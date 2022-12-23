Индийские блины с картофелем

Готовый картофель с луком и специями убрать в сторону и заняться блинчиками. Сковороду для блинов хорошо разогреть. Вылить на раскалённую сковороду один половник теста и распределить его по всей поверхности сковороды. Жарить блинчик до появления румяных, золотистых краёв. Перевернуть блинчик на другую сторону и обжарить ещё минутку, до готовности. Таким образом пожарить все блины.