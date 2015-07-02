Как отличить ребенка с синдромом дефицита внимания и гиперактивности?  

Ответ эксперта

Отвечает педагог-арт­терапевт, член правления Российского детского фонда Татьяна Шишова:

– По отзывам детских психиатров, типичный ребёнок из группы риска по синдрому СДВГ – это «вождь краснокожих» из одноимённого рассказа О’Генри. С точки зрения двух авантюристов, над которыми он издевался, мальчик, безусловно, страдал синдромом СДВГ. А с точки зрения его отца, который готов был подержать его десять минут, чтобы авантюристы успели добежать до канадской границы, паренёк был, конечно, живой, но в пределах нормы.

Но ведь даже и синдром СДВГ вполне можно смягчить правильным обращением с ребёнком. А при неправильном поведении воспитателя «пограничное состояние» ребёнка может усугубиться.

Хотя, конечно, есть и клинические признаки гипердинамического синдрома. Кроме излишней двигательной активности это могут быть различные вегетативные расстройства: нарушения сна, мраморность кожи, излишняя потливость, излишняя сухость и тусклость волос, признаки кожного диатеза, перепады аппетита: то ребенок ест очень много, то, наоборот, подолгу отказывается от еды. Во время еды такой ребёнок проявляет неряшливость, ест небрежно, пачкая всё вокруг и себя самого пищей.

Наблюдается и нестабильность веса: малыш то прибавляет в весе, хотя ест мало, то худеет, несмотря на повышенный аппетит. Всё это является следствием нарушения нервных процессов и ведущих психических функций. У живых, но психически здоровых детей воля и внимание нарушены незначительно. Их довольно легко отвлечь от непродуктивной беготни, усадить, сосредоточить на чём-то, что их заинтересует. У малыша же с синдромом СДВГ дефицит внимания – это настоящий бич. Сосредоточить его больше чем на 3–5 минут удаётся с трудом. Но всё же и в эти 3–5 минут ребёнок может заниматься продуктивно, если ему дать интересное задание и, главное, работать вместе с ним.

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Лечить или терпеть? 10 правил поведения с гиперактивными детьми

Shutterstock.com Гиперактивность: что это - характер или болезнь?

«Мой ребёнок плохо концентрируется на занятиях, отвлекается, крайне непоседлив. Врачи говорят о гипер­активности. это Болезнь или свойство характера? Лечить или терпеть?»

Что делать в таком случае, рассказывает Евгений Комаровский, известный педиатр, врач высшей категории:

- То, что в народе носит определение «шила в заднице», по-научному называется синдромом дефицита внимания с гиперактивностью. Он проявляется в том, что человек совершает поступки не раздумывая. Гипер­активных детей вы наверняка наблюдали: они бегают, а не ходят, срывают уроки, задают вопросы и не дожидаются ответа. Их вы видите по ТВ в политических дебатах. 80% тех, кто сидит в тюрьмах, - это бывшие гиперактивные дети, чьи родители побоялись вовремя обратиться к специалистам. Ведь решить, свойство характера это или болезнь, отличить просто шумного, шустрого ребёнка от того, кому нужна медпомощь (по статистике, таких от 1 до 7%), может только детский психолог или психиатр.

В первом случае гиперактивность не мешает ребёнку нормально развиваться и быть полноценным членом общества. Во втором - ему трудно учиться, быть членом коллектива, выстраивать отношения со сверстниками. Пытаться самим ответить на вопрос, характер это или болезнь, - бесполезно.

10 правил поведения с гиперактивными детьми

Установите контакт

Обращайтесь не к люстре, а к ребёнку. Недостаточно слов - прикоснитесь, поверните маленького человечка к себе. Уберите всё, что мешает контакту: игрушку, телевизор, бабушку.

Соблюдайте «закон постоянства правил»

Если сегодня нельзя крутить ручку на газовой плите, то нельзя этого делать и завтра. Правила должны быть понятны, конкретны и выполнимы.

Позаботьтесь о порядке и безопасности

Сделайте всё, чтобы уменьшить вероятность травм. Когда на кухне разбросаны ножи и вилки, а у папы на рабочем столе нет свободного места, добиться от ребёнка порядка невозможно.

Соблюдайте режим

Чем чаще вы делаете одно и то же, тем лучше это у вас получается. Вставайте в выходные в 7 утра, гуляйте в одно и то же время, читайте сказку на ночь не дольше и не меньше, чем вчера.

Помните «правило кулика»

Выискивайте то, что у ребёнка хорошо получается, и постоянно хвалите.

Знайте, что главное не победа, а участие

Олимпийский принцип важен для гиперактивных детей как никогда. Да, ему не удалось отмыть тарелку до конца, но он же её мыл! Снова хвалите.

Пускайте ветер в паруса

Находите те сферы деятельности, в которых ребёнок может себя проявить лучше всего. Я встречал родителей, чьи гиперактивные дети потрясающе быстро собирали пазлы. Кто-то хорошо подметает. Кто-то лепит. Поддерживайте своих детей в том, что у них хорошо получается, и создавайте условия для выполнения такой работы.

Направляйте энергию в нужное русло

Хотите ночью спокойно спать - будьте любезны побегать вечером с ребёнком на улице или покататься с ним на велосипеде.

Учитесь искусству собираться в поход

Очень важно обеспечить ребёнку безопасность, когда куда-нибудь с ним отправляетесь. Продумайте, что взять с собой, проводите беседу, что можно будет делать, а что нельзя, будьте готовы купить что-то и ребёнку тоже, если берёте его с собой в магазин.

Родители - тоже люди!

Если есть возможность нейтрализовать вашего гиперактивного малыша, используйте для этого любую минуту и отдыхайте. Привлекайте соседских старших детей, бабушек, нянь. Думайте о себе, ведь вашему ребёнку нужны мирные, спокойные мама и папа больше, чем всё остальное.

Гиперактивность может быть как вариантом нормы, так и болезнью. К сожалению, в нашем обществе эта проблема замалчивается, не существует нужного количества детских психиатров и психологов, люди считают стыдным к ним обращаться... Я же призываю именно к этому. Это не сложно и не стыдно, и вы и ваш ребёнок сможете жить гораздо счастливее!

http://www.aif.ru/health/children/1419871