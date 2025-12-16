Как воспитать жертву и неудачника: вредные советы

Также учите ребенка всегда пропускать вперед всех, кто захочет, уступать всем без исключения – девочкам, мальчикам, собакам, бабушкам и дедушкам, всем-всем! Не важно, что вы полчаса стояли и ждали очередь на горку, а подошел другой малыш. Ему ведь важнее, ему нужнее, он так плачет... А ваш пусть еще подождет. Это мелочь, ведь самое главное, что он растет добрым и великодушным, ведь вы учите его не зависеть в жизни от таких пустяков, как горки, карусели и прочие ненужные развлечения.