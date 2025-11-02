Школьная терапия по-уральски: «Дети разные бывают. Иногда один удар в бубен приводит в чувство всё племя»

В Свердловской области на телевидении обсудили введение административной ответственности для родителей агрессивных детей в школе.

При этом уполномоченная по правам ребенка в регионевысказалась категорично в защиту прав школьников: «Ни в каком возрасте нельзя проявлять физическое насилие в отношении ребенка. Даже если ребенок ведет себя так, что уже нет никаких сил. Один ребенок это воспримет совершенно нормально, его взяли за руку и вывели, а другой будет считать, что учитель перешел границы индивидуального пространства, потому что тактильность у каждого разная».

По ее мнению, даже в острых ситуациях конфликты учителям надо разрешать словесно, а не действием. «Если ребенок создает конфликтную ситуацию на уроке, то постараться ее приглушить. Если это невозможно, ребенок продолжает срывать урок, все-таки стараться и показывать, что никаких действий к этому ребенку учитель предпринимать не будет. Это не будет показывать беспомощность учителя. Это говорит о достоинстве взрослого человека».

Стоит сказать, что сама Титова окончила институт прокуратуры УрГЮУ им. Яковлева (бывшую УрГЮА). И в этом же вузе сама работала потом старшим преподавателем. Однако преподавание в вузе и школе — не одно и то же.

Корреспондент «Свободной Прессы» побеседовал с учительницей из средней школы Екатеринбурга Анной (имя изменено).

Вот что сказала собеседница по поводу слов омбудсмена:

— Ситуации бывают разные и дети тоже разные. Бывают тактильные дети. Они сами подходят обняться, особенно детки в начальной школе. Так что заявление «нельзя ни при каких обстоятельствах» — с этим не соглашусь. Мне что, отвергнуть такую положительную эмоцию ребенка? Много же тактильных детей. Они с радостью подходят и обнимаются, особенно после выходных или каникул.

«СП»: Скорее всего, уполномоченная по правам ребенка не имела в виду такие ситуации. А говорила только о жесткой реакции некоторых педагогов на слишком разболтанное или агрессивное поведение отдельных школьников.

— Если говорить о конфликтных ситуациях… Я вообще против рукоприкладства со стороны учителей к школьникам. У меня самой дети. И я ни разу никого не била. И в мыслях не было. Спасибо Богу, что мне правильных детей таких дал. Но есть такое выражение «Иногда один удар в бубен приводит в чувство всё племя». В школе бывают иногда такие детки, что …

«СП»: Что других вариантов нет?

— Да. Не так давно был случай, когда пришлось парня физически встряхнуть. Это стало шоком для него самого и для класса. Но подействовало. Ребенок успокоился. А что делать, если он в начале урока раздавал пинки всем направо и налево? Когда я его встряхнула, он пришел в себя и дальше нормально работал весь урок.

«СП»: Эффективно, выходит, встряхнули?

— На следующий урок спрашиваю, где такой-то? Потому что не бывало, чтобы его не видно и не слышно. Ученики мне показывают, что вот же он. После того случая парень в себя пришел…

Я не за категоричность. Разные дети, разные ситуации. К кому-то точно нельзя прикасаться. Прям табу. А иногда прям надо.

В соцсетях тоже много мнений людей, несогласных с точкой зрения свердловского омбудсмена.

В группе федерального СМИ в соцсети «ВКонтакте» в комментариях к посту про заявление Татьяны Титовой Светлана Маева из Санкт-Петербурга написала так: «Пора запретить границы индивидуального пространства у детей. И всё встанет на свои места. Этих детских омбудсменов развелось… Толку нет, одни запреты с этими диточками».

Правда, ей некоторые возразили. Но резонное замечание добавила челябинская школьная учительница Надежда Бабина: «Как разнимать детей во время драки, если к ним прикасаться нельзя? Или вот у меня был первоклассник, который в детском лагере на дорогу убежал, ещё и сопротивлялся, когда я его остановила. По новым правилам нужно дать ему бежать под колеса?». Под этим высказыванием Бабиной больше 100 лайков.

Станислав Монастырный из Черниговки поддержал предыдущих комментаторов: «Давай целовать их в попу до синяков. Но опять скажут, что обидели… Как же быть, а?».

Надежда Шилова поделилась личным школьным наблюдением: «Я видела, как учитель бил 7−8 летнего ученика указкой по рукам и по голове. Таких учителей мы боялись, да и не жаловались. Почему-то в этом возрасте редко кто говорит об этом».

Константин Федоров из Омска резюмировал: «Если по заслугам, то и подзатыльник на пользу. А то вырастают оборзевшие от наглости и безнаказанности уроды, без совести, без уважения к старшим, наполненные эгоизмом и подлостью настолько, что чему-то полезному в их мозгах уже места нет. Те, кто в это не врубается, — хлебнете от своих таких деточек лет через десятка полтора».

Иван Поспелов из Лесного (город в Свердловской области) резонно заметил: «У нас нет закона, который защищает учителя. Вот детей защищает куча законов: дежурить нельзя, прибирать класс нельзя, критиковать нельзя. Выходит, выращиваем прям не пойми кого».

Много лет назад в федеральном издании вышел материал под названием «Пора пороть», в котором говорилось о безнаказанности школьников. Причем, не только в России. Интересно, что в большинстве штатов США физические наказания школьников запрещены, однако на юге страны таких запретов нет. Да и в знаменитой своей классической системой образования Англии провели опрос, показавший: 49% взрослых не против, чтобы в школах применялись публичные порки и другие телесные наказания. Об этом же заявил и каждый пятый из 530 опрошенных детей.

Подростковая агрессия — явление общеевропейское, Россия тут не исключение. Выстрел из стартового спортивного пистолета за замечание на уроке, серная кислота, которую плеснули в лицо учителю после «двойки» за контрольную, брошенный в затылок камень, даже попытка зарезать учителя — это, увы, далеко не полный перечень «подвигов» российских школьников.

В 2025 году в поддержку физических наказаний детей стали высказываться и представители РПЦ. «Вот сейчас психологи родителей заражают каким-то странным понятием любви. Ребёнку всё можно. Пусть он капризничает, балуется — его вырастят, извините за грубое слово, идиотом. Пусть он кричит в „Детском мире“, на полу лежит, ножками дрыгает, визжит. А мама беспомощная не знает, как же его успокоить», — размышляет, например, протоиерей Сергий Баринов. И ссылается на опыт прошлых поколений, когда наши бабушки знали, как успокоить ребенка.

Показателен случай в марте этого года в том же Екатеринбурге. Молодой учитель физики на одном из уроков не выдержал хамского поведения ученика, не реагировавшего на замечания. Учитель запустил в школьника шариковую ручку, потом заломил школьнику руку и силой отвел к директору.

В итоге учителя же и признали виновным по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). Педагога осудили на год и 6 месяцев исправительных работ и лишили права заниматься педагогической деятельностью на два года. Мало того, еще и обязали выплатить 120 тысяч рублей семье школьника.

Молодой директор московской школы рассказал, что был случай, когда учителя литературы прямо на уроке сильно ударил в лицо подросток. Тогда директор принял жесткие меры: отвел юного хулигана к себе в кабинет и сам ему там врезал, без свидетелей. Подействовало. Потом этого подростка директор брал во все школьные походы, где подросток-переросток был незаменим, нашел применение своей энергии.

Автор этих строк склонен согласиться с тем, что ситуации в школе бывают разные, как и дети. Универсальной формулой «нельзя проявлять физическое насилие в отношении ребенка ни при каких обстоятельствах», скорее всего, обойтись не получится.