Почему нельзя делить людей на технарей и гуманитариев

Мы по привычке делим людей на технарей и гуманитариев, но в современном мире этого делать не стоит.

Подобное разделение — наследие индустриальной системы подготовки кадров, которая сформировалась в двадцатом веке. Сегодня такое упрощение не работает: современному человеку в равной степени нужны технические и гуманитарные навыки.