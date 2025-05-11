Родительский контроль в жизни подростка

Наши дети часто считают, что мы шпионим за ними. Многие вещи, которые мы делаем для них, они расценивают как посягательство на их личную жизнь. Но на самом деле мы просто пытаемся защитить их от опасностей окружающего мира и серьезных жизненных ошибок.

Родители часто не понимают, сколько свободы и личного пространства необходимо ребенку и можно ли нарушать это пространство. На самом деле, всё это напрямую зависит от ответственности и честности самого подростка.

В подростковом возрасте личное пространство и отделение от родителей просто необходимы для гармоничного развития личности. Частью этого процесса является выстраивание границ. Образно говоря, эти границы проходят там, где заканчивается ребенок и начинаетесь вы. Когда он еще маленький и питается молоком матери, этих границ практически не существует. Но когда он становится старше и развивается, они появляются. Наступает день, когда ребенок, принимая ванну, закрывается изнутри, потому что он хочет уединения и испытывает неловкость, когда кто-то входит. Такое отделение – естественная часть взаимоотношений между людьми. Чем старше он становится, тем четче видны эти границы.

Иногда между ним и родителями возникают разногласия по поводу границ, но подростку необходимо их отстаивать. Поэтому родители должны обеспечить ребенку личное пространство. У него должна быть своя комната, где ему никто не будет мешать. Даже если он делит комнату с братом или сестрой, у каждого из них должно быть место, чтобы побыть одному.

Родители могут входить в комнату к ребенку, чтобы убраться в ней или забрать грязную одежду – то есть, чтобы сделать то, что ребенок мог бы сделать и сам. Это не означает «шпионить» за ним. Шпионить – означает заглядывать в его шкафчики, проверять компьютер, карманы и сумки и т. д. Если подросток заслуживает доверия, он честный и ответственный – родителям стоит уважать его личные границы. В конце концов, мы бы не хотели, чтобы наши дети рылись в наших вещах.

Когда не стоит следить за ребенком

Если ваш ребенок ведет себя ответственно, вовремя возвращается домой и сообщает о своем местонахождении, нет оснований следить за ним. Вы можете сказать ему: «Я не буду вмешиваться в твою личную жизнь, потому что ты ведешь себя хорошо и у меня нет причин не доверять тебе». Так он понимает, что доверие к нему – это результат его хорошего поведения.

Некоторые родители следят за ребенком без видимой на то причины, и это не способствует его отделению от них и становлению индивидуальности. Мы хотим, чтобы наш ребенок вырос самостоятельным и способным принимать взвешенные решения. Также мы хотим, чтобы у него была своя личная жизнь. Не забывайте, что во время пубертатного периода ребенок пытается развивать свою индивидуальность. Личная жизнь для подростка означает, в первую очередь, личное пространство. Поэтому, если вы следите за ним, то даете понять: «Я не доверяю тебе, даже если ты всё делаешь правильно».

Когда нужно проследить за ребенком

Вышеуказанные правила могут меняться, если вы подозреваете ребенка в чем-то, что может принести ему вред. Если вы столкнулись с такой ситуацией, вы можете проследить за ребенком. Вы имеете такое право, потому что несете ответственность за безопасность своих детей (даже если они сами протестуют против такой опеки).

И дело скорее не в правах, а в обязанностях и ответственности. Когда у вас есть реальные подозрения, что он употребляет алкоголь, наркотики или занимается чем-то, что может ему навредить, заглядывать в комнату ребенка – это ваша обязанность и ответственность перед ним. Если вы найдете там пустые бутылки из-под алкоголя или неизвестные таблетки, вы должны быть внимательнее к нему, потому что вы ответственны за то, чтобы защитить его от саморазрушения. Помните: осведомлен – значит, вооружен. Чтобы защитить подростка, вы должны четко понимать, что происходит.

