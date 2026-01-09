Главное о здоровье дошкольника

Николай Федорович Жарков, врач высшей категории, член правления Общества православных врачей им. святителя Луки (Войно-Ясенецкого).

Татьяна Вениаминовна Жаркова, врач высшей категории, действительный член Общества православных врачей им. святителя Луки (Войно-Ясенецкого).

Санкт-Петербург.

Почему часто и длительно болеет мой ребенок? Недавно пошёл в детский сад, через неделю заболел, вылечили, поправился. Немного походил в свою группу и вот мы снова «на больничном»… Как укрепить иммунитет?

ИММУНИТЕТ — это система организма человека, защищающая его от внедрения чужеродных веществ. Такую функцию выполняют специальные органы и клетки. Они распознают опасные частицы, нейтрализуют некоторые их них, а против других, уже внедрившихся частиц (вирусы, микробы), вырабатывают защитные клетки (антитела). Во многом иммунитет (а именно, 70% иммунной системы) зависит от микрофлоры кишечника.

Вырастить здорового ребёнка — значит сохранить врождённый иммунитет, полученный в наследство от самих родителей и поддержать приобретённый в течение жизни иммунитет, возникший после перенесённых болезней и вакцинации. Как это сделать?

Прежде всего молодая пара, вступающая в брак, должна задуматься: готовы ли они стать родителями, заботливыми и любящими свое чадо.

Ещё в давние времена не только представители образованного мира, но даже неграмотные крестьяне, знали о том, что большое значение для нормального развития ребёнка, имеет состояние здоровья родителей ещё до зачатия. «От осинки не родятся апельсинки».

Над поговоркой можно рассуждать по-разному.

Вот как пишет об этом в XIX веке будущий священномученик, митрополит Серафим (Чичагов):

«Дети страдают теми же болезнями и увечьями, которыми одержимы их родители, и даже некоторые болезни переходят из рода в род».

Не следует также забывать и о формировании иммунитета у развивающегося плода во время беременности, так как вредные привычки (в частности курение) матери и отца наносят сокрушительный удар по иммунной системе младенца.

Статистика Министерства образования и науки Российской Федерации показала, что 21-й век начался в России с ухудшения такого существенного показателя, как здоровье дошкольников. Можно ли объяснить, с чем связано такое печальное обстоятельство?

К сожалению, в последнее время всё чаще стали встречаться нарушения физического и психического развития у детей младшего возраста. Со своей стороны, мы, педиатры, хотим задать встречный вопрос: как же так случилось, что в наш образованный век, среди вполне грамотного населения возникла проблема низкого уровня знаний о ценности своего здоровья и, тем более, здоровья своих детей?

«Все мне позволительно, но не все полезно», — говорит нам апостол Павел (1Кор.6:12).

Если мы, взрослые люди, это понимаем, и сознательно вредим себе, то это только наш собственный выбор, то есть свобода нашего волеизъявления. Маленькие дети не могут повлиять на свое здоровье, оно полностью лежит на совести родителей. Однако, в таком важном деле заботы и воспитания, не должно быть крайностей со стороны взрослых: либо чрезмерная опека, либо почти полное пренебрежение к проблемам своего ребёнка.

Не создав фундамент здоровья в дошкольном детстве, трудно сформировать здоровье в будущем. Необходимо знать, что никакие лекарственные препараты не способны улучшить иммунитет, если семья не стремится к здоровому образу жизни.

«Имеющий уши слышать да слышит», — говорит нам Христос в притче «О Сеятеле» (Мф.13:9).

Почему же многие из нас поступают неразумно?

И тут же находим ответ: «Ибо огрубело сердце людей сих и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их» (Мф.13:15).

Давайте вместе подумаем, как сохранить и укрепить здоровье наших детей? Выделим основные, наиболее простые оздоровительные рекомендации в повседневной жизни молодой семьи.

Здоровое, разумное, полезное

Каждому прекрасно известно, что входит в понятие «здоровый образ жизни»: питание, питье, воздух, одежда, физическая культура, отдых, лечение болезней, а также положительный эмоциональный климат и добрые традиции в семье.

Если здоровый от рождения младенец часто болеет, то взрослые должны подумать: что мы делаем не так? Плохо кормим, не так умываем, купаем, одеваем, не умеем забавлять, напевать, играть и радоваться вместе с ребёнком?

