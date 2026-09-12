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Пирог «Зебра» на сметане

«Зебра» - самый известный пирог-кекс, который пекут хозяйки уже не одно десятилетие. Рецептов этого кекса существует великое множество и пропорции его приготовления тоже разные. Я пекла этот кекс раньше и никогда не добавляла сметану, а в этот раз решила испечь его на сметане. Сладкоежкам можно увеличить количество сахара, нам было сладко и так.

Ингредиенты

Мука - 210 г

Сметана - 250 г

Сахар - 1.25 стакана

Яйцо куриное - 4 шт.

Масло сливочное - 100 г

Какао - 2 ст.л.

Разрыхлитель - 8 г

