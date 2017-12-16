Записки мамы: этот странный переходный возраст…

Мне всегда казалось, что он будет маленьким еще очень долго, и что теплый нос, крохотные босые ножки по мягкому ковру, уютная пижамка и ласковые

“обнимашки” по утрам – это, если не навсегда, то, во всяком случае, не закончится так быстро. Детская ладошка в моей руке, сотни вопросов в минуту, смех просто так, без причины – все это наполняло смыслом мою суетную и, в общем-то, не совсем скучную жизнь.

Как это произошло? Когда симпатичный карапуз успел превратиться в долговязого подростка с сороковым размером ноги, бурно растущей щетиной и легким ломающимся полубаском? Нет, я в принципе понимаю, что все дети вырастают, но вот о том, что это случается столь стремительно, наступит переходный возраст у сына, если честно, не подозревала. Какое-то время я периодически тихо удивлялась при виде его: неужели это я его родила? Еще на протяжении какого-то времени, при взгляде на собственного отпрыска, страшно гордилась – вот какой он получился красивый, ладный, обаятельный. А потом начался тот самый переходный возраст, как у всех мальчиков…

Как-то вдруг мой милый, добрый, ласковый мальчик превратился в молчаливого юношу, который всем своим поведением демонстрировал: да, собственно, и не нужны вы мне больше. Сразу вспомнились слова трехлетнего малыша из старого и любимого фильма: «А у меня есть собственное мнение!». Так вот с этим собственным мнением мы, родители, стали сталкиваться даже по таким ничтожным поводам, о которых и вспомнить-то смешно. Причем, что удивительно (а может, и наоборот, – вовсе не удивительно), это его мнение было практически всегда кардинально противоположным нашему. Даже если это вступало в тотальный конфликт со всеми возможными законами логики. Вот вам и переходный возраст у мальчиков во всей его красе.

На счастье, нас пока миновали проблемы с курением, выпивкой и пропаданием день-деньской Бог знает где. Видимо, все-таки сказывается воспитание в духе «ежовые рукавицы». В остальном же оставалось только руками разводить. Оказалось, что подросток в пятнадцать лет – это сплошной взрыв эмоций на пустом месте, сгусток неприязни и неприятия всего, что исходит от родителей, генератор домашних волнений и выяснения отношений всех со всеми. (Интересно, думала я, а как выруливают из ситуации те, у кого еще и упомянутые выше семейные проблемы накладываются? О-хо-хо…). Словом, в один прекрасный день я поймала себя на мысли, что изо всех сил пытаюсь разглядеть в этом почти оформившемся постороннем молодом мужчине того чудесного солнечного мальчика, который имеет ко мне некоторое родственное отношение.

Потом появилась девушка. Скажу искренне: тому, как быстро у них завязалась взаимная влюбленность, я поначалу не обрадовалась. Судите сами: распорядок дня стал на удивление однообразным – лицей, в гости к девушке, вечер и спать. Или так: лицей, прогулка с девушкой, вечер и спать. Или вот так: выходной, кино с девушкой, в гости к девушке, вечер и спать. То есть сына я теперь вижу утром (еще спящим) и вечером (проходящим в свою комнату и мило закрывающим за собой дверь).

К чему я все это пишу? К тому, что прекрасно понимаю, что я в своей проблеме, связанной с переходным возрастом, не одинока. И до меня, и после меня тысячи матерей будут воздевать руки к небу с воплем «За что???!!». А потому – нужно что-то делать, чтобы конкретными действиями облегчить жизнь себе, а если фокус удастся – то советами помочь потенциальным соратницам по несчастью. На сегодняшний день я вывела для себя несколько простых правил. Это первые шаги, и о них, вероятнее всего, расскажет вам любой дипломированный психолог. Если, конечно, вы попадете к нему на консультацию. Но я почему-то уверена, что в ситуации, описанной мной, к психологам обращаются единицы. В конце концов – не катастрофа, всего лишь переходный возраст. Но ведь и с этой войной гормонов нужно как-то справляться, правда? А потому – рискну поделиться обретенным опытом.

