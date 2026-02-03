РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 232 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Попов
    Это НЕ ОЩУЩЕНИЕ!!!По заветам Сороса...
  • Игорь Сипкин
    такое ощущение, что чиновников обучают и назначают нам с западаПо заветам Сороса...
  • алекс кузь
    Отрицание и критика старшего поколения - опасная глупость. У родителей нет времени на семью, если они работают. Тренд...Пять случаев, ког...

Сухая кожа, нет аппетита: что хочет сказать организм ребенка? Объясняет педиатр

И какие анализы нужно сдавать.

Редактор, мама двух девочек
Врач
Источник: ru.freepik.com

Дети Mail вместе с педиатром «СМ-Клиника» Гузель Рахимовой разобрались, какие дефициты и заболевания могут скрываться за различными симптомами, и что делать родителям. 

Ломкие ногти. Дефицит цинка, витамина А, D, общий белок и проверить состояние щитовидной железы.

 

Сухая кожа, шелушение. Проверить дефициты витамина Е, витамина А, витамина D и железа. 

Частые головные боли у ребенка. Может быть дефицит железа, магния и витамина D. 

Кровь из носа. Может быть дефицит витамина К и, конечно же, проверить свертывающую систему крови. Сдать коагулограмму по назначению врача. 

Выпадают волосы. Проверить состояние щитовидной железы, уровень железа, цинка, кальция, фосфора, витамина D. 

Ребенок быстро устает, бледный, с мраморной кожей. Проверить витамин D, железо и состояние щитовидной железы, в том числе исключить дефицит йода. 

Нет аппетита. У детей с избирательным аппетитом чаще всего выявляется дефицит железа и дефицит запасов железа. Если у ребенка отсутствуют в рационе какие-то группы продуктов, обязательно проверить на дефицит витаминов группы B. 

Помните, что симптомы могут помочь заподозрить дефицит, но никогда сами по себе не являются диагнозом. Не нужно пить витамины или лекарства на всякий случай. Для точной диагностики важно прийти на прием к педиатру, сдать анализы и пройти обследования, которые он назначит. 

Ссылка на первоисточник
наверх