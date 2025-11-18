РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 226 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Рябин
    Вот такой закон вы и написали......Русскую девочку н...
  • Ирина Некрасова
    Не взять русского ребенка в российскую школу - это не "перегиб", а преступление! За такое гнать надо с насиженных мес...Русскую девочку н...
  • Федор Родников
    Евреи мечтают,что после прихода Мошиаха каждый из них получит по 11 рабов и во владение весь мир без всяких гоев,мусу...Русскую девочку н...

Почему холодильник холодный: объяснение для детей и советы родителям

Когда ребёнок открывает дверцу холодильника и чувствует прохладу, он может удивиться: «Почему там так холодно, если в комнате тепло?» Кажется, будто внутри стоит маленькая зима. Но на самом деле холодильник не «делает холод», а просто убирает тепло.

Журналист, филолог
freepik
Источник: freepik

Почему холодильник холодный

Внутри холодильника работает особая система, похожая на замкнутый круг.

В ней циркулирует хладагент — специальное вещество, которое умеет забирать тепло и переносить его наружу.

Когда этот хладагент проходит по тонким трубкам внутри холодильника, он превращается в газ и «вытягивает» тепло из продуктов и воздуха. Потом компрессор (маленький насос) гонит его обратно — уже к задней решётке, где газ снова становится жидкостью и отдаёт тепло наружу.

Поэтому, если потрогать заднюю стенку холодильника, она будет тёплой: тепло никуда не исчезает, просто выходит изнутри наружу.

Когда еда холодная, в ней замедляются все процессы. Микробы и бактерии не могут быстро размножаться, и продукты дольше остаются свежими. Поэтому молоко, фрукты, сыр или мясо мы храним именно в холодильнике. Это не волшебство, а умная работа физики и техники.

Маленький пример для ребёнка

Можно сравнить холодильник с человеком, который проветривает комнату. Когда мы открываем окно, свежий воздух вытесняет тёплый — и становится прохладнее. Так и холодильник: он не добавляет холода, а выгоняет тепло.

Советы родителям

  • Объясняя ребёнку, не говорите, что холодильник «производит холод» — лучше сказать: «Он забирает тепло из еды, чтобы она дольше не портилась».
  • Покажите на практике: пусть ребёнок потрогает дверцу и заднюю решётку — внутри холодно, а сзади тепло.
    Это отличный способ увидеть, как энергия просто меняет направление.
  • Для младших детей можно сказать коротко: «Холодильник как волшебная коробка, которая выгоняет тепло, чтобы еда не испортилась».
Когда ребёнок понимает, как работает холодильник, он начинает замечать, что даже простые вещи вокруг устроены с умом. Это помогает развивать уважение к технике и любопытство к науке. Ведь за привычной прохладой на кухне скрыта настоящая инженерная магия — работа, которую делает не лёд, а знания.
Ссылка на первоисточник
наверх