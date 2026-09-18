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РЕБЁНОК.РУ

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Рецепт: котлеты с секретом

И этот секрет — овощи.

журналист, филолог
превосходные котлеты
Источник: Legion Media

Котлеты с добавлением овощных ингредиентов получаются особенно мягкими и сочными. А спрятать внутрь фарша можно практически любые овощи — как свежие, так и вареные.

Ингредиенты:

  • 250 г фарша из говядины и свинины
  • 50 г белокочанной капусты
  • 50 г моркови
  • 30 г лука
  • 1 ломтик белого хлеба толщиной 1 см
  • 1 ст. л. молока
  • Сливочное и растительное масло для обжаривания
  • Соль и специи по вкусу

Как приготовить:

  1. Измельчите в мясорубке или блендере свежую капусту и морковь.
  2. Если выделилось много сока, дайте ему стечь.
  3. Соедините овощи с фаршем и размоченным в молоке белым хлебом без корочки.
  4. Лук мелко нарежьте, спассеруйте на сливочном масле и смешайте с фаршем. Добавьте соль и специи.
  5. Сформируйте котлеты и обжарьте на растительном масле при сильном огне до румяной корочки.
  6. Убавьте мощность, влейте в сковородку 1–2 столовые ложки воды и тушите котлеты на медленном огне до готовности.

Совет. Лук можно добавить в фарш и свежим, но благодаря обжарке он не будет заметен в блюде (лично я с детства не люблю, когда кусочки лука хрустят на зубах). Да и котлеты так становятся нежнее.

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рецепты
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