Апелляция ЕГЭ в 2026 году: как пожаловаться на нарушения

Ниже расскажем, в течение какого срока нужно подать жалобу и рассмотрим основания для ее написания. Также вы узнаете, как отстаивать свою точку зрения перед конфликтной комиссией и сколько дней рассматривается апелляция ЕГЭ в 2026 году.
Что такое апелляция ЕГЭ
Само по себе понятие апелляция относится к процедуре оспаривания какого-либо официального решения. В случае с ЕГЭ речь идет о письменной жалобе, которую подает учащийся, если он несогласен с результатами или считает, что процедура проведения ЕГЭ была нарушена. Порядок оспаривания регламентирован соответствующим приказом Министерства просвещения. Опираясь на него, мы и расскажем обо всех формальностях, которые необходимо соблюсти при подаче жалобы.
Причины для подачи апелляции
Законом предусмотрены только две причины. И к ним не относятся, например, содержание и структура заданий. То есть оспорить оценку за задание, которое показалось слишком сложным или непонятно сформулированным, не получится.
Итак, причины, по которым вы можете подать апелляцию:
1. Несогласие с количеством баллов, полученных за работу. Если вы считаете, что ее оценили неоправданно низко, то можете писать жалобу. При этом оспорить тестовую часть, которая проверяется машинным способом, невозможно. Но есть исключения: компьютер тоже может ошибиться или неверно распознать ответ. Если вы уверены, что это ваш случай, — подавайте апелляцию, чтобы баллы пересчитали.
Однако в большинстве случаев апелляционная комиссия рассматривает правильность именно развернутых ответов. Для этого привлекается специалист по соответствующей дисциплине, который не проверял ранее работу конкретно этого учащегося.
2. Нарушение порядка проведения. Это основание для апелляции подходит тем, кто считает, что не были обеспечены комфортные условия для сдачи экзамена. Например, в помещении было слишком жарко, но при этом окна были закрыты. Или за окном работала газонокосилка, и шум от нее мешал вам сосредоточиться. Также поводом к подаче жалобы могут быть нехватка листов для черновиков или недостаточный комплект контрольно-измерительных материалов.
Главный нюанс в подаче апелляции по этому основанию, который стоит учесть: жалобу нужно писать, не покидая помещения, где проводится экзамен. Как именно это сделать — рассмотрим ниже.
Сроки подачи апелляции в 2026 году
- Если во время экзамена был нарушен установленный порядок проведения государственной итоговой аттестации по какому-либо предмету, апелляцию можно подать в тот же день, не покидая пункта проведения экзамена, обратившись к члену государственной экзаменационной комиссии, который присутствует в ППЭ.
- Если участник не согласен с выставленными баллами, он может подать апелляцию в течение двух рабочих дней после объявления результатов экзамена по соответствующему предмету.
Ваша апелляция о несогласии с оценками рассматривается в течение четырех рабочих дней после поступления в конфликтную комиссию. Что происходит дальше?
- Апелляция проверяется экспертом предметной комиссии.
- Если апелляция удовлетворена и найдены ошибки в оценке, результат может быть изменен. Это может привести как к повышению, так и к понижению баллов.
- Если апелляция отклонена, результат остается прежним.
Как правильно подать апелляцию ЕГЭ
Подать заявление выпускник может самостоятельно, а также с помощью родителей или опекунов. При этом важно составить заявление в двух экземплярах. Один передадут в конфликтную комиссию, а второй (с пометкой о принятии) вы забираете себе.
Рассмотрим нюансы подачи апелляции по обоим основаниям.
О несогласии с результатами
Предусмотрено несколько вариантов подать такую жалобу:
- Принести заявление в школу.
- Зарегистрировать апелляцию онлайн. Такая возможность есть в некоторых федеральных субъектах, и не только, например в Москве, Санкт-Петербурге, но и даже в таких отдаленных регионах, как Камчатский край.
При оспаривании количества баллов делайте акцент на то, что ваша работа отвечает всем требованиям. Помните: в результате рассмотрения апелляции количество баллов может остаться неизменным или измениться, причем как в большую, так и меньшую стороны. Поэтому подойдите к вопросу серьезно и обжалуйте результаты ЕГЭ только в случае, если вы стопроцентно уверены в своей правоте.
О нарушении порядка проведения экзамена
Если вы считаете, что во время ЕГЭ произошло нарушение процедуры его проведения, сразу обратитесь к члену экзаменационной комиссии. Помните, что выходить из помещения, где проводится экзамен, нельзя. В ином случае жалобу не примут. Далее необходимо составить заявление в двух экземплярах. Напишите, что именно мешало вам писать работу или обозначьте нарушения, которые заметили. Член экзаменационной комиссии подпишет оба экземпляра, при этом один из них останется у вас.
Далее будет проведена проверка при участии педагогов, которых не было на экзамене, медицинских работников и технических специалистов. Организаторы изучат записи с видеокамер наблюдения, размещенных в аудитории, побеседуют с наблюдателями. Затем составят соответствующий акт и в этот же день передадут его в конфликтную комиссию.
Как доказать правоту участнику ЕГЭ на комиссии
Если вы оспариваете результаты ЕГЭ, вам назначат дату, когда нужно прийти на заседание комиссии. Уведомить вас об этом должны не позднее чем за один рабочий день до этого мероприятия.
Учащийся имеет право прийти на заседание как один, так и в сопровождении родителей или законных представителей. На то, чтобы доказать свою правоту, у апеллянта будет не более 20 минут. Будьте готовы самостоятельно аргументировать свое несогласие с выставленными баллами. Перед заседанием обговорите свои доводы с учителем.
Собрали несколько советов, которые могут помочь вам отстоять свою точку зрения в случае, если действительно работа оценена необъективно:
- Внимательно изучите требованиям и критерии оценивания работы (размещены на сайте ФИПИ). Во-первых, так вы будете точно уверены, что правы. Во-вторых, сможете верно сформулировать критерий, по которому вашу работу оценили неправильно.
- Перепроверьте работу по учебникам и авторитетным источникам из федерального перечня.
- Не поддавайтесь эмоциям. Говорить перед членами комиссии нужно только по делу, опираясь на факты. Ваша задача — доказать, что работа отвечает всем требованиям. Для этого нужно четко обозначить, какие именно задания, на ваш взгляд, оценили неверно.
