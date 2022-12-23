Индийские блины с картофелем

Индийские блинчики с картофелем получаются пикантными и необычными. Начинка делает их достаточно сытными, а большое количество пряностей добавляет особый аромат. Индийские блинчики с картофелем одинаково вкусные как в горячем, так и в холодном виде.
- Общ.\актив. время готовки:40 минут\30 минут
- Количество порций:4 порции
- Калорийность (100g):146 ккал
Как приготовить индийские блинчики с картофелем
Ингредиенты:
- Яйцо куриное – 1 шт.
- Мука пшеничная – 120 г
- Молоко – 280 мл
- Тмин – 1 ч.л.
- Перец чили – 0.3 ч.л.
- Соль – 2 щепотка (-и)
- Чеснок – 2 зуб.
- Имбирь – 15 г
- Масло оливковое – 5 ст.л.
- Горчица – 1 ч.л. зёрна
- Лук репчатый – 50 г
- Карри – 0.5 ч.л.
- Картофель – 400 г отварной
Приготовление: Шаг 1
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Подготовить все ингредиенты для приготовления индийских блинчиков с картофелем. Картофель нужно заранее отварить и остудить. Чеснок почистить и помыть.
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Шаг 2
Приготовить тесто для блинчиков. Подготовленный чеснок нарезать мелкими кубиками. Свежий имбирь очистить от шкурки и тоже мелко нарезать.
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Шаг 3
Сухую сковороду поставить на средний огонь и разогреть. Добавить в сковороду тмин, красный перец чили и щепотку соли. Прокалить специи с солью в течение 1 минуты. Влить к специям 2 столовые ложки оливкового масла. Добавить подготовленные чеснок и имбирь. Обжаривать в течение 2 минут, периодически помешивая специи с чесноком и имбирём. Убрать сковороду с огня.
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Шаг 4
Переложить специи с чесноком и имбирём в глубокую миску. Добавить яйцо и взбить с помощью венчика. Сковороду, в которой обжаривались специи, убрать в сторону. Она нам пригодится в дальнейшем.
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Шаг 5
В миску к яйцу и пряностям влить молоко. Перемешать. Частями всыпать муку. Каждый раз перемешивая, чтобы не было комочков. В самом конце добавить 1 столовую ложку оливкового масла и перемешать. Убрать тесто для индийских блинчиков с картофелем в сторону на 10 минут.
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Шаг 6
Приготовить начинку. Лук очистить от шелухи, помыть и мелко нарезать. Отварной картофель при необходимости очистить. Нарезать небольшими кубиками.
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Шаг 7
В сковороду, где обжаривались специи с чесноком и имбирём, положить зёрна горчицы. Влить 2 столовые ложки оливкового масла. Поставить сковороду с горчицей и маслом на средний огонь. Нагреть в течение 1 минуты и добавить подготовленный лук. Пассеровать лук в течение 3 минут, а после добавить нарезанный картофель и карри. Немного посолить и обжаривать в течение 3 минут.
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Шаг 8
Готовый картофель с луком и специями убрать в сторону и заняться блинчиками. Сковороду для блинов хорошо разогреть. Вылить на раскалённую сковороду один половник теста и распределить его по всей поверхности сковороды. Жарить блинчик до появления румяных, золотистых краёв. Перевернуть блинчик на другую сторону и обжарить ещё минутку, до готовности. Таким образом пожарить все блины.
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Шаг 9
Готовый блинчик переложить на широкую доску. Выложить сверху 2 столовые ложки готовой картофельной начинки.
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Шаг 10
Завернуть блинчик конвертиком. То же проделать с остальными блинами.
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Шаг 11
Индийские блинчики с картофелем готовы. Приятного аппетита!
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