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Индийские блины с картофелем

Индийские блины с картофелем

Индийские блинчики с картофелем получаются пикантными и необычными. Начинка делает их достаточно сытными, а большое количество пряностей добавляет особый аромат. Индийские блинчики с картофелем одинаково вкусные как в горячем, так и в холодном виде.

  • Общ.\актив. время готовки:40 минут\30 минут
  • Количество порций:4 порции
  • Калорийность (100g):146 ккал

Как приготовить индийские блинчики с картофелем

Ингредиенты:
  • Яйцо куриное – 1 шт.
  • Мука пшеничная – 120 г
  • Молоко – 280 мл
  • Тмин – 1 ч.л.
  • Перец чили – 0.3 ч.л.
  • Соль – 2 щепотка (-и)
  • Чеснок – 2 зуб.
  • Имбирь – 15 г
  • Масло оливковое – 5 ст.л.
  • Горчица – 1 ч.л. зёрна
  • Лук репчатый – 50 г
  • Карри – 0.5 ч.л.
  • Картофель – 400 г отварной

Приготовление: Шаг 1

  • Подготовить все ингредиенты для приготовления индийских блинчиков с картофелем. Картофель нужно заранее отварить и остудить. Чеснок почистить и помыть.

    Индийские блины с картофелем
  • Шаг 2

    Приготовить тесто для блинчиков. Подготовленный чеснок нарезать мелкими кубиками. Свежий имбирь очистить от шкурки и тоже мелко нарезать.

    Индийские блины с картофелем
  • Шаг 3

    Сухую сковороду поставить на средний огонь и разогреть. Добавить в сковороду тмин, красный перец чили и щепотку соли. Прокалить специи с солью в течение 1 минуты. Влить к специям 2 столовые ложки оливкового масла. Добавить подготовленные чеснок и имбирь. Обжаривать в течение 2 минут, периодически помешивая специи с чесноком и имбирём. Убрать сковороду с огня.

    Индийские блины с картофелем
  • Шаг 4

    Переложить специи с чесноком и имбирём в глубокую миску. Добавить яйцо и взбить с помощью венчика. Сковороду, в которой обжаривались специи, убрать в сторону. Она нам пригодится в дальнейшем.

    Индийские блины с картофелем
  • Шаг 5

    В миску к яйцу и пряностям влить молоко. Перемешать. Частями всыпать муку. Каждый раз перемешивая, чтобы не было комочков. В самом конце добавить 1 столовую ложку оливкового масла и перемешать. Убрать тесто для индийских блинчиков с картофелем в сторону на 10 минут.

    Индийские блины с картофелем
  • Шаг 6

    Приготовить начинку. Лук очистить от шелухи, помыть и мелко нарезать. Отварной картофель при необходимости очистить. Нарезать небольшими кубиками.

    Индийские блины с картофелем
  • Шаг 7

    В сковороду, где обжаривались специи с чесноком и имбирём, положить зёрна горчицы. Влить 2 столовые ложки оливкового масла. Поставить сковороду с горчицей и маслом на средний огонь. Нагреть в течение 1 минуты и добавить подготовленный лук. Пассеровать лук в течение 3 минут, а после добавить нарезанный картофель и карри. Немного посолить и обжаривать в течение 3 минут.

    Индийские блины с картофелем
  • Шаг 8

    Готовый картофель с луком и специями убрать в сторону и заняться блинчиками. Сковороду для блинов хорошо разогреть. Вылить на раскалённую сковороду один половник теста и распределить его по всей поверхности сковороды. Жарить блинчик до появления румяных, золотистых краёв. Перевернуть блинчик на другую сторону и обжарить ещё минутку, до готовности. Таким образом пожарить все блины.

    Индийские блины с картофелем
  • Шаг 9

    Готовый блинчик переложить на широкую доску. Выложить сверху 2 столовые ложки готовой картофельной начинки.

    Индийские блины с картофелем
  • Шаг 10

    Завернуть блинчик конвертиком. То же проделать с остальными блинами.

    Индийские блины с картофелем
  • Шаг 11

    Индийские блинчики с картофелем готовы. Приятного аппетита!

    Индийские блины с картофелем
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