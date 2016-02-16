ДЕТСКИЕ ИСТОРИИ - 8

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ЗАРАНЕЕ ВСЫПАЛ...
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Не раз учитель вызывал отца в школу, потому что сын безобразничал и плохо учился. Вот отца опять вызвали в школу. Он пришел и говорит учителю:
— Я ему уже всыпал.
— Кому? — спрашивает учитель.
— Да сыну своему.
— А я хотел порадовать вас! У вашего мальчика в последнее время улучшилось поведение, и двоек нет.
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ЛОГИЧНО!
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— Как сохранить свежим мясо животного? — спрашивает учитель.
— Для этого нужно оставить это животное живым.
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БЕЗ УЧИТЕЛЯ
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— Сколько учеников в вашем классе?
— С учительницей — тридцать один.
— А без нее?
— А без нее в классе не останется ни одного ученика!
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СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ
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— Почему вы всегда рассказываете страшные истории, когда стрижете меня?
— Потому что тогда у тебя так красиво поднимаются волосы, что стричь — одно удовольствие!
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|КТО ХОЧЕТ, ЧТОБ Я НЕ ТОЛПИЛСЯ?..
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Маленький мальчик ходит вокруг родителей и говорит:
— Кто хочет, чтобы я здесь не толпился, купите мне велосипед!
|ЗА ЧТО НАКАЗАЛИ?
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Иришка приходит из детского сада:
— Мама, меня сегодня на музыке наказали.
— За что?
— А когда все пели одну песню, я пела другую…
|ЗАДАЧИ
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Девочке нужно было решить несколько задач, которые даже для мамы оказались сложными. На следующий день девочка в школе получила двойку. Мама была очень огорчена.
— Ничего, мамочка! Ты же не одна такая — другие мамы тоже двойки получили! — утешила ее дочка.
|КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ?
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Мама привела к педиатру трехлетнего малыша:
— Сын проглотил пуговицы от моего пальто. Как вы считаете, чтобы их достать, нужна будет операция?
— Неужели вы не сможете купить себе новые пуговицы? — удивился врач.
|БЕЗ МАМЫ НЕ ОБОЙТИСЬ?!?
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— Вот видишь, и папа может тебя искупать. А ты думал, что без мамы не обойтись!
— Конечно, только мама перед купанием снимает с меня тапочки...
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|ТЯЖЕЛАЯ РАБОТА
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— Саша, твой глобус весь в пыли!
— Мама, я не могу стирать пыль со всего земного шара!
|НЕ КАРЕНИНА!
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Девочка останавливает маршрутку, на ходу пытается открыть дверь...
Водитель:
— Прямо как Анна Каренина – под маршрутку лезешь!
Девочка:
— Меня зовут Аня, но фамилия моя не Каренина...
|ТОЛЬКО ТВОЯ
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Сын спрашивает отца:
— Пап, тебя когда-нибудь била твоя мама?
— Нет, только твоя.
|ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ — ВСЮ ЖИЗНЬ!
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— Папа, сегодня мне рассказали о насекомом, которое живет только один день. Вот здорово!
— Почему — здорово?
— Представляешь, свой день рождения можно отмечать всю жизнь!
|ВОТ СТРАННАЯ ВЕЩЬ!..
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— Папа, а чернила дорого стоят?
— Нет, сынок.
— Почему же тогда мама сердится из-за того, что я вылил их на ковер?
|ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ РЫБЬЮ ГОЛОВУ?
|Вера, 7 лет, с мамой купили копченую мойву и идут домой. Девочка интересуется у мамы, а можно ли есть рыбьи головы, и, не дождавшись ответа, сама отвечает:
— Нельзя, потому что в голове рыбы мозги рыбачьи...
|ГРУСТНЫЕ ПЕСНИ...
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— Ты успел получить двойку, и уже поешь?
— Но я пою грустные песни!
|СИЛЬНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ!!!
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Юра с мамой ходил в зоопарк.
— Что на тебя, сынок, в зоопарке произвело самое сильное впечатление? — спрашивает отец.
— Самое сильное — это когда один пьяный дядя лез целоваться к тигру!
|ВЕЖЛИВОСТЬ!?!
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— Имей в виду, Олежик, что из-за вежливости еще никто ничего не терял.
— Как? А место в автобусе?!?
|НАША ВЗЯЛА!
|— Коля, что ты делал вчера вечером?
— Смотрел футбол по телевизору.
— А кто играл?
— Бразильцы с французами.
— И кто же выиграл?
— Наши!
|ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ СЫН
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Егорка с папой стоит у клетки со львом:
— Папа, а если лев случайно выскочит и тебя съест, на каком автобусе мне домой ехать?
|МАМИНА ГОРСТЬ БОЛЬШЕ!
|— Мамочка, дай мне, пожалуйста, орехов.
— Хорошо, возьми себе полную горсть.
— Нет, мама, дай мне сама: ведь твоя горсть больше!
|ЛУННЫЙ ЭКЗАМЕН
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— Вот если бы экзамены проходили на Луне, было бы просто супер!
— А почему?
— Потому что там все предметы в шесть раз легче, чем на Земле!
|О СПРАВЕДЛИВОСТИ
|— Скажи: справедливо ли наказывать человека за то, чего он не сделал?
— Конечно, нет.
— А учитель наказал меня за упражнение, которого я не выполнил.
|УМНЫЕ СОБАКИ
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— Ром, ты знаешь, а мой Серый уже читает газеты!
— Знаю. Об этом мне мой Шарик рассказал )))
|БАБУШКА, А БАБУШКА...
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— Бабушка, а ты была девочкой?
— Конечно, была.
— А девушкой?
— Была, внученька.
— И тетей?
— Ну, конечно же.
— А когда ты станешь дедушкой?
|БЕГАЮЩЕЕ МОЛОКО
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Четырехлетнего Ванечку мама попросила присмотреть за молоком, которое стояло на кухонной плите. А он выбежал на улицу и начал играться с котиком.
— Ванечка, молоко сбежит!
— Не сбежит. Я дверь на ключ закрыл)))
|ПОМОГЛО!
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Мальчишка прищемил себе палец дверью и закричал от боли.
Мама хотела перевязать палец, но дедушка сказал:
— Возьми, внучек, палец в рот, и прикуси его!
— Разве это ему поможет? - спросила мать.
— Поможет. От крика.
|ДОСТАТОЧНО!
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— Папа! Сегодня учитель сказал, чтобы ты не помогал мне больше готовить уроки.
— Почему?
— Мне достаточно и тех ошибок, которые я делаю сам.
|САМЫЙ ВЫДАЮЩИЙСЯ!
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— Ученики! Запишите в тетради имена людей, которых вы считаете самыми выдающимися, — дал задание учитель.
А через какое-то время спросил одного из учеников:
— Сколько уже ты написал, Богдан?
— Десять. Остался еще один — вратарь.
|ХОРОШЕЕ ДЕЛО
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— Мамочка, я сегодня сделал очень хорошее дело.
— Какое же, сынок?
— Двое опаздывали на поезд. И я натравил на них нашего пса — они тааак убегали от него, что успели на поезд!
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