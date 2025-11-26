РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 226 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Рябин
    Вот такой закон вы и написали......Русскую девочку н...
  • Ирина Некрасова
    Не взять русского ребенка в российскую школу - это не "перегиб", а преступление! За такое гнать надо с насиженных мес...Русскую девочку н...
  • Федор Родников
    Евреи мечтают,что после прихода Мошиаха каждый из них получит по 11 рабов и во владение весь мир без всяких гоев,мусу...Русскую девочку н...

Почему нельзя делить людей на технарей и гуманитариев

Какими навыками должен обладать человек будущего, проекту Дети Mail рассказал руководитель проекта «Атлас новых профессий» Дмитрий Судаков.

Редактор, мама двух девочек

Скоро не будет «чистых» гуманитариев или технарей

Мы по привычке делим людей на технарей и гуманитариев, но в современном мире этого делать не стоит.

Подобное разделение — наследие индустриальной системы подготовки кадров, которая сформировалась в двадцатом веке. Сегодня такое упрощение не работает: современному человеку в равной степени нужны технические и гуманитарные навыки.

Уже сейчас детям необходимо развивать эмоциональный интеллект, умение работать с людьми и нестандартный подход к задачам. При этом они должны обладать цифровой грамотностью и разбираться в технологиях. Это то, без чего человеку будущего не обойтись.

Дети рождаются с гаджетами в руках

Еще 25-30 лет назад работа с компьютером была уделом профессионалов, и люди считали, что это абсолютно нормально — не уметь пользоваться какими-то базовыми программами. Например, когда я искал свою первую работу (это было во второй половине 90-х), умение пользоваться программой Microsoft Word было серьезным конкурентным преимуществом. Сегодня упоминать этот навык в резюме — чистое безумие.

Умение ориентироваться в офисных программах теперь требуется по умолчанию практически для любых должностей.

Это не значит, что всем нужно становиться высокоуровневыми программистами. Сегодня есть куча инструментов, которые классно развивают навыки элементарного программирования в игровой среде, так что даже человек без технических способностей сможет этому научиться.

Навыки будущего, которые не развивает средняя школа

Мир усложняется и, чтобы в нем преуспевать, нужно развивать не только узкопрофессиональные навыки, но и те, которые сложно «пощупать». С этим, к сожалению, плохо справляется современная школа.

Например, эмоциональный интеллект будет крайне востребован: мы будем много работать с людьми, поэтому нам потребуется умение сотрудничать, считывать человеческие эмоции и сопереживать.

В нашей системе образования хоть какое-то обучение эмоциональному интеллекту заканчивается в детском саду. Уже в начальной школе ребенок погружается в сугубо рациональную среду, где проявление эмоций не поощряется.

Кроме того, в цифровом мире требуется не только информационная грамотность, но и информационная гигиена: умение ориентироваться в цифровой среде, отличать правду от вымысла и т.д. Виртуальный мир заточен на то, чтобы нас отвлекать, поэтому важным становится навык управления вниманием и осознанности. Этому тоже у нас пока не учат.

Рутина будет автоматизироваться. Это означает, что нам нужно развивать в детях креативность и умение нестандартно смотреть на задачу.

ребенок за компьютером
Источник: Unsplash

Также нужно будет уметь работать в команде, поскольку современные задачи все чаще этого требуют. Кроме того, возрастет важность умения организовывать такие проектные команды. Например, моя дочь сказала: «Я хочу для своих друзей сделать отдельный выпускной в школе». И она собрала друзей, организовала стол, пространство, придумала программу.

Еще один важный навык, о котором необходимо думать, это навык экологического мышления — внимания к тому, какой след мы оставим после себя. Это бережное отношение к природе, которое должно проявляться в сокращении отходов и осмысленном потреблении.

Мы должны научиться учиться. Уже сейчас вещи, которым мы научились когда-то, вдруг оказываются неправильными или недостаточно эффективными. В этом плане любовь к учению и поиску нового — это ключевой навык, необходимый людям будущего.

Нужно научиться принимать различия

Но есть и такие недостатки, которые будут нам в будущем сильно мешать, причем я не уверен, что с этим можно что-то реально сделать, но кажется, что мир завтрашнего дня будет лучше, если мы сможем как-то с этим поработать. Это привычка делить окружающих на друзей и врагов, на «своих» и «чужих».

Мы должны полюбить наши различия. Мы, в конце концов, научились уважать, принимать во внимание, сотрудничать с людьми, например, другого цвета кожи. И что-то подобное нужно сделать и с другими культурными, политическими и другими различиями. Это залог движения вперед, это залог развития.

Портрет идеального человека будущего

Это тот эталон, к которому мы все, а особенно дети, можем и должны стремиться. Этот человек:

  • Ориентируется в цифровом мире. При этом у него есть критическое мышление, которое позволяет отсекать ложную информацию.
  • Творческий: он умеет мыслить нестандартно, широко и находить неожиданные пути.
  • Командный игрок: он умеет сотрудничать, знает, какие люди ему нужны для решения задачи, и умеет с ними договариваться.
  • Уважает людей и их «непохожесть».
  • Заботится о доме, в котором живет, и о планете в целом.
  • Знает языки — чем больше, тем лучше. Но знание английского обязательно, остальные по любви и желанию.
  • Умеет что-то делать руками: паять, собирать, рисовать и т.д. Такие навыки очень полезны — они уважаются обществом и при должном мастерстве будут монетизироваться.
  • Умеет работать с алгоритмами, понимает принципы программирования и может при необходимости научиться какому-то языку программирования.
  • Играет на музыкальном инструменте или поет. Музыка — это социально востребованный навык. Если ты умеешь петь или, например, играть на гитаре, то ты можешь быть центром компании, а значит, сможешь собирать людей.
  • И самое главное — этот человек умеет и любит учиться.
Ссылка на первоисточник
наверх