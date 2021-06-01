«Пупырка» от содомитов: очередная мягкая пропаганда извращений детям

Россия, с ее падкой на новшества «элитой», продолжает подхватывать сомнительные модные тренды, которые очень часто задаются и направляются с совершенно конкретными задачами, в интересах узкой группы лиц. Т.н. массовая мода – такой же инструмент социальной инженерии и гибридной войны, как и различные информационно-культурные продукты. Яркий тому пример – незатейливая игрушка для детей и подростков «попит» (от англ. pop it – «лопни это»), реклама которой сегодня забиты все сетевые соцмедиа. Чей это проект, становится совершенно понятно по первым фото очередной безделушки, но многие граждане, как показала практика, снова проморгали все риски – так что наш небольшой текст специально для них.



Несколько лет назад мир буквально свихнулся на т.н. спиннерах. Теперь о них уже мало кто вспоминает, и вот очередной «антистресс» от китайских умельцев, который не стесняется рекламировать Роспотребнадзор.







Большинство граждан видят тут «обычную радугу». На самом же деле значительный процент игрушек выдержан в шестицветной радужной гамме извращенцев, а кроме этих цветов используются бирюзовый и розовый – и на этом практически все, других цветов вы почти не найдете. В старой версии позорного флага содомитов как раз были и розовый, и бирюзовый.

Если посмотреть на продукцию популярного сетевого магазина Wildberries (где, кстати, и без того хватает в продаже содомской символики) и его конкурентов, все становится более понятно.Китайцы не стали особо фантазировать, выпуская силиконовые коврики, которые можно «лопать» в обе стороны, в форме единорога или сердца – с той самой шестицветной псевдорадугой. И произошел этот попит-бум в мире в мае – месяце «прайдов» извращенцев, гремящих в «цивилизованных» государствах, что также совершенно не случайно. YouTube-пропаганда тут как тут – снимаются веселые ролики с «продвинутыми» детишками с крашеными волосами из серии «как пронести попит в школу, чтобы не увидел учитель», все это «творчество» быстро набирает сотни тысяч «лайков» , выводится в тренды и рекомендуемое для большинства пользователей и т.д. Вы сами может посмотреть обзоры видеоблогеров-миллионников (совсем не традиционалистов!) на «пупырки» и увидеть, что они прямо именуют эти игрушки инструментом пропаганды извращенцев и не понимают, кому может понравиться это бредовое занятие – лопание шариков.Так что «наш» Роспотребнадзор не отрывается от модного тренда. А вот и самый известный гомотиктокер Даня Милохин тоже в тренде и раздает детворе «пупырки» прямо со сцены во время выступления в Волгограде…Приобщение к определенной символике как часть принятия явления, которое она характеризует, происходит в консервативных странах путем «мягкой силы», постепенно – таковы азы информационной войны. Правда, в соцмедиа уже гуляют сообщения, что на 1 июня сообщества содомитов запланированы некие детские праздники в парках и раздача подарков, среди которых на рекламных плакатах, фото которых мы не будем размещать (это и мерзко, и противозаконно), красуются те же «попиты». Пока «Катюше» не удалось найти подтверждения реальных намерений извращенцев, хотя уже сейчас очевидны, что в России им не светит согласование подобного.При этом, как ни странно, в российской соцсети «ВКонтакте» свободно существует и вещает группа под названием World Gets Better , прямо рекламирующая извращения как норму среди детей от 0+ (!), то есть занимающуюся прямой пропагандой гомосексуализма детям (!!!). Иллюстрации группы пестрят фото малышей с гомосимволикой, однако госструктуры, как обычно, просто закрывают на это глаза, ну а про прозападно-глобалистское руководство ВК мы промолчим.Так что наших детей никто не собирается оставлять в покое, и вслед за полной легализацией извращений как нормы в методичках ВОЗ и аналогичной позиции «нашего» Минздрава нам следует ожидать новых атак. Есть у гомолоббистов во власти и планы по решительному введению в школах уроков секспросвета, и прочей гадости. Давайте более внимательно следить за тем, чем заняты наши дети, кто и с какими целями навязывает им модели поведения. За этой веселой и, казалось бы, безобидной «пупыркой» стоят те, кто не может иметь собственных детей, но с удовольствием наложит лапы на наше будущее.РИА Катюша