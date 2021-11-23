Гамма чувств: как музыка влияет на развитие ребенка?

Классические и современные мелодии... Мы слушаем их каждый день, а некоторые, кажется, и вовсе выучили наизусть. Но слышим ли их по-настоящему? О том, чему музыка может научить и нас, и наших детей, рассказывает художественный руководитель Детского музыкального театра юного актера.
Psychologies: Как слушать музыку?
Александр Федоров, художественный руководитель Детского музыкального театра юного актера: Для начала создайте атмосферу. Не слушайте музыку в наушниках: между источником звука и вами должен быть воздух. Она должна прийти к вам, а вы — к ней. Как хорошее вино, которое насыщается кислородом и становится богаче, так и музыка, проходя через пространство, насыщается смыслом.
Пусть вы послушаете ее недолго. Пусть даже уснете — не страшно. Это значит, что она вас успокоила. Настоящую музыку всуе слушать нельзя. Выберите мелодию и живите вместе с ней, ее чувствами. Я, например, каждый раз плачу, когда слушаю шестую симфонию Чайковского.
Начать советуете с нее?
Если это ваш первый опыт, то лучше начать с чего-то более легкого: например, второго концерта Рахманинова, прелюдий и ноктюрнов Шопена или сонат Бетховена. Это не просто музыка — это сокровенный разговор, пробуждающий чувства.
В чем разница между пониманием музыки и наслаждением от нее?
Наслаждаться музыкой может только искушенный слушатель. Купить пластинку или диск, включить его на хорошей аппаратуре… Тогда музыка дает терапевтический эффект. И именно в тот момент, когда музыка начинает вам помогать, вы можете ею наслаждаться. А когда одна мелодия исполнила свое назначение и помогла вам, на ее место приходит другая.
Почему гении рождаются на срезе эпох, в преддверии войн и глобальных конфликтов? Гендель, Верди, Пуччини, Бизе, Глинка, Римский-Корсаков… Чтобы все мы получили это лекарство, заряд, которого хватает на десятки, сотни лет.
А с чего начать знакомство ребенка с музыкой?
Точно не стоит начинать с современной популярной музыки! Начните с малого — включите видеоспектакль, запись симфонического оркестра или сказочной оперы. Например, «Волшебной флейты» Моцарта. Ребенок — существо исключительно эмоциональное. Он должен получать эмоциональное удовольствие от музыки, чувствовать тепло и интерес.
Не заставляйте его смотреть запись, а попросите нарисовать то, что он слышит. Образы, которые возникают в его воображении. До семи лет ребенок впитывает все как губка. Он впервые видит звезды, бабочку, закат. Нужно не упустить момент и поймать его интерес.
В труппе вашего театра дети в возрасте от восьми до семнадцати лет. Работать с ними легче, чем со взрослыми?
Сложнее, потому что дети не профессионалы. Прежде чем говорить им, что делать, их надо этому научить. И одновременно легче — потому что дети искренни, честны и прямодушны. Если им скучно, они будут скучать и всем видом показывать это. Если весело — смеяться. Не всем взрослым доступна такая роскошь.
Как музыка помогает ребенку на сцене?
Детям знаком страх темноты или страх заблудиться. Но им неведомы другие чувства, пока они их не пережили. Например, предательство и любовь. Музыка помогает юным актерам донести до зрителя эмоцию, даже если они не до конца понимают, что за ней кроется.
Влияет ли на детей популярность?
Сейчас сложное время — время быстрого успеха. Это опасно. Современные дети-звезды будут интересны продюсерам и зрителю до тех пор, пока остаются детьми. Пока не сломается голос и не изменится внешность. Если на их месте не появится ничего другого, то ребенок интересным быть перестанет. К любой цели ведет путь, преодолевать который лучше постепенно.
Я понимаю родителей, которые приводят детей к нам и в другие студии. Они родились и выросли в безвременье, в 80-е, 90-е, когда с ними вообще никто ничем не занимался. Поэтому они ждут рекордов от своих детей: у них самих таких возможностей не было. Но мой девиз — «Не навреди». Рекордов не надо — ведь это просто дети.
Нужна ли детям классическая музыка и как сделать, чтобы они ее полюбили?
Не просто нужна — необходима! Музыка восполняет у ребенка недостаток жизненного опыта. Это его эмоциональная подушка безопасности — она учит его чувствовать и понимать свои чувства. Музыка вообще самое эмоциональное, что когда-либо было придумано человечеством. Она не может не вызвать отклик. Проникая прямо в мозг, она рождает в нем образы.
Я впервые побывал на оперном спектакле в Большом театре в восемь лет. Родители долго меня уговаривали и буквально затащили в ложу. Весь спектакль — это была «Кармен» — я просидел не шелохнувшись. На следующий день я пошел в магазин и купил пластинку с «Шехеразадой» Римского-Корсакова. Просто потому, что понравилась картинка. Так началось мое знакомство с великими композиторами.
Детей надо за руку приводить в зрительный зал, садиться с ними рядом и слушать.
Об эксперте
Александр Федоров — художественный руководитель Детского музыкального театра юного актера (ДМТЮА), заслуженный деятель искусств РФ, заслуженный артист РФ.
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