваясь от сына исполнения правила: если сказал, должен сделать. У него должны быть какие-то обязанности по дому, которые он выполняет обязательно. Он должен уметь сдерживать себя, выполнять обещания. Это все воспитывается родительским усилием.

Кому-то из детей подобное дается проще, кому-то тяжелее, но этим надо заниматься. Нужно поручать какие-то пространства ответственности: вот ты выносишь мусор, ты вытираешь со стола. И вы не отстаете от ребенка, пока он сам не научится отслеживать эту проблему. Когда он сам научится следить: пора делать и я это делаю – это огромная победа. Потому что этот механизм ответственности за какую-то часть проблем развернется в нем потом на что угодно. У нас у всех в семье есть свои обязанности. Принцип «делает тот, кто свободен» не работает. Потому что когда ты просто говоришь: «Почему ты не помогаешь маме?» – ребенок не слышит. Ему надо, помимо его кровати и письменного стола, дать еще какую-то общую задачу.

– Обязанности по дому – это чаще то, что даже сегодня многие причисляют к женским делам. То есть надо все-таки отходить от традиции разделения труда по дому?

– Христос на Тайной вечере омыл ноги ученикам, что не вписывалось ни в какие рамки и ни в какие традиции, потому что ноги умывали рабы. И Он сказал: «Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам» (Ин. 13:13–15).

Поэтому наш первый, самый главный закон – это любовь.

Если ты видишь, что любимому человеку плохо, то какие тут гендерные различия? Надо просто помогать.

А дети – они же все видят и чувствуют. Если папа и мама пришли с работы, но папа сел за компьютер и играет в «танки», а мама готовит на всех ужин, а он еще на нее прикрикивает, почему так долго, то какие бы правильные слова он ни говорил, это не любовь. Они просто не научаются любви. Любовь передается примером.

– Есть какая-то разница в воспитании мальчиков и девочек?

– Конечно, есть. Они очень разные сами по себе. В разные периоды разные. Не случайно лучшее обучение в школе, как известно – это раздельные классы для мальчиков и девочек. Девочка в 8 лет значительно больше успевает понять, запомнить и выучить, чем мальчик в 8 лет. И к каждому нужен свой подход. И между собой дети все разные. И мне кажется, что мальчиков нужно больше учить волевому действию и ответственности, тогда они смогут стать главами своих семей.

– Воля воспитывается занятиями борьбой, домашними обязанностями. А еще?

– Да чем угодно, любой стороной деятельности! Я учился в художественной школе и помню, что в конце лета все приносили то количество работ, на какое у учеников, которых летом никто не контролировал, хватило воли.

Ирина Васильевна Ватагина, известный иконописец, реставратор, рассказывала, что будущий архимандрит Зинон (Теодор) в юности, когда приезжал в лавру и показывал Марии Николаевне Соколовой свои работы, привозил их в таком количестве, что она говорила: «Мы просто не видели, чтобы кто-то так еще работал». Это были огромные стопки. Это помимо того, что он рисовал в художественном училище. Этот человек сильнейшим образом отличался от остальных просто потому, что вся его воля была направлена на рисование. И потому такой результат.

Когда ты кричишь, давишь на ребенка, требуешь – за него твоя воля работает, ты в нем волю не воспитываешь. Совсем отпустить и дать ему делать, что он хочет, тоже не выход, его воли может не хватать. Здесь нужна мудрость, забота и молитва о том, чтобы и самому не заменить волю, и в то же время чтобы дело делалось. Это очень сложно. И с каждым ребенком, и с каждым мальчиком это тоже отдельная задача, которая всегда решается по-особенному.

