Гамма чувств: как музыка влияет на развитие ребенка?

Psychologies: Как слушать музыку?

Александр Федоров, художественный руководитель Детского музыкального театра юного актера: Для начала создайте атмосферу. Не слушайте музыку в наушниках: между источником звука и вами должен быть воздух. Она должна прийти к вам, а вы — к ней. Как хорошее вино, которое насыщается кислородом и становится богаче, так и музыка, проходя через пространство, насыщается смыслом.

Пусть вы послушаете ее недолго. Пусть даже уснете — не страшно. Это значит, что она вас успокоила. Настоящую музыку всуе слушать нельзя. Выберите мелодию и живите вместе с ней, ее чувствами. Я, например, каждый раз плачу, когда слушаю шестую симфонию Чайковского.

Начать советуете с нее?

Если это ваш первый опыт, то лучше начать с чего-то более легкого: например, второго концерта Рахманинова, прелюдий и ноктюрнов Шопена или сонат Бетховена. Это не просто музыка — это сокровенный разговор, пробуждающий чувства.