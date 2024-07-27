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Как вырастить умного ребенка: три лайфхака

Специалисты считают, что это проще, чем может показаться.

Большинство родителей многого ждут от своих детей. Они хотят, чтобы те были не просто счастливы, но и добились в жизни успеха, а для этого нужно быть умным и целеустремленным человеком. Но можно ли как-то повлиять на ситуацию и помочь ребенку вырасти умнее, чем это заложено в генах?

Вот три основных момента, от которых во многом зависит интеллектуальное развитие ребенка.

источник: Freepik

1. Проводите побольше времени вместе

Как считают психологи, в этой сфере, как и во многих других, от родителей — основных ролевых моделей для детей — зависит очень многое. Во-первых, родители влияют на мировоззрение, менталитет, психологические установки ребенка.

Своим примером родители могут демонстрировать, как работает очень важная для дальнейшей жизни установка — «на ошибках учатся». То есть учить не падать духом, осознав собственное несовершенство, и приветствовать сделанные ошибки.

Когда дети постоянно видят, что, упав, можно подняться, а провалы — это просто плацдармы для нового взлета, они не боятся идти вперед, рисковать и учиться новому.

Кроме того, родители могут помочь ребенку вырасти умным, проводя с ним много времени и общаясь. Развитие речи, пополнение словарного запаса ребенка — все это во многом зависит от взаимодействия с мамой и папой. Когда вы регулярно общаетесь с ребенком, активно его выслушиваете, что-то обсуждаете, делитесь с ним информацией об окружающем мире, вы обеспечиваете ему возможность интеллектуально развиваться.

2. Дайте ребенку возможность побольше общаться с друзьями...

Важно не сосредотачиваться исключительно на академических успехах ребенка. Конечно, если в его жизни с ранних лет присутствуют чтение и математика, это поможет ему потом хорошо успевать в школе, но это далеко не единственное, что способствует развитию интеллекта.

На самом деле социальные навыки не менее важны для гармоничного созревания мозга ребенка и его дальнейшего успеха в жизни, чем способность хорошо читать и считать.

Умение общаться с людьми помогает не только заводить новых друзей, но и узнавать много нового об окружающем мире.

А значит, становиться умнее.

Это не означает, что на учебу совсем не надо обращать внимания. Просто помните, что заставлять ребенка после школы читать или часами делать домашние задания — это не единственный способ помочь ему интеллектуально расти.

3. ... И свободно играть

Дети учатся в игре. То есть, чтобы развиваться, им необходимо активное участие в чем-либо. Это означает, что от бесчисленных образовательных приложений или телешоу ваш ребенок не поумнеет. Для этого ему нужна возможность регулярно свободно играть.

Лучше всего работают в этом смысле креативные, творческие ролевые игры, в которых задействованы все органы чувств. Они заставляют ребенка оказываться в разных ситуациях и решать разные проблемы. Поэтому не стоит загружать его учебой, не оставляя времени на игру.

По материалам сайта moms.com

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