Помогают ли гаджеты развивать мелкую моторику? Объясняет невролог

На самом деле не все так однозначно. Если бы развитие мелкой моторики было ключевым моментом интеллектуального роста, то музыканты и фокусники в этом отношении не знали бы себе равных. Тренировка кисти, безусловно, важна, но она является лишь одной из многих функций организма, и ее ценность не стоит преувеличивать. Гармония — в балансе.