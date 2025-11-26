Почему нельзя делить людей на технарей и гуманитариев

Скоро не будет «чистых» гуманитариев или технарей
Мы по привычке делим людей на технарей и гуманитариев, но в современном мире этого делать не стоит.
Уже сейчас детям необходимо развивать эмоциональный интеллект, умение работать с людьми и нестандартный подход к задачам. При этом они должны обладать цифровой грамотностью и разбираться в технологиях. Это то, без чего человеку будущего не обойтись.
Дети рождаются с гаджетами в руках
Еще 25-30 лет назад работа с компьютером была уделом профессионалов, и люди считали, что это абсолютно нормально — не уметь пользоваться какими-то базовыми программами. Например, когда я искал свою первую работу (это было во второй половине 90-х), умение пользоваться программой Microsoft Word было серьезным конкурентным преимуществом. Сегодня упоминать этот навык в резюме — чистое безумие.
Умение ориентироваться в офисных программах теперь требуется по умолчанию практически для любых должностей.
Навыки будущего, которые не развивает средняя школа
Мир усложняется и, чтобы в нем преуспевать, нужно развивать не только узкопрофессиональные навыки, но и те, которые сложно «пощупать». С этим, к сожалению, плохо справляется современная школа.
Например, эмоциональный интеллект будет крайне востребован: мы будем много работать с людьми, поэтому нам потребуется умение сотрудничать, считывать человеческие эмоции и сопереживать.
В нашей системе образования хоть какое-то обучение эмоциональному интеллекту заканчивается в детском саду. Уже в начальной школе ребенок погружается в сугубо рациональную среду, где проявление эмоций не поощряется.
Рутина будет автоматизироваться. Это означает, что нам нужно развивать в детях креативность и умение нестандартно смотреть на задачу.
Также нужно будет уметь работать в команде, поскольку современные задачи все чаще этого требуют. Кроме того, возрастет важность умения организовывать такие проектные команды. Например, моя дочь сказала: «Я хочу для своих друзей сделать отдельный выпускной в школе». И она собрала друзей, организовала стол, пространство, придумала программу.
Мы должны научиться учиться. Уже сейчас вещи, которым мы научились когда-то, вдруг оказываются неправильными или недостаточно эффективными. В этом плане любовь к учению и поиску нового — это ключевой навык, необходимый людям будущего.
Нужно научиться принимать различия
Но есть и такие недостатки, которые будут нам в будущем сильно мешать, причем я не уверен, что с этим можно что-то реально сделать, но кажется, что мир завтрашнего дня будет лучше, если мы сможем как-то с этим поработать. Это привычка делить окружающих на друзей и врагов, на «своих» и «чужих».
Мы должны полюбить наши различия. Мы, в конце концов, научились уважать, принимать во внимание, сотрудничать с людьми, например, другого цвета кожи. И что-то подобное нужно сделать и с другими культурными, политическими и другими различиями. Это залог движения вперед, это залог развития.
Портрет идеального человека будущего
Это тот эталон, к которому мы все, а особенно дети, можем и должны стремиться. Этот человек:
- Ориентируется в цифровом мире. При этом у него есть критическое мышление, которое позволяет отсекать ложную информацию.
- Творческий: он умеет мыслить нестандартно, широко и находить неожиданные пути.
- Командный игрок: он умеет сотрудничать, знает, какие люди ему нужны для решения задачи, и умеет с ними договариваться.
- Уважает людей и их «непохожесть».
- Заботится о доме, в котором живет, и о планете в целом.
- Знает языки — чем больше, тем лучше. Но знание английского обязательно, остальные по любви и желанию.
- Умеет что-то делать руками: паять, собирать, рисовать и т.д. Такие навыки очень полезны — они уважаются обществом и при должном мастерстве будут монетизироваться.
- Умеет работать с алгоритмами, понимает принципы программирования и может при необходимости научиться какому-то языку программирования.
- Играет на музыкальном инструменте или поет. Музыка — это социально востребованный навык. Если ты умеешь петь или, например, играть на гитаре, то ты можешь быть центром компании, а значит, сможешь собирать людей.
- И самое главное — этот человек умеет и любит учиться.
