ДЕТСКИЕ ИСТОРИИ - 8

Не раз учитель вызывал отца в школу, потому что сын безобразничал и плохо учился. Вот отца опять вызвали в школу. Он пришел и говорит учителю:

— Я ему уже всыпал.

— Кому? — спрашивает учитель.

— Да сыну своему.

— А я хотел порадовать вас! У вашего мальчика в последнее время улучшилось поведение, и двоек нет.