Как вырастить умного ребенка: три лайфхака

Большинство родителей многого ждут от своих детей. Они хотят, чтобы те были не просто счастливы, но и добились в жизни успеха, а для этого нужно быть умным и целеустремленным человеком. Но можно ли как-то повлиять на ситуацию и помочь ребенку вырасти умнее, чем это заложено в генах? Новости СМИ2