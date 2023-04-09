С какого возраста ребенку можно давать цикорий?

Кофейные напитки можно давать детям дошкольного возраста в качестве альтернативы кофе. Вводить в детский рацион цикорий стоит в возрасте 2-3 лет, начав с небольшой порции.

«Ребенку будет достаточно одной чашки в день. Напиток должен быть не слишком крепкий: 1/2 ч. л. на 200 мл воды, для детей школьного возраста (от 7 лет) — 1-2 ч. л. на 200 мл воды», — сказала в беседе с «Газетой.Ru» специалист по здоровому питанию Александра Гудимова.

Из чего делают цикорий?

Растворимый порошок, из которого готовят напиток, делают из корня цикория (Cichorium intybus) — многолетнего травянистого растения, которое в народе называют «петровым батогом», «дозорным стражем» и «невестой солнца».

Его выращивают в Северной Африке, Западной Азии и Европе, а процесс потребления и заваривания напитка из цикория был упомянут еще в летописях Египта.

Чем полезен цикорий?

Цикорий не содержит кофеин, поэтому напитки на его основе не бодрят. Их можно пить в любое время суток, в том числе на ночь.

По словам Гудимовой, в цикории содержатся витамины группы В (антиоксиданты, участвующие в работе нервной и сердечно-сосудистой системы) и дубильные вещества, который обладают антибактериальными свойствами, оказывают противовоспалительное действие и препятствуют размножению вредных бактерий. Кроме этого, в цикории есть множество макро- и микроэлементов, таких как калий, фосфор, кальций, железо и др.

Главная ценность растения в том, что оно содержит пищевое волокно — инулин. Это натуральный пребиотик, который воздействует на активность полезных бифидобактерий в кишечнике, тем самым способствуя нормализации работы ЖКТ. Инулин также улучшает усвоение кальция организмом, что важно при формировании костной системы у детей.

Чтобы организм ребенка лучше усваивал молочные кислоты, в дошкольных учреждениях цикорий зачастую перемешивают с молоком.

Какие есть противопоказания?

Цикорий нежелательно употреблять детям, склонным к аллергическим реакциям. Корешки этого растения содержат большое количество витамина С.

Источник

https://www.gazeta.ru/