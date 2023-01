Курение и потребление алкоголя во время беременности увеличивают риск мертворождения

Известно, что курение женщины во время беременности опасно для здоровья будущего малыша, и что оно повышает риск мертворождения. Сочетание курения с потреблением алкоголя увеличивает этот риск.



К такому выводу пришли американские и южноафриканские ученые, на основании результатов когортного исследования 8506 беременных женщин (с 11 892 беременностями) в Кейптауне, Южная Африка, и в городе Норт-Плейнс в США.



С целью изучения, связано ли пренатальное воздействие потребления табака и алкоголя с риском мертворождения проводилось когортное проспективное исследование, во время которого с 1 августа 2007 г. по 31 января 2015г. в вышеуказанных городах набирали беременных женщин и наблюдали их на протяжении всей беременности. Анализ данных проводился с 1 ноября 2018 г. по 20 ноября 2020 г. Изучалось потребление алкоголя и табачных изделий женщиной в дородовом периоде: определялось методом опроса – при включении в исследование, и во время 3 запланированных посещений во время беременности. Основными исходами были мертворождение, определяемое как смерть плода на сроке беременности 20 или более недель, и позднее мертворождение, определяемое как смерть плода на сроке беременности 28 или более недель. Все участницы наблюдались во время беременности до самих родов.



Результаты показали, что при сочетанном потреблении табака и алкоголя во время беременности после первого триместра, риск позднего мертворождения почти в 3 раза выше, чем у тех, кто не пил и не курил во время беременности: ОР = 2,78 (98,3% ДИ, 1,12-6,67). При потреблении беременными только алкоголя, по сравнению с теми, кто не пил и не курил во время беременности, риск мертворождения был в 2,2 раза выше: ОР = 2,22 (98,3% ДИ, 0,78-6,18), а при потреблении табака - в 1,6 раз выше: ОР =1,60 (98,3% ДИ, 0,64-3,98). Скорректированный относительный риск для всех мертворождений составил 1,75 (98,3% ДИ, 0,96-3,18) при сочетанном потреблении табака и алкоголя, 1,26 (98,3% ДИ, 0,58-2,74) только при употреблении алкоголя и 1,27 (98,3% ДИ, 0,69-2,35) только при курении по сравнению с контрольной группой, т.е. с теми, кто не курил и не пил во время беременности. При этом отказ от потребления алкоголя и табака, даже сразу после наступления беременности (примерно до конца первого триместра) способен улучшить исход беременности.



Как объяснить почему сочетанное воздействие алкоголя и табака повышает риск неблагоприятного исхода беременности? Известно, что сочетание употребления алкоголя и курение также связано с более высокой частотой низкой массы тела при рождении, чем любое из этих факторов по отдельности, а также с повышенным риском преждевременных родов. Кроме того, как пренатальное курение, так и воздействие алкоголя связаны с плацентарными синдромами, патологическими состояниями, возникающими из-за патологий плацентарных артерий, ишемией плаценты и эндотелиальной дисфункцией. Сочетанное курение и употребление алкоголя увеличивают риск недоношенности для гестационного возраста. Эти исследования указывают на то, что комбинированный эффект, вероятно, связан с отрицательным влиянием табака и алкоголя на рост плода.



Также есть данные, что несколько эпизодов запоя во время беременности увеличивают вероятность врожденных пороков сердца у будущего ребенка, и эта связь более выражена в сочетании с курением матери. Сочетанное потребление табака и я алкоголя также увеличивает вероятность атрезии пищевода у будущего малыша, в отличие от курения или употребления алкоголя по-отдельности. Поскольку употребление алкоголя или курение во время беременности влияет на несколько питательных микроэлементов, недостаточность питания также может лежать в основе их комбинированного эффекта.



Таким образом, сочетанное употребление алкоголя и табака после первого триместра беременности, (по сравнению с отсутствием этих факторов или отказом от курения до конца первого триместра), может быть связано со значительно повышенным риском позднего мертворождения. Эти результаты крайне важны для повышения информированности среди женщин, при планировании беременности, поскольку хорошо известно, что алкоголь часто используется в сочетании с курением табака, в том числе беременных женщин.



Более подробно читайте в первоисточнике:

Association of Prenatal Exposure to Maternal Drinking and Smoking With the Risk of Stillbirth https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2783302