Апелляция ЕГЭ в 2026 году: как пожаловаться на нарушения

Если вы считаете, что во время ЕГЭ произошло нарушение процедуры его проведения, сразу обратитесь к члену экзаменационной комиссии. Помните, что выходить из помещения, где проводится экзамен, нельзя. В ином случае жалобу не примут. Далее необходимо составить заявление в двух экземплярах. Напишите, что именно мешало вам писать работу или обозначьте нарушения, которые заметили. Член экзаменационной комиссии подпишет оба экземпляра, при этом один из них останется у вас.