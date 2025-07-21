Свои решения. Шесть советов, как родителям добиться доверия детей

Быть родителем — это гораздо больше, чем родить, кормить и одевать. Компетентные родители умело используют психологические инструменты, чтобы выстраивать доверительные отношения со своим ребенком. Психолог, эксперт по коммуникациям, автор психологических книг и комиксов Татьяна Василькова рассказала aif.ru о некоторых из них.

1. Рассказывать о своих промахах

Важно делиться не только историями о своем успехе, но и о неудачном опыте.

А также тем, как удалось с ним справиться.

Как это помогает сформировать доверие? Родитель становится для ребенка близким, настоящим, человечным и, что главное, открытым. Исчезает пропасть между «непогрешимым» взрослым и всегда «не таким» ребенком.

2. Соблюдать границы ребенка

«Пока ты живешь в моем доме, здесь ничего твоего нет!» — не самая лучшая почва для доверительных отношений. Родителю стоит уважать право ребенка на личное пространство и личные вещи и не брать их без спроса. А также принимать отказ чада в этом вопросе.

Как это помогает сформировать доверие? Если ребенок чувствует уважение к себе, ему легче доверять в ответ.

3. Наладить доверительные отношения со своими родителями

Дети отлично считывают то, какие на самом деле отношения между значимыми для них взрослыми. А там, где живут секреты, нет доверия. Поэтому стоит задуматься о собственных отношениях с родителями и о том, что именно прививается вашему ребенку через них.

Как это помогает сформировать доверие? Ребенок — это зеркало ваших поступков и ценностей. Он будет повторять вашу модель поведения.

4. Позволять ребенку принимать свои решения

Важно научиться передавать ребенку меру ответственности, подходящую его возрасту, и ослаблять контроль.

Поэтому, если решение ребенка не принесет вреда ни ему, ни окружающим, стоит дать ему на него право и поддержать.

Даже если родитель не уверен в рациональности этого решения.

Как это помогает сформировать доверие? Больше свободы — больше доверия. И это действительно работает на практике. Небольшие правильные шаги на пути к сепарации не отдаляют детей от родителей, а напротив, позволяют сформировать здоровые отношения и привязанности, которые не будут вредить взрослению.

5. Разрешить ошибаться и исправлять ошибки

Часто страх за ребенка не позволяет родителю дать ему право на ошибку. Но в такой атмосфере невозможно сформировать близкие и доверительные отношения. Ошибки — важный жизненный опыт. А умение их исправлять — необходимый навык.

Как это помогает сформировать доверие? Когда ребенок чувствует, что к нему относятся серьезно, его готовы поддержать, но в то же время не будут критиковать за любой промах, ему легче обратиться за помощью или советом.

6. Половое воспитание

Темы, связанные с половым созреванием, не должны быть табуированными. Часто проблема в том, что родители испытывают неловкость и не знают, как поговорить об этом в соответствии с возрастом ребенка. Однако это важная часть воспитательного процесса, и ребенку необходимо получать такие знания в семье.

Как это помогает сформировать доверие? Если ребенок знает, что дома нет запретных тем, он не будет бояться поделиться любыми своими чувствами, переживаниями и вопросами.