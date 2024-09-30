УРОКИ УЗБЕКСКОГО И ТАДЖИКСКОГО ЯЗЫКА В РУССКИХ ШКОЛАХ: РОССИЯ КАПИТУЛИРУЕТ ПЕРЕД ДИАСПОРАМИ?

В школах России, где больше половины учащихся - дети мигрантов, хотят ввести уроки узбекского и таджикского - такая информация недавно распространилась в массмедиа. Если верить "инсайдеру", тестовый запуск инициативы планируется уже на следующий учебный год. Что на самом деле?

Научить за "свой счёт"

В массмедиа просочилась информация, согласно которой в школах России, где больше половины учащихся - дети мигрантов, хотят ввести уроки узбекского и таджикского.

Это "вброс", но он насторожил многих. Не бывает дыма без огня?

Как отметил депутат Госдумы Михаил Матвеев, говоря про уроки таджикского и узбекского, "если эта инициатива является правдой, то это не что иное, как признание капитуляции Министерства образования Российской Федерации перед диаспорами и огромным миграционным потоком, который идёт в Россию".

"Сейчас мы для них начнём строить школы, где преподавание будет вестись на узбекском и таджикском языках. Завтра потребуются поликлиники, где врачи говорят на узбекском и таджикском языках. Потом понадобятся этнические роддома. И так далее", - перечислил он.

С другой стороны, это легализация и признание особого положения диаспор в России, указал эксперт.

"Когда российские налогоплательщики, российский бюджет вынужден будет обслуживать их интересы. Мне совершенно непонятно, почему в России, где государственный язык является русский и, в соответствии с законом об образовании, образование даётся на государственном русском языке, необходимо отступать от этого правила и строить школы, которые будут вести преподавание на национальных языках национальных государств, имеющихся за пределами страны", - недоумевает Михаил Матвеев.

Если ребёнок иностранца желает учиться в школе в России, значит, его родители должны этого ребёнка подготовить. Научив его русскому языку. За свой счёт, заключил депутат Госдумы.

"Это всё провокация"

О том, что в школах России, где больше половины учащихся - дети мигрантов, хотят ввести уроки узбекского и таджикского, сообщил "информатор" в Telegram. Ситуацию для Царьграда прокомментировал член СПЧ, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

"Это всё провокация. Причём провокация достаточно серьёзная. И на самом деле она имеет под собой основу", - заметил он.

Он объяснил, что ноги "вброса" растут из скандального заявления директора школы в Калининграде, где треть учеников не знают русского языка. В ответ на жалобы родителей в адрес детей мигрантов руководитель учебного заведения посоветовал либо сменить школу, либо "учить узбекский".

Напомним, ранее Царьград сообщал, что в одном из первых классов Калининграда проходят обучение шесть детей мигрантов. Русского языка они не знают совсем.

В какой-то момент другие дети начали жаловаться родителям, что иностранцы мешают им учиться. А именно отвратительно ведут себя на уроках и обзываются, передаёт канал Readovka. Родители выразили недовольство.

На что директор школы предложила семьям "искать другую школу". Был и другой вариант - "начать учить узбекский". Но этот выбор - немыслимый в России...

Суть в том, что в разных аспектах директор встала на сторону приезжих и не нашла ничего страшного в том, что русские не могут нормально учиться в своём родном городе. Напомним, дело не только в незнании русского языка приезжими, но и в их оскорбительном поведении в школе по отношению к русским детям.

https://tsargrad.tv/news/uroki...

