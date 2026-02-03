Сухая кожа, нет аппетита: что хочет сказать организм ребенка? Объясняет педиатр

Дети Mail вместе с педиатром «СМ-Клиника» Гузель Рахимовой разобрались, какие дефициты и заболевания могут скрываться за различными симптомами, и что делать родителям.
Сухая кожа, шелушение. Проверить дефициты витамина Е, витамина А, витамина D и железа.
Частые головные боли у ребенка. Может быть дефицит железа, магния и витамина D.
Кровь из носа. Может быть дефицит витамина К и, конечно же, проверить свертывающую систему крови. Сдать коагулограмму по назначению врача.
Выпадают волосы. Проверить состояние щитовидной железы, уровень железа, цинка, кальция, фосфора, витамина D.
Ребенок быстро устает, бледный, с мраморной кожей. Проверить витамин D, железо и состояние щитовидной железы, в том числе исключить дефицит йода.
Нет аппетита. У детей с избирательным аппетитом чаще всего выявляется дефицит железа и дефицит запасов железа. Если у ребенка отсутствуют в рационе какие-то группы продуктов, обязательно проверить на дефицит витаминов группы B.
Помните, что симптомы могут помочь заподозрить дефицит, но никогда сами по себе не являются диагнозом. Не нужно пить витамины или лекарства на всякий случай. Для точной диагностики важно прийти на прием к педиатру, сдать анализы и пройти обследования, которые он назначит.