Проверка компьютера

Некоторые родители устанавливают на компьютер ребенка шпионские программы, когда узнают, что он занимается чем-то, что может ему навредить. Так родители отслеживают все входящие и исходящие сообщения на электронной почте и в социальных сетях. Это не лучший выход из ситуации, но вполне оправданный. Помните, что родители дают ребенку право на личное пространство не для того, чтобы он делал всё, что ему вздумается. Нельзя придерживаться двойных стандартов. Вместо того чтобы следовать принципу: «Я буду хорошим родителем, поэтому ребенок может делать, что захочет», взгляните на ситуацию с такой точки зрения: «Он не может обеспечить свою безопасность, и я приму необходимые меры. Если для этого потребуется проверять шкафчики или компьютер, я это сделаю». Когда подросток делает что-то, что может ему навредить, у вас не остается другого выхода, кроме как следить за ним.

Как объяснить ребенку необходимость контроля?

Многие родители не считают нужным говорить подростку, что они следят за ним, считая, что это заставит его быть еще более скрытным. Но вы должны внести ясность. Если ребенок захочет спрятать что-то запрещенное вне дома – он это сделает. Это его выбор. Но в своем доме правила устанавливаете вы, и вы должны огласить их. Прежде чем проверять его компьютер или вещи, сообщите о таком намерении. В такой ситуации очень важно оставаться честным. Скажите ему: «Ты потерял мое доверие, и теперь я буду проверять твои вещи и компьютер. Я делаю это, потому что я люблю тебя и хочу, чтобы ты был в безопасности. Я не позволю тебе делать это в нашем доме».

Когда подросток замешан в сомнительных занятиях

Это ужасно, если сначала вы пытаетесь быть своему ребенку хорошим родителем, а потом он попадает в мир взрослых, и у него начинаются проблемы с алкоголем, наркотиками и т. д. В школе детям рассказывают об их правах, о том, что родители имеют право делать, а что – не имеют.

Но родители имеют право устанавливать правила в семье. Более того, они ответственны за то, чтобы обеспечить безопасность всех членов семьи. И если есть повод для опасения, вполне допустимо проверить компьютер или мобильный телефон ребенка. Не забывайте о том, что, когда подросток пробует алкоголь, наркотики или совершает какие-либо незаконные поступки, он становится скрытным.

Родители ошибочно думают: «У нас могут быть секреты от ребенка, но ребенок не имеет права скрывать что-либо от нас». Правильнее было бы сказать: «Ребенок не имеет права скрывать от родителей факты, которые подвергают опасности семью или его самого». Обыскивать комнату подростка в таком случае не обязательно, но вполне допустимо. Более того, в случае серьезного проступка это стоит делать и необходимо установить серьезные последствия, чтобы он понял ответственность за свои действия.

Не допускайте споров по поводу ваших действий

Дети, которых родители поймали на каком-то противоправном действии, обычно пытаются избежать ответственности и сами нападают на родителей: «Не могу поверить, что ты роешься в моих вещах!» Они пытаются представить ситуацию так, будто это не он, а вы делаете что-то плохое. С помощью таких споров ребенок пытается избежать ответственности за свои поступки. Рассмотрим основные тактики, которые он при этом использует:

«Поверить не могу, что ты следишь за мной!» Это один из самых распространенных сценариев, используемых подростком. Допустим, вы говорите: «Я нашла у тебя в столе какой-то подозрительный сверток». Ребенок отвечает: «Поверить не могу, что ты роешься в моих вещах. Мне уже 16 лет, как ты можешь так себя вести?» В таком случае вам не стоит вовлекаться в спор. Вместо этого скажите: «Я предупреждала тебя, что буду проверять твои вещи. Проблема не в этом, а в свертке, который лежит у тебя в столе. И сейчас мы будем говорить только об этом. Если ты хочешь спорить или кричать – можешь сделать это в каком-нибудь другом месте, а потом мы вернемся к нашему разговору. Это не я нарушаю твои права, это ты нарушаешь правила, принятые у нас в семье». Не позволяйте ребенку уйти от разговора с помощью споров или крика. Скажите: «Мы поговорим, когда ты будешь готов говорить спокойно». Если ребенок говорит, что он готов, скажите: «Нет, мы поговорим через 15 минут. Я сейчас не готова». Посидите, прогуляйтесь или выпейте чаю. Через 15 минут вернитесь к разговору и объясните, какие последствия ждут за данный проступок.

«Это не мое, это моего друга!» Дети часто говорят, что друг попросил подержать какую-то запрещенную вещь у себя. В таком случае лучше всего возразить: «Не хочу ничего об этом слышать! Ты знаешь, что у нас в доме нельзя держать такие вещи, и, если ты принес её в дом, то и отвечать за это должен ты». Ребенок может ответить, что он просто хотел помочь другу. Не поддавайтесь на такую манипуляцию: «Ты принес это в дом, значит, ты несешь за это ответственность».

«Почему ты мне не доверяешь?» Как мы уже выяснили, подростки как никто другой умеют переводить разговор в другое русло. И когда вы находите в его комнате пустую бутылку из-под пива и хотите об этом поговорить, ребенок может ответить: «Почему ты обыскиваешь мою комнату? Почему ты мне не доверяешь?» Но разговор изначально был не об этом, а о пивной бутылке. Скажите ребенку: «Речь не о доверии или о нарушении чьих-то прав. Ты знаешь правила, принятые в нашем доме. Ты не должен употреблять алкоголь ни в доме, ни в каком-либо другом месте. Мы вернемся к этому разговору через час». После этого покиньте комнату.

«Ты нарушила обещание!» Если вы без особой причины проверяли комнату ребенка и нашли там что-то запрещенное, скажите ему: «Я сегодня сделала кое-что, что тебе не понравится. Я без предупреждения заходила в твою комнату и заглядывала в стол. Я понимаю, что ты злишься, и я прошу прощения за это. Но в комнате я нашла какие-то таблетки. И я хочу знать, как они туда попали и что они делают в нашем доме. Если ребенок чувствует себя застигнутым врасплох, он может начать обострять ситуацию и перейти на крик: «Ты обещала не входить без моего ведома в мою комнату!» Скажите ему: «Мы поговорим об этом, когда ты успокоишься. Я приду через полчаса». Затем выйдите из комнаты. Через полчаса еще раз скажите ребенку, что вы сожалеете о том, что вошли без спросу в комнату ребенка, а затем вернитесь к теме разговора.

Нормально ли требовать от ребенка всегда держать дверь в комнату открытой?

Некоторые родители требуют, чтобы ребенок всегда держал дверь в свою комнату открытой. Но как в таком случае у него будет личное пространство? И, чтобы требовать такое от подростка, вы должны иметь достаточные основания (например, если он курит в комнате). Но, прежде чем требовать держать дверь открытой, подумайте: при каких условиях он может заслужить право опять закрываться в комнате. Нельзя вводить такие правила навсегда или даже на определенный срок. Объясните ребенку условия, при которых он сможет вернуть всё, как было.

Но это не означает, что выполнив указанные условия, ребенок вернет ваше доверие, и вы больше не будете проверять его комнату. Для этого необходимо время, и позже вы можете дополнительно это обсудить, но не сразу. Скажите: «Сейчас не время об этом говорить. Пока что речь идет только о последствиях твоих действий».

Личное пространство – это привилегия, а не изначальное право ребенка

Вы не заходите в комнату ребенка и не проверяете его вещи только потому, что вы ему доверяете, и он это заслужил. Это не его изначальное право. И ребенок должен знать, что, если он не оправдает доверие, вы будете проверять его вещи более внимательно. В том числе вы будете заглядывать в его шкафчики, ящики стола, проверять компьютер и т. д. Это цена его нечестности и несоблюдения правил.

Мы все должны усвоить жизненный урок, что потеря чьего-то доверия всегда имеет серьезные последствия. Например, если взрослый человек потеряет доверие своего начальника на работе, употребляя алкоголь на рабочем месте или совершая кражу, его могут уволить. К чьему бы то ни было доверию нельзя относиться легкомысленно. Если вы принимаете дополнительные меры для того, чтобы обеспечить безопасность своего ребенка или уберечь от неправильных решений – это нельзя назвать слежкой. И это утверждение особенно справедливо, когда у вас несколько детей.