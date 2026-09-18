Рецепт: котлеты с секретом

Котлеты с добавлением овощных ингредиентов получаются особенно мягкими и сочными. А спрятать внутрь фарша можно практически любые овощи — как свежие, так и вареные.
Ингредиенты:
- 250 г фарша из говядины и свинины
- 50 г белокочанной капусты
- 50 г моркови
- 30 г лука
- 1 ломтик белого хлеба толщиной 1 см
- 1 ст. л. молока
- Сливочное и растительное масло для обжаривания
- Соль и специи по вкусу
Как приготовить:
- Измельчите в мясорубке или блендере свежую капусту и морковь.
- Если выделилось много сока, дайте ему стечь.
- Соедините овощи с фаршем и размоченным в молоке белым хлебом без корочки.
- Лук мелко нарежьте, спассеруйте на сливочном масле и смешайте с фаршем. Добавьте соль и специи.
- Сформируйте котлеты и обжарьте на растительном масле при сильном огне до румяной корочки.
- Убавьте мощность, влейте в сковородку 1–2 столовые ложки воды и тушите котлеты на медленном огне до готовности.
Совет. Лук можно добавить в фарш и свежим, но благодаря обжарке он не будет заметен в блюде (лично я с детства не люблю, когда кусочки лука хрустят на зубах). Да и котлеты так становятся нежнее.
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