Первое и главное: на подростков в переходном возрасте нельзя давить. Эффект будет подобен разорвавшейся бомбе. То есть пытаться заставить подростка сделать что-то против его воли – бесполезно и чревато глубоким и затяжным конфликтом.

Выход? Их надо убеждать. Причем постараться делать это как можно более аргументированно, выкладывая довод за доводом и контролируя фиксацию каждой мысли их неокрепшим умом. Объяснять, почему вы хотите, чтобы он поступил именно так. Если аргументы не помогают, подробно рассказать, что будет, если он все-таки поступит иначе.

Пример: на подаренные на день рождения деньги хочет купить довольно дорогой мобильный телефон, с которым ему предстоит каждый день ездить в маршрутке.

Ваша задача: попробовать убедить, что в лицей можно бы брать старенький аппарат попроще (уже смешно, правда, но вдруг у кого-то получится). Его реакция: ну, тут все понятно (см. предыдущие скобки). Ваша следующая задача: рассказать, чем грозит легкомыслие (телефон в заднем кармане, разговоры по телефону по дороге домой на вечерней малолюдной улице).

Финал: он поймет, что ответственность за все его поступки – начиная с покупки столь приличного аппарата и до принципов его использования – лежат на нем. Предупрежден – значит, вооружен.

Второе: стоит немного «ослабить гайки». Да-да, вопреки тому, что говорят о жестком контроле, именно в подростковом возрасте стоит дать им иллюзию свободы. Не следует расспрашивать его о том, кто с кем встречается, что они ели вчера в пиццерии и почему Петров больше не дружит с Сидоровым. Захочет – расскажет сам. (Конечно, имеется в виду, что его друзей и увлечения вы хорошо знаете). Но вы должны обязательно знать три вещи: с кем он, где он находится в данный момент и когда он планирует быть дома. Трудно, но выполнимо, особенно если исподволь приучить его изредка звонить вам и держать вас в курсе. Говорит ли при этом он вам правду – зависит от того, насколько крепки были «ежовые рукавицы» и насколько внимательны были вы к нему и его проблемам в нежном раннем возрасте.

И, наконец, третье. Из потенциальной «второй половинки» делаем союзницу. Здесь я, конечно, могу рассуждать только как мама мальчика: если хочешь моральной стабильности в семье хотя бы в какой-то сфере, дай понять девушке, что вы на одной стороне.

Пример: он допоздна засиделся у подружки в гостях, а утром сообщил, что не хочет идти на занятия, потому что не готов к серьезному тесту по литературе (потому что не написал и не выучил всего, что нужно было выучить и написать).

Ваши действия: ох, ну тут все не так просто. Я, например, потеряла контроль над собой и в сердцах заявила, что низкий балл поставит крест на их с подругой отношениях, потому как личная жизнь не должна мешать учебе. Словом, погорячилась.

Поостыв, поступила так: позвонила сыну, задала пару нейтральных вопросов, а потом попросила дать трубку девушке (дело было утром, по дороге в лицей). В двух словах призналась, что мне нравятся их отношения, и я бы хотела, чтобы они дружили и дальше, и хочу попросить ее поддержать меня в одном вопросе: объяснить ему, что нужно уделять больше времени учебе. Аргументировала так: парни в этом возрасте не слишком слушают, что говорят им мамы, а к тебе он точно прислушается. Финальный аккорд: «Я буду очень благодарна тебе за поддержку, если ты постараешься объяснить ему, что учиться – необходимо».

Конечно, мои советы и рекомендации – это всего лишь мнение обычной мамы, образовательная база которой, увы, не охватывает тонкостей психологии как науки. Возможно, в чем-то я ошибаюсь. Но ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает, правда?