Пять случаев, когда бабушку с дедушкой следует остановить

Случай первый
Навязывание своей модели воспитания.
Как сказать «стоп»? Просто твердо сформулируйте для себя: «Это – мой ребенок. И всю ответственность и все риски я беру на себя. Мое и только мое право решать, как его воспитывать, развивать, обучать, социализировать». Когда вы сами затвердите эту простую истину, вам будет легче донести ее до любящих родственников.
Случай второй
Создание коалиций и дружба «всех против всех». Очень распространенный случай, когда бабушки и дедушки с обеих сторон вполне активны, бодры, деятельны и, возможно, недолюбливают друг друга.
Как сказать «стоп»? Если вы хотите, чтобы бабушки и дедушки с обеих сторон продолжали помогать вам с ребенком, придется быть дипломатичнее. На семейных сходках ни в коем случае не показывайте своих предпочтений, а в личных беседах лавируйте: например, по отдельности постарайтесь объяснить собственной маме и свекрови, что внук одинаково любит их обеих и не может выбирать между близкими людьми. Если вам таким образом удастся призвать старшее поколение к здравому смыслу, страсти рано или поздно поутихнут.
Случай третий
Спекуляция на возрасте и здоровье. Наверняка многие из нас наблюдали, как совсем еще нестарые, вполне бодрые дамы частенько жалуются окружающим на то, как они сбиваются с ног, помогая «молодежи» с внуками, даже если речь идет об одноразовых акциях с периодичностью раз в три месяца. Казалось бы, от этих жалоб никому ни жарко ни холодно, есть только одно «но»: маленький ребенок не понимает, что таким образом его бабушка просто старается привлечь к себе внимание, и заслужить похвалу. Он-то принимает все за чистую монету, и начинает чувствовать себя виноватым, а там уж недалеко до серьезных комплексов...
Как сказать «стоп»? Давайте будем откровенны – вы рожали своего ребенка не для бабушки с дедушкой, а для себя. Никто не обязан на регулярной основе оказывать вам помощь, а если уж вы эту помощь принимаете, то умейте быть благодарными. Не скупитесь на слова благодарности и признательности, не делайте вид, что это – само собой разумеющееся дело. Тогда, вполне возможно, поток жалоб резко сократится. А еще может быть так, что ваши бабушки-дедушки и впрямь всерьез устают с непоседливым внучком. Тогда, как ни грустно, вам нужно что-то пересматривать в своей жизни, дабы снизить нагрузку на родственников.
Случай четвертый
Бабушка с дедушкой откровенно настраивают ребенка против вас. Этот случай похож на предыдущий, с той лишь разницей, что объектом для постоянной критики становятся родители, то есть вы сами. А уж это совсем непозволительно – пуская дело на самотек, вы рискуете тем, что ваша психоэмоциональная связь с ребенком будет нарушена, и возможно, необратимо.
Как сказать «стоп»? Как это ни банально звучит, начните с анализа собственного поведения. Может быть, у вас и вправду настолько грязно в доме, что впору вызвать клининг-службу, или вы действительно занимаетесь только своими делами, уделяя непозволительно мало внимания ребенку? Возможно, вам придется признать, что и на солнце есть пятна, и начать работать над собой. При этом любимые родственники должны быть поставлены в жесткие рамки: все претензии высказываются лично вам и только вам. Провокативные замечания в адрес родителей в присутствии ребенка недопустимы. Конечно, бывают случаи, когда, казалось бы, близкие люди и впрямь злонамеренно пытаются очернить вас в глазах малыша. Чаще всего так происходит, если свекровь изначально невзлюбила невестку... Тут уж придется действовать решительно – возможно, даже на какое-то время прекратить общение внука с бабушкой-дедушкой.
Случай пятый
Бабушка с дедушкой буквально растворяются во внуках, пытаясь заменить им родителей. У них на каждый случай есть свое мнение – конечно же, кардинально отличное от вашего, только они знают, «как ребенку будет лучше», и стараются участвовать во всех моментах его жизни, даже когда вы их ни о чем и не просите.
Как сказать «стоп»? Когда бабушка с дедушкой навязчиво перемещаются в родительскую подсистему, пытаясь выполнять для малыша функции мамы с папой, это очень тревожный звоночек для вас самих. Скорее всего, вы выглядите в глазах старшего поколения слишком инфантильными, чтобы выполнять родительскую роль. Не обижайтесь на родственников – лучше задумайтесь, почему они не считают вас взрослыми людьми, достойными нести ответственность за собственного ребенка. Переломить ситуацию возможно лишь взрослыми, взвешенными поступками, доказывающими, что вы – зрелая личность.
Каждый из нас представляет, какой должна быть идеальная бабушка: она обязана всегда быть готова прибежать к вам на помощь; бескорыстно обожать и ваших детей и вас самих; беспрекословно поддерживать те правила и принципы, которых придерживаетесь в воспитании вы сами; радостно дарить вам и вашим отпрыскам свое время, силы и заботу лишь на том простом основании, что она – бабушка... Словом, быть Мери Поппинс, Василисой Премудрой и нано-технологичным кухонным комбайном – в одном флаконе. От дедушек мы почему-то ждем чуть меньшего, но и к ним наши требования бывают очень высоки. Однако идеальных людей в природе не бывает в принципе – ни родителей, ни детей. Поэтому умейте договариваться с теми, кто волею судьбы оказался рядом с вами, а иногда, в случае необходимости, умейте сказать «стоп!»
