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ДЕТСКИЕ ИСТОРИИ - 8

ДЕТСКИЕ ИСТОРИИ - 8

ЗАРАНЕЕ ВСЫПАЛ...

Не раз учитель вызывал отца в школу, потому что сын безобразничал и плохо учился. Вот отца опять вызвали в школу. Он пришел и говорит учителю: 
— Я ему уже всыпал. 
— Кому? — спрашивает учитель. 
— Да сыну своему. 
— А я хотел порадовать вас! У вашего мальчика в последнее время улучшилось поведение, и двоек нет. 
 

ЛОГИЧНО!


— Как сохранить свежим мясо животного? — спрашивает учитель. 
— Для этого нужно оставить это животное живым. 
 

БЕЗ УЧИТЕЛЯ

— Сколько учеников в вашем классе? 
— С учительницей — тридцать один. 
— А без нее? 
— А без нее в классе не останется ни одного ученика!
 

СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ


— Почему вы всегда рассказываете страшные истории, когда стрижете меня? 
— Потому что тогда у тебя так красиво поднимаются волосы, что стричь — одно удовольствие!

ДЕТСКИЕ ИСТОРИИ - 8

 
КТО ХОЧЕТ, ЧТОБ Я НЕ ТОЛПИЛСЯ?..

Маленький мальчик ходит вокруг родителей и говорит: 
— Кто хочет, чтобы я здесь не толпился, купите мне велосипед!
ЗА ЧТО НАКАЗАЛИ?

Иришка приходит из детского сада: 
— Мама, меня сегодня на музыке наказали. 
— За что? 
— А когда все пели одну песню, я пела другую…
 
ЗАДАЧИ

Девочке нужно было решить несколько задач, которые даже для мамы оказались сложными.
На следующий день девочка в школе получила двойку. Мама была очень огорчена. 
— Ничего, мамочка! Ты же не одна такая — другие мамы тоже двойки получили! — утешила ее дочка. 
 
КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ?

Мама привела к педиатру трехлетнего малыша: 
— Сын проглотил пуговицы от моего пальто. Как вы считаете, чтобы их достать, нужна будет операция? 
— Неужели вы не сможете купить себе новые пуговицы? — удивился врач.
 
БЕЗ МАМЫ НЕ ОБОЙТИСЬ?!?


— Вот видишь, и папа может тебя искупать. А ты думал, что без мамы не обойтись! 
— Конечно, только мама перед купанием снимает с меня тапочки...

ДЕТСКИЕ ИСТОРИИ - 8

 
ТЯЖЕЛАЯ РАБОТА


— Саша, твой глобус весь в пыли! 
— Мама, я не могу стирать пыль со всего земного шара!
НЕ КАРЕНИНА!

Девочка останавливает маршрутку, на ходу пытается открыть дверь... 
Водитель: 
— Прямо как Анна Каренина – под маршрутку лезешь! 
Девочка: 
— Меня зовут Аня, но фамилия моя не Каренина...
 
ТОЛЬКО ТВОЯ


Сын спрашивает отца: 
— Пап, тебя когда-нибудь била твоя мама? 
— Нет, только твоя.
 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ — ВСЮ ЖИЗНЬ!

— Папа, сегодня мне рассказали о насекомом, которое живет только один день. Вот здорово! 
— Почему — здорово? 
— Представляешь, свой день рождения можно отмечать всю жизнь!
 
ВОТ СТРАННАЯ ВЕЩЬ!..

— Папа, а чернила дорого стоят? 
— Нет, сынок. 
— Почему же тогда мама сердится из-за того, что я вылил их на ковер?
 
ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ РЫБЬЮ ГОЛОВУ?
Вера, 7 лет, с мамой купили копченую мойву и идут домой. Девочка интересуется у мамы, а можно ли есть рыбьи головы, и, не дождавшись ответа, сама отвечает: 
— Нельзя, потому что в голове рыбы мозги рыбачьи...
ГРУСТНЫЕ ПЕСНИ...

— Ты успел получить двойку, и уже поешь? 
— Но я пою грустные песни!
 
СИЛЬНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ!!!


Юра с мамой ходил в зоопарк. 
— Что на тебя, сынок, в зоопарке произвело самое сильное впечатление? — спрашивает отец. 
— Самое сильное — это когда один пьяный дядя лез целоваться к тигру!
 
ВЕЖЛИВОСТЬ!?!

— Имей в виду, Олежик, что из-за вежливости еще никто ничего не терял. 
— Как? А место в автобусе?!?
 
НАША ВЗЯЛА!
— Коля, что ты делал вчера вечером? 
— Смотрел футбол по телевизору. 
— А кто играл? 
— Бразильцы с французами. 
— И кто же выиграл? 
— Наши!
 
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ СЫН

Егорка с папой стоит у клетки со львом: 
— Папа, а если лев случайно выскочит и тебя съест, на каком автобусе мне домой ехать?
МАМИНА ГОРСТЬ БОЛЬШЕ!
— Мамочка, дай мне, пожалуйста, орехов. 
— Хорошо, возьми себе полную горсть. 
— Нет, мама, дай мне сама: ведь твоя горсть больше!
 
ЛУННЫЙ ЭКЗАМЕН

— Вот если бы экзамены проходили на Луне, было бы просто супер! 
— А почему? 
— Потому что там все предметы в шесть раз легче, чем на Земле!
 
О СПРАВЕДЛИВОСТИ
— Скажи: справедливо ли наказывать человека за то, чего он не сделал? 
— Конечно, нет. 
— А учитель наказал меня за упражнение, которого я не выполнил.
 
УМНЫЕ СОБАКИ


— Ром, ты знаешь, а мой Серый уже читает газеты! 
— Знаю. Об этом мне мой Шарик рассказал )))
 
БАБУШКА, А БАБУШКА...



— Бабушка, а ты была девочкой? 
— Конечно, была. 
— А девушкой? 
— Была, внученька. 
— И тетей? 
— Ну, конечно же. 
— А когда ты станешь дедушкой?
БЕГАЮЩЕЕ МОЛОКО

Четырехлетнего Ванечку мама попросила присмотреть за молоком, которое стояло на кухонной плите. А он выбежал на улицу и начал играться с котиком. 
— Ванечка, молоко сбежит! 
— Не сбежит. Я дверь на ключ закрыл))) 
 
ПОМОГЛО!

Мальчишка прищемил себе палец дверью и закричал от боли. 
Мама хотела перевязать палец, но дедушка сказал: 
— Возьми, внучек, палец в рот, и прикуси его! 
— Разве это ему поможет? - спросила мать. 
— Поможет. От крика.
 
ДОСТАТОЧНО!

— Папа! Сегодня учитель сказал, чтобы ты не помогал мне больше готовить уроки. 
— Почему? 
— Мне достаточно и тех ошибок, которые я делаю сам.
 
САМЫЙ ВЫДАЮЩИЙСЯ!

— Ученики! Запишите в тетради имена людей, которых вы считаете самыми выдающимися, — дал задание учитель. 
А через какое-то время спросил одного из учеников: 
— Сколько уже ты написал, Богдан? 
— Десять. Остался еще один — вратарь.
 
ХОРОШЕЕ ДЕЛО


— Мамочка, я сегодня сделал очень хорошее дело. 
— Какое же, сынок? 
— Двое опаздывали на поезд. И я натравил на них нашего пса — они тааак убегали от него, что успели на поезд!
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Пальтоюмор
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