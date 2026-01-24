Пять случаев, когда бабушку с дедушкой следует остановить

Создание коалиций и дружба «всех против всех». Очень распространенный случай, когда бабушки и дедушки с обеих сторон вполне активны, бодры, деятельны и, возможно, недолюбливают друг друга.

В таком случае «пальмой первенства» становится внимание вашего ребенка. А здесь уж все методы хороши – одни подсовывают внуку запретное «вкусненькое», невзирая на аллергенный статус, а другие позволяют играть на компьютере допоздна перед учебным днем. Масла в огонь подливает и сравнение стоимости подарков, и насыщенность каникул, проведенных у родственников, и многое другое.