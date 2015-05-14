Как открыть частный детский сад: практические бизнес-рекомендации

• После регистрации ИП или другой некоммерческой организации необходимо встать на учет в налоговую инспекцию. Отметиться нужно и во внебюджетных фондах и органах государственной статистики

• Получить регистрацию на осуществление образовательной некоммерческой деятельности можно в Министерстве Юстиции РФ. Ваше заявление будут рассматривать в течение месяца

Оформляем лицензию





В городском департаменте образования или в местных органах самоуправления вам необходимо оформить лицензию на право осуществлять образовательную деятельность. Владельцу частного детского сада без лицензии грозит не только крупный штраф, но и уголовная ответственность.



Для получения лицензии вам потребуются:

• Договор аренды



• Устав организации, в котором указывается род деятельности



• Справка из налоговой



• Разрешение от Роспотребнадзор, санитарных служб и пожарных



• Данные о материально-техническом обеспечении



• Образовательная программа детского сада



• Сведения о сотрудниках, принимаемых на работу

Обустройство детского сада



Перед оформлением помещения детского сада изучите правила СанПин. В них указано, что в детсаду должны непременно быть игровая комната, комната для отдыха, столовая, медкабинет и спортивный уголок.



Детская мебель также должна соответствовать определенным параметрам. Так, высота стульев – не более 34 сантиметров, а высота столов – не более 58 сантиметров. Согласно правилам СанПин, на каждого ребенка в детсаду выделяется не менее шести квадратных метров от общей площади помещения. Принимая во внимание эти требования вы можете определить количество детей, которые будут посещать ваш детский сад.



Важно учесть местоположение детсада в городском пространстве: наличие большого количество жилых домов вблизи, комфортабельные парковки, остановки общественного транспорта. Если вы сомневаетесь в том, окупится ли в будущем ваш проект, обратитесь за помощью к бизнес-консультанту. По данным финансовых экспертов, частный детский сад будет приносить прибыль, если его посещают не менее 20-30 человек.