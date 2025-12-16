Как воспитать жертву и неудачника: вредные советы

Если вы хотите, чтобы у ребенка были сложности в общении с другими людьми и миром в целом, чувством самоидентификации и он постоянно попадал в неприятные, а порой – и опасные для жизни ситуации, следуйте нашим вредным советам. Результат гарантирован!
Вредный совет No 1: Заставляйте делиться
Всегда заставляйте ребенка делиться своими игрушками с каждым, кто попросит, а особенно с тем, кто сказал «пожалуйста». Не важно, новая эта игрушка или старая, взял ли малыш ее только что в руки или играет уже целый час – правило непреложно: если кто-то попросил, дай, ведь ты не жадина...
Также учите ребенка всегда пропускать вперед всех, кто захочет, уступать всем без исключения – девочкам, мальчикам, собакам, бабушкам и дедушкам, всем-всем! Не важно, что вы полчаса стояли и ждали очередь на горку, а подошел другой малыш. Ему ведь важнее, ему нужнее, он так плачет... А ваш пусть еще подождет. Это мелочь, ведь самое главное, что он растет добрым и великодушным, ведь вы учите его не зависеть в жизни от таких пустяков, как горки, карусели и прочие ненужные развлечения.
Вредный совет No 2: Стыдите за плач
Учите ребенка, что плакать и злиться это нехорошо.
Вредный совет No 3: Ругайте за ошибки
Хотите вырастить гения? С самого детства внушайте ребенку, что он не может ошибаться, что делать нужно все правильно и – желательно – с первого раза. А если не умеешь – не берись. Критикуйте беспощадно и неконструктивно, с переходом на личности. Хвалите редко и неохотно – только за величайшие (по вашему мнению) достижения. Если у ребенка что-то не получается, называйте его лентяем, неумехой и недотепой, сравнивайте с другими детьми.
Вредный совет No 4: Учите безусловному доверию
Учите быть вежливыми со всеми взрослыми людьми, которые обращаются к малышу. Велите все рассказывать окружающим (ведь вы хотите вырастить общительного и дружелюбного человека). Если ребенок не хочет обнимать бабушку, родную тетю или вашу лучшую подругу, заставьте его это сделать. У ребенка личных границ нет и быть не может, особенно в отношении родственников.
Вредный совет No 5: Формируйте чувство вины
Объясняйте ребенку, что он несет перед вами ответственность. У вас болит голова – он виноват, на вас накричали в магазине – тоже вина ребенка, который баловался и плохо себя вел. Вы куда-то опоздали? Ну вы уже поняли. Пусть ребенок растет и осознает силу своего влияния на этот мир. Ему ведь еще предстоит оправдывать ваши ожидания.
А вот перед другими людьми ни вины, ни ответственности не нужно. Внушайте ребенку, что в отношениях с другими детьми – в саду, на площадке – он ни в чем не виноват. Мало ли, что он кого-то ударил или обидел! Наверняка, тот ребенок сам виноват, вот пусть его родители и разбираются. А ваш малыш такой хорошенький, такой маленький, он – самый лучший.
Вредный совет No 6: Общайтесь с ребенком, как со взрослым
К суровой реальности нужно приучать с детства. Держите ребенка в курсе всех ваших проблем – финансовых, рабочих, личных. Пусть знает, как маме тяжело, какой мир вокруг опасный и какие люди злые. Это особенно важно, если мама с папой в разводе и вместе не живут. Рассказывайте сыну, что он теперь главный и единственный мужчина в семье, и только на него вы можете опереться.
А дочке говорите, что все мужчины обманщики, никто ее не достоин, и «всем только одно и надо».
Вредный совет No7: Только вы знаете, как правильно
У ребенка не может быть своего мнения и мировоззрения. Ведь вам уже столько лет, у вас такой опыт за плечами! Внушайте ребенку, что он всегда и во всем должен с вами советоваться и соглашаться. Ваше слово – это истина в последней инстанции. Пока он там еще вырастет и своего ума-разума наберется, а мама с папой знают, как лучше для него. Вырастет – и спасибо скажет.
Ну что, узнали себя в некоторых из перечисленных ситуаций? Подумайте, приятно ли будет вам, если кто-то использует написанное в отношении вас.
