Сухая кожа, нет аппетита: что хочет сказать организм ребенка? Объясняет педиатр

Помните, что симптомы могут помочь заподозрить дефицит, но никогда сами по себе не являются диагнозом. Не нужно пить витамины или лекарства на всякий случай. Для точной диагностики важно прийти на прием к педиатру, сдать анализы и пройти обследования, которые он назначит.