Поговорим о питании

Растущий организм должен получать из продуктов полезные вещества. Чем проще предложенные блюда, тем эффективнее они усваиваются.

Ежедневно готовить для малыша пищу по его возрасту, разумеется, лучше для его здоровья, чем жить на полуфабрикатах. Так, например, простой овощной суп, предпочтительней наваристых щей, а кусочки отварного мяса, рыбы или фрикадельки с овощным рагу, овощным пюре лучше жареной котлеты или сосиски с макаронами. Кисломолочные продукты детям с 1,5-2 лет можно давать такие же, какие едят их родители. Кефир, простокваша, ацидофилин должны быть с коротким сроком реализации, так как именно в них содержатся полезные микроорганизмы для формирования здоровой микробиоты кишечника.

Простой компот из сухофруктов гораздо полезней магазинных соков из сухих концентратов, насыщенных сахаром или подсластителями.

Маленький ребёнок не знает о наличии в магазинах сомнительных лакомств, неполезных, а порой и вредных продуктов с красителями, сахарозаменителями, ароматизаторами, суррогатами натурального масла и прочими искусственными добавками, разрушающими его здоровье. Он начинает пробовать и узнавать вкус только той пищи, которую ему дают. Вопрос заключается в том, что ему дают?

А ведь истоки многих хронических заболеваний взрослых нередко лежат в раннем детстве. Именно тогда, в тот прекрасный ранний возраст, активно развиваются пищеварительная, эндокринная, нервная системы, способствующие укреплению иммунитета, и начинают вырабатываться как полезные, так и вредные пищевые привычки.

Грудное вскармливание, своевременное и правильное введение прикормов на первом году жизни, а также рациональное питание в дошкольном возрасте – залог здоровья на все последующие годы. Приучайте ребёнка к здоровой пище с раннего детства, а манера поведения за столом к тому же будет определять культурный уровень развивающейся личности.

Немного о гигиене

В первые годы жизни, когда идёт приспособление младенца к окружающей среде, необходимо оберегать его от серьёзных инфекций. Не следует злоупотреблять гостеприимством и устраивать праздники с обилием гостей, если в семье появился новорождённый. Даже внешне здоровые взрослые могут быть бациллоносителями. Родителям и близким, постоянно ухаживающими за ребёнком, целесообразно провести санацию носоглотки, если они нездоровы.

Необходимо поддерживать дома чистоту, но совсем не обязательно стремиться к «стерильным» условиям.

Не стоит отправлять малыша в дошкольное учреждение ранее трёх лет.

В возрасте старше трёх лет детям уже необходимо общение со сверстниками. Следует обратить внимание на тот факт, что, привыкнув к микрофлоре своего домашнего очага, ребёнок в детском саду, знакомясь с чужой микрофлорой, первое время будет чаще болеть, пока не сформируется способность организма к защите от инфекции. Главное, чтобы заболевание новой инфекцией протекало легко. Получив приобретённый иммунитет в младшем возрасте, школьник будет реже болеть.

Как дела с физической культурой?

В наше время обращает на себя внимание низкая двигательная активность детей. Гипокинезия не обеспечивает полноценное развитие и укрепление защитных сил. Нарушается синтез ферментов, витаминов и гормонов, развивается остеопороз, ухудшается аппетит. Со временем снижается тонус коры головного мозга, появляются перепады настроения, тревожность, бессонница.

Беседуя с ребёнком, родственникам надо постараться определить, какой вид двигательной деятельности больше всего нравится, а главное, подходит ребёнку по здоровью, и выбрать тот кружок или секцию, где он будет охотно заниматься.

Абсолютно необходимым и важным элементом физической культуры является закаливание.

Простые правила закаливания

Закаливание: улучшает кровообращение, нормализует обмен веществ, увеличивает жизненную ёмкость лёгких, мышечную силу, повышает тонус нервной системы. В итоге — вырабатывается устойчивость организма к переохлаждению, и формируется защита против вторжения извне вирусов и микробов.

Часто задаваемый вопрос: с какого возраста надо начинать закаливание?

В момент рождения сразу происходит контакт младенца с окружающим миром. Вот с этого момента и начинается закаливание. «Воздушные ванны» — один из основных элементов закаливания. В период новорождённости проводятся они естественным путём при переодевании, умывании, купании. В первые месяцы жизни, если ребёнок здоров, его оставляют раздетым в течение 2-3 минут при температуре воздуха в комнате 22°.

С 3-х до 6-ти месяцев время воздушных ванн постепенно увеличивается до 10 мин, а к году – до 15 мин. В это время делают массаж, физические упражнения, играют с ребёнком. Воздушные ванны повторяются 2-3 раза в день при переодевании.

По мере роста и физического развития становятся доступными и другие виды закаливания:

Прогулки на свежем воздухе в удобной для движения одежде. Гигиенические ванны 37° с постепенно понижающейся температурой при ополаскивании.

Ножные ванны перед сном для детей с 1 года до 3-х лет с начальной температурой воды 35°. Постепенно снижая через каждую неделю температуру воды на 1о, доводят её до 22—24°. Продолжительность процедуры 1—3 минуты. Ребёнок в это время шевелит стопами, как бы переступая по дну таза.

Обтирание — наиболее мягко действующая водная процедура, которую можно применять не только здоровым, но и слабым детям. Смоченным концом полотенца или рукавичкой обтирают руки, шею, грудь, живот, ноги, спину, сразу же вытирая насухо до лёгкого покраснения. Температура воды вначале 36°, постепенно её снижают, доводя до комнатной.

Закаливание носоглотки, обливание ног, общее обливание, душ, купание в реке, озере и море, солнечные ванны, хождение босиком – всё это тоже элементы закаливания.

ВАЖНО обратить внимание на основные принципы закаливания:

1. Проводится только при полном здоровье ребёнка.

2. Требуется обязательное соблюдение постепенности, повторяемости и постоянства проведения процедур.

3. Если закаливание прервано и не проводилось более двух недель, например по болезни, то оно возобновляется лишь с первоначальных процедур.

Рекомендовать конкретный вид закаливания ребёнку может лечащий врач, знающий особенности пациента или специалист по лечебной физкультуре. Задача родителей – составить для себя список вопросов перед посещением врача и получить всю необходимую информацию — как правильно проводить процедуры дома.

В семье проблема — родился ослабленный младенец. Что делать?

Не надо паниковать или опускать руки и печалиться. Любящее сердце матери, забота и крепкая опора отца помогут преодолеть невзгоды.

У недоношенного и ослабленного ребёнка нарушена терморегуляция. Поэтому его надо содержать в тёплом помещении и переодевать вблизи источника тепла (обогреватель), а к закаливанию подойти значительно позже.

Житейская мудрость

Баба-Яга, персонаж из русских сказок, вспоминается возле русской печи с лопатой в руке, на которой она отправляет в печь непослушных детей. Сюжет сказки основан на исторических источниках обряда выхаживания недоношенных младенцев в давние времена! Обряд существовал даже в середине XX века. Недоношенного и слабого новорождённого помещали в тёплое место. Такое тёплое место в деревенском доме — русская печь. Во второй половине дня, когда печь остывала от сильного жара, выметали золу, постилали солому и помещали на некоторое время завёрнутого в одеяло ребёнка. Отсюда и пошло выражение «допечь» ребёнка. Не будем останавливать на тех суеверных, сакральных ритуалах, которыми иногда сопровождались такие действия, — это не про нас и не для нас. Главное в таком деле — лечебное тепло. Так, житейская мудрость простого народа, испытанная на опыте предыдущих поколений, помогала сохранять жизнь младенцам, которые выросли в последствие не только здоровыми, но, некоторые даже стали великими людьми.

Случай из практики

В Литературном альманахе «Костромская земля», выпуск 7, опубликована удивительная история, как выхаживали недоношенного младенца в начале XX века. Про своего внука пишет дед: «Утром 14 апреля (1943) родился семимесячный недоношенный ребёнок. Он весил всего 1 килограмм 700 граммов, длина тельца была немногим больше столового ножа. В роддоме нам преподнесли большое огорчение – новорождённый не мог брать материнской груди, синел, и у него возникали судороги. Через неделю я впервые увидел своего внука. Это была маленькая, черноголовая, красненькая и очень худенькая куколка. Вся кожица на ребёнке была в глубоких морщинах. Дома мы сделали для такого слабого ребёнка специальный «инкубатор» в большой корзине, куда уложили подушки и грелки, а сверху закрыли пологом. Кормили «наследника» материнским молоком, но через «накладку», т. е. через очень маленький сосочек. Он начинал дрожать как в ознобе, синеть, часто дышать. Врачи рекомендовали в этот момент делать ребёнку горячие ванны, и в первое время их делали по 4–5 раз в сутки. Для дыхания давали кислород. С каждым днём ребёнок креп, рос, стал открывать глазки. Через месяц «инкубатор» уже не потребовался; ребёнок дышал нормально, питался хорошо, и даже начинал гулить. Детский врач уверял нас, что ребёнок будет жить и даже перерастёт своих сверстников, что он и сделал через три месяца».

Мальчик, впоследствии, вырос крепким и здоровым.

Сегодня для выхаживания ослабленных детей на помощь пришли современные медицинские технологии. Но несмотря на обилие высокотехнологичных аппаратов, одним из важнейших факторов для выхаживания слабого ребёнка является тепло. Поэтому нательное белье младенцев должно быть из хлопка, а верхние комплекты, пледы, шапочки и носочки обязательно из натуральной шерсти. И только после того, когда младенец по своему физическому развитию достигнет уровня сверстников, можно приступать к закаливанию.

Теоретически кажется, что вот так всё просто и логично. А что на самом деле – будет ли малыш есть с аппетитом, с радостью делать гимнастику и охотно принимать закаливающие процедуры?

Пе́стование

На Руси в прежние времена младенцев не воспитывали, а пе́стовали и придавали этому большое значение для физического, психического и духовного здоровья. Что означает такое незнакомое современному человеку слово? «Пе́стовать» — значит ухаживать, смотреть за ребёнком, развивать его. Это забота, основанная на детских играх и забавах. Обычный рутинный уход: кормление, купание, умывание, одевание, прогулка и т.п. сопровождаются стишками, поговорками, прибаутками или напевами, одновременно проводится закаливание – воздушные ванны. Таким образом вовлекая в игру, исчезает необходимость с усилием заставлять, убеждать и уговаривать ребёнка что-то делать. При этом устанавливается эмоциональный контакт малыша с родителями, возникает позитивный настрой. В песенно-игровой форме детям легче и интересней познавать мир.

По мере роста и развития ребёнка появляются и другие вопросы к детскому врачу: почему мой ребёнок не набирает вес, отстаёт в росте? И, наоборот, родителей беспокоит, — в чём причина лишнего веса или почему слишком быстро растёт?

Непростые вопросы

В каждом конкретном случае надо разбираться индивидуально. Обозначим общие направления, или, как говорится – алгоритм действий. Для того, чтобы определить гармонично развивается ребёнок или нет, врач-педиатр проводит оценку физического развития, и при необходимости направляет пациента к профильным специалистам. Это могут быть детский эндокринолог, гастроэнтеролог, врач-генетик или другой специалист.

Выделим основные причины, приводящие к явным отклонениям от нормы:

Неэндокринные:

Неполноценное или избыточное питание в семье.

Семейная низкорослость или высокорослость наследственной природы.

Недоношенность, внутриутробные и послеродовые травмы.

Хронические заболевания, в том числе желудочно-кишечного тракта, анемия.

Генетические синдромы.

Эндокринные:

Недостаточность или избыток гормона роста.

Сахарный диабет 1 типа.

Недостаток или избыток гормонов щитовидной железы.

Нарушение секреции гормонов коры надпочечников.

Рахит. Недостаток витамина Д.

Своевременно установленный диагноз, лечение и диспансерное наблюдение в динамике помогут решить многие проблемы детского здоровья в разные возрастные периоды на пути к взрослой жизни.

Врач Древнего Мира Гиппократ Великий (IV в. до Р.Х.) пытался предотвратить болезни, изменяя привычки и стиль жизни человека. Он написал об этом в своём сочинении «О здоровом образе жизни».

Прошло два с лишним тысячелетия. Сегодня мы, детские врачи, обращаемся к вам, взрослым людям, любящим своих детей, словами Гиппократа: «Если ты не в силах изменить свой образ жизни, то тебе никто и ничто не поможет».

Услышьте нас, пожалуйста!

