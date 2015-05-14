Как открыть частный детский сад: практические бизнес-рекомендации

Алла Панасенко
Первым делом проштудируйте закон «Об образовании» и составьте бизнес-план. Важно понимать, что в первые месяцы работы большой прибыли не будет. Возможно, вы какое-то время поработаете в убыток. Чтобы ваш бизнес не прогорел на начальных этапах, продумайте возможности его инвестирования. Сейчас государство всячески поддерживает начинающих предпринимателей, выделяя средства на открытие малого бизнеса.
Составляем бизнес-план
Первичные затраты
В вашем бизнес-плане обязательно должен быть пункт, посвященный первичным расходам. Деньги пойдут на:
• Регистрацию ИП
• Оформление заключения от санитарных и пожарных служб города
• Аренду помещения
• Расходы на коммунальные услуги
• Покупку мебели, игрушек, учебных материалов для детей
• Оформление придворовой территории
• Запуск рекламы
Ежемесячно вам придется выделять деньги на выплату зарплаты сотрудникам, продление аренды помещения, мелкие ремонтные работы, покупку продуктов питания для сотрудников и воспитанников детского сада.
Важно знать:
• По законодательству, осуществлять образовательную деятельность могут юридические и физические лица. Последние должны зарегистрировать ИП
• Получить регистрацию на осуществление образовательной некоммерческой деятельности можно в Министерстве Юстиции РФ. Ваше заявление будут рассматривать в течение месяца
• После регистрации ИП или другой некоммерческой организации необходимо встать на учет в налоговую инспекцию. Отметиться нужно и во внебюджетных фондах и органах государственной статистики
Оформляем лицензию
В городском департаменте образования или в местных органах самоуправления вам необходимо оформить лицензию на право осуществлять образовательную деятельность. Владельцу частного детского сада без лицензии грозит не только крупный штраф, но и уголовная ответственность.
Для получения лицензии вам потребуются:
- • Договор аренды
- • Устав организации, в котором указывается род деятельности
- • Справка из налоговой
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- • Разрешение от Роспотребнадзор, санитарных служб и пожарных
- • Данные о материально-техническом обеспечении
- • Образовательная программа детского сада
- • Сведения о сотрудниках, принимаемых на работу
Обустройство детского сада
Перед оформлением помещения детского сада изучите правила СанПин. В них указано, что в детсаду должны непременно быть игровая комната, комната для отдыха, столовая, медкабинет и спортивный уголок.
Детская мебель также должна соответствовать определенным параметрам. Так, высота стульев – не более 34 сантиметров, а высота столов – не более 58 сантиметров. Согласно правилам СанПин, на каждого ребенка в детсаду выделяется не менее шести квадратных метров от общей площади помещения. Принимая во внимание эти требования вы можете определить количество детей, которые будут посещать ваш детский сад.
Важно учесть местоположение детсада в городском пространстве: наличие большого количество жилых домов вблизи, комфортабельные парковки, остановки общественного транспорта. Если вы сомневаетесь в том, окупится ли в будущем ваш проект, обратитесь за помощью к бизнес-консультанту. По данным финансовых экспертов, частный детский сад будет приносить прибыль, если его посещают не менее 20-30 человек.
Антисоветы для начинающих бизнесменов
• Экономим на аренде. Зачем вам тратить деньги на хорошее помещение? Детский сад можно открыть и в тесной однушке на окраине города
• Отдаем предпочтение молодым специалистам без опыта работы. Это позволит сократить расходы на зарплаты, ведь педагоги со стажем претендуют на достойную оплату труда
• Игнорируем предписания контролирующих органов. Огнетушитель не вписывается в интерьер, а обновлять канализацию дорого. Надеемся на великое русское «Авось»
• Не изучаем предложения конкурентов и родительский спрос на их услуги. Зачем расстраиваться преждевременно?
• Задерживаем арендные выплаты;
• Живем на широкую ногу: покупаем дорогое оборудование, игрушки и мебель. Как говорится, по одежке встречают
• Ждем прибыли в первые месяцы работы детского сада.
На заметку
• Перед открытием детского сада изучите деятельность конкурентов. Вы должны знать, сколько детсадов функционирует в выбранном вами районе, каковы их преимущества и недостатки
• Если у вас не хватает денег для бизнес-старта, попробуйте найти их при помощи краудфандинга – сбора средств для проекта посредством интернет-ресурса
• В качестве рекламы используйте «сарафанное радио». Расскажите друзьям и коллегам о том, что открываете детский сад. Возможно, кто-то будет рад привести к вам ребенка
• Активно рекламируйте себя в соцсетях и блогах. Создайте тематический сайт, посетители которого могут записывать детей в ваш детсад в режиме онлайн
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