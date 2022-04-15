ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗЕКУЦИЯ: РЕКТОР СДАЛ ЭКЗАМЕН НА ЧЕСТНОСТЬ. УВОЛЕН

Со своего поста уволен ректор Университета управления ТИСБИ Алексей Лопатин. Глава вуза работал в этом статусе всего 9 месяцев и ушёл, хлопнув дверью, в непростое предсессионное время. Кстати, сам вуз имеет печальную славу – в стенах колледжа при университете учился будущий убийца – казанский стрелок Ильназ Галявиев. Царьград расскажет о вероятных причинах радикального увольнения.

Эхо скандалов вокруг ЕГЭ доносится теперь уже и из Казани: на днях уволился с должности Алексей Лопатин, возглавлявший университет управления ТИСБИ. Ректор работал здесь с сентября 2021 года, тогда с поста ушла создатель и бессменный руководитель вуза Нэлла Прусс. Мотивировала она свой поступок тем, что возраст уже не позволяет ей с полной отдачей погрузиться в работу руководителя учреждения высшей школы, и стала президентом учебного заведения, фактически выйдя таким образом на пенсию. Лопатин пробыл у руля университета всего ничего – не прошло и полного учебного года, как руководитель написал заявление об уходе. Любому человеку, хоть немного знакомому с системой высшего образования, понятно, что период предстоящей сессии и кампании для абитуриентов – не самый удачный момент для любого вуза, чтобы остаться без руководителя.

Шум поста

Значит, причины для увольнения ректора были более чем серьёзные.

Весь сыр-бор якобы начался с поста ректора ТИСБИ в одном из известных телеграм-каналов. Лопатин в тексте поста напрямую раскрывает карты и намекает на то, что ЕГЭ – провалившийся эксперимент. При этом кандидат технических наук более чем деликатен: он осторожничает в формулировках и даже пытается дать противовес в виде мизерных и сомнительных "позитивных" сторон единого госэкзамена, и даже называет его "великим уравнителем", благодаря которому якобы многие дети из глубинки получили возможность поступить в ведущие вузы страны.

Были "пережиты" известные проблемы с пресловутой университетской коррупцией. При этом нужно чётко осознавать, что негативные явления никуда не ушли. Они просто перешли с уровня примерно 750 университетов на уровень более чем 300 000 школ. И это тоже проблема, которую ещё предстоит решать,

– считает Лопатин.

Дальше Лопатин пошёл в наступление и перечислил всё более явные причины для отмены ЕГЭ: целью работы почти всех школ является банальная подготовка к ЕГЭ, а баллы затмили по степени важности сумму полученных знаний. Понятным образом это отражается на качестве абитуриентов, приходящих в вузы.

Сейчас практически каждый первый вузовский преподаватель сталкивается со стойким ощущением ежегодной стагнации качества выпускников школ. И это ощущение крепнет год от года. Некоторые коллеги на протяжении нескольких лет проводили экспериментальные замеры, давая очередным первокурсникам однотипные задачи. Вывод был неутешительным: срезы по математике и физике свидетельствовали о ежегодном системном снижении у студентов первых курсов уровня владения школьным материалом. Это может свидетельствовать о том, что ЕГЭ не просто перестал быть адекватным средством ранжирования выпускников и объективной линейкой для замера знаний, но и превратился в механизм маскировки реальной картины, позволяющий в ситуации общей стагнации удерживать оптимистичную картину,

– продолжает экс-ректор.

В качестве выхода из ситуации Лопатин предлагает делать упор на индивидуальные достижения и soft skills. Но кажется, что это будет что сродни удару слону дробиной. Скорее, здесь нужна полная отмена ЕГЭ и пересмотр всей системы проведения выпускных и вступительных экзаменов.

АЛЕКСЕЙ ЛОПАТИН В ТЕКСТЕ ПОСТА НАПРЯМУЮ НАМЕКНУЛ НА ТО, ЧТО ЕГЭ – ПРОВАЛИВШИЙСЯ ЭКСПЕРИМЕНТ. ФОТО: TISBI.RU

Секрет Полишинеля?

В кругах, близких к высшей школе, сразу же заговорили о том, что именно позиция Алексея Лопатина относительно ЕГЭ стала причиной для увольнения с поста ректора. Якобы он слишком рьяно отстаивал свою точку зрения, и это шло вразрез с позицией президента вуза Нэллы Прусс, и она даже успела подтвердить эту версию в ряде СМИ. Теория выглядела бы очень стройно, если бы не одно "но": с критикой ЕГЭ не сегодня не выступает только ленивый, а в Госдуме уже давно идут ожесточённые баталии о едином госэкзамене. Получается, поругание ЕГЭ – только повод, видимо, в вузовских элитах не поделили что-то другое. Мнение о том, что причина увольнения ректора ТИСБИ кроется не в ЕГЭ, высказал руководитель Всероссийского фонда образования и сопредседатель движения "Образование для всех" Сергей Комков. Он рассказал Царьграду, что скорее всего это просто прикрытие, и Лопатина уволили по другим причинам, используя тему ЕГЭ как прикрытие.

Это полный абсурд. Сегодня о том, что ЕГЭ не просто нуждается в совершенствовании, а о том, что ЕГЭ нужно отменять, говорят как эксперты сферы образования, так и представители всех политических структур России, включая "Единую Россию". Говорят открыто, с думской трибуны, официально. На эту тему высказались не только представители фракций, но и сам спикер Госдумы Володин. Поэтому говорить о том, что кто-то увольняет ректора из-за того, что он высказал своё мнение по поводу ЕГЭ – это полная глупость!

– парировал Сергей Комков.

Стала ли справедливая позиция Лопатина прикрытием для увольнения по другим причинам, пока не известно. Как и истинные мотивы главы вуза.

Страшный день

ТИСБИ мог бы быть просто обычным университетом управления, как и все вузы страны, живущим своей обычной жизнью, но есть один факт, который навсегда запечатлелся в истории учебного заведения. 11 мая 2021 года студент колледжа ТИСБИ совершил массовый расстрел детей и взрослых в гимназии, из стен которой совсем недавно выпустился. Говорить о причинах трагедии трудно, но понятно, что и гимназия с нервотрёпкой ЕГЭ, и вуз с хлопотами студенческой жизни вполне могли стать катализаторами патологических процессов, которые привели студента к роковому решению. И ведь ни в вузах, ни в школах по-прежнему нет больших подвижек относительно безопасности и психического комфорта детей. Когда образованию этим заниматься, если во главе угла стоят баллы ЕГЭ? Вопрос, пожалуй, риторический.

Мы можем с вами поставить хоть 1000 постов, но при этом никакой безопасности мы не обеспечим. Безопасность будет обеспечена там и тогда, где будет поставлена нормальная работа с молодёжью, где школа будет заниматься воспитанием, а высшее учебное заведение будет заниматься реально конкретными делами. Вот тогда туда не будут приходить ребята с оружием и не будут расстреливать преподавателей и сокурсников,

– добавил Сергей Комков.

Эксперт уверен: сейчас школа и университет – это место, куда дети приходят отбыть повинность, отсидеть уроки. Место, откуда их потом выгоняют палкой. Дети там ничем больше не занимаются, кроме того что получают так называемые знания, умения, навыки, как изъясняются педагоги – ЗУНы. Сергей Комков приводит в пример школы США, где дети и вовсе не питают тёплых чувств к учебным заведениям и мечтают оттуда поскорей "слинять".

Я прекрасно знаю американские школы, я неоднократно бывал в Соединённых Штатах Америки, и я знаю, что американская школа это достаточно проходное учреждение, в которое детей чуть ли не загоняют палкой. Они её ненавидят, эту школу, поэтому многие идут туда, как на каторгу,

– резюмирует спикер.

Получается, что Голливуд показывает нам в кино красивую картинку американской школы – холёные школьники, красивая форма, клубы по интересам, спортивные секции, черлидинг – но на деле мы видим, что колумбайн* пришел именно из Америки. В наших детях ещё есть упорство и желание учиться, доверие к учителям. И пока мы совсем ещё не растеряли это доверие, пора заканчивать практику мучений и переходить к философии научения.

Что с того?

Имеем, что имеем: ЕГЭ стал способом для расправы с неугодными ректорами, коррупция в системе образования со времени введения единого госэкзамена выросла в разы. Всё больше детей из-за ЕГЭ не хотят поступать в вузы, предпочитая уходить после школы в колледжи или вообще в светлое "никуда".

Школа из центра учебной и воспитательной работы превратилась в казённые серые стены, куда приходят, опустив голову, уставшие от зубрёжки дети. ЕГЭ – отжившая своё инициатива, неудачная и бесполезная, и пора прекратить использовать критику экзамена для сведения счётов, отрицая очевидное.

* Признан в России террористической организацией