Почему одни озёра пресные, а другие солёные: простое объяснение для детей

Почему одни озёра пресные, а другие солёные — очень интересный вопрос. На вид озёра могут быть похожи: вода, берега, волны, птицы. Но если попробовать воду, окажется, что в одном озере она почти как в реке, а в другом — солёная, иногда даже сильнее морской. Главная причина в том, как вода попадает в озеро, куда потом уходит и что успевает в себе накопить.