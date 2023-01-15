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Влияние алкоголя на поведение молодых людей

Влияние алкоголя на поведение молодых людей

Национальная организация по борьбе с алкогольными поражениями плода провела опрос среди 1200 подростков Великобритании в возрасте 16-25 лет на тему контрацепции и алкоголя и выяснила, что почти 20% респондентов забывает о противозачаточных средствах в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у молодых людей было недостаточно знаний о влиянии алкоголя на здоровье и сексуальное поведение.

Пятая часть молодых людей забывает использовать презерватив, потому что они слишком пьяны, чтобы позаботиться об этом. При этом выяснилось, что 4 из 10 занимались сексом в течение ночи после употребления алкоголя, в то время как 13% не могли вспомнить, использовали ли они защиту во время полового акта.

«Половое воспитание в школах охватывает широкие темы, но многие вопросы не обсуждаются с подростками. Поэтому они достигают зрелого возраста, совершенно не имея представления о том, какое влияние может оказать употребление алкоголя до и во время секса, об условиях наступления здоровой беременности и последствиях употребления алкоголя во время беременности» - пояснила пресс-секретарь Национальной организации по борьбе с алкогольными поражениями плода Джоанна Бакард. Так, 85% опрошенных молодых людей заявили, что не изучали в школе риски употребления алкоголя во время беременности.

Также исследование показало, что половина всех молодых людей считают крайне неловким говорить о таких вещах, как секс, употребление алкоголя во время беременности и сексуальность. Это означает, что 4 из 10 отказываются говорить со своими родителями на такие «запретные темы» – в основном потому, что им неудобно вести разговор (33%), не говорят о сексе в своей семье (25%) и не хотят, чтобы они знали, что они делают (24%). Но чуть менее 6 из 10 молодых людей действительно хотят получить больше информации, просматривая Интернет в поисках советов по половому воспитанию и контрацепции.

Когда речь заходит о беременности, 62% молодых людей не стали бы обращаться за советом к врачу, а 82% – к кому-либо из медицинских работников, что вызывает тревогу, поскольку 55% говорят, что они не знают, как подготовиться к здоровой беременности. И только 21% были бы готовы поговорить с кем-либо из медицинских специалистов об употреблении алкоголя.

Опрос, показал, что поведение и доступ к информации также изменились во время пандемии. Каждый шестой респондент в возрасте 16-25 лет сказал, что ему труднее получить доступ к контрацепции, в то время как каждый 10 чувствует, что возросло его беспокойство по поводу секса и алкоголя. При этом среди респондентов 10% девушек 16-17 лет забеременели, и только 29% из них получили медицинскую консультацию о вреде алкоголя во время беременности. При этом алкоголь может способствовать поражению плода, но это самое последнее, что приходит молодым людям в голову, потому что они не связывают между собой такие события как пьяная ночь, секс и незапланированная беременность.

 

Ссылка на исследование: https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/fifth-young-adults-forget-contraception-23587005

Фото автора Liza SummerPexels

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