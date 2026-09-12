Ингредиенты
Мука - 210 г
Сметана - 250 г
Сахар - 1.25 стакана
Яйцо куриное - 4 шт.
Масло сливочное - 100 г
Какао - 2 ст.л.
Разрыхлитель - 8 г
Ванилин - 1 г
Соль - щепотка
- 297 кКал
- 0 ч. 50 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Для приготовления пирога «Зебра» на сметане потребуются все продукты по списку. Они должны быть комнатной температуры.
Мягкое масло растереть с половиной сахара до однородной массы. Ха-ха, в отражении миски можно увидеть меня, привет всем!
По одному добавлять яйца и понемногу подсыпать весь оставшийся сахар, растирая все венчиком до пышности и однородности.
Затем добавить сметану, щепотку соли, разрыхлитель и ванилин. Ванилин может быть в порошке, в эссенции или в сахаре (ванильный сахар). Хорошенько смешать все ручным венчиком. Масса должна быть пышной.
Потом на очереди мука. Лучше всего ее просеять и аккуратно вмешать с помощью того же венчика.
Тесто получается в меру густым, но льющимся. Разделить его на две части.
В одну из частей добавить какао, размешать.
Форму можно смазать маслом, а можно проложить мокрым пергаментом, как я.
Можно сделать такой узорчик с помощью ножа или зубочистки. Выпекать пирог «Зебра» на сметане при 180 градусах примерно 40-50 минут. Время зависит от вашей духовки. Кекс будет готов, если проткнув его по центру вы получите сухую зубочистку.
Остудить пирог в форме, а потом извлечь. Верх можно полить глазурью, я этого не делала. Нарезать на кусочки и подавать к чаю или кофе.
Приятного чаепития!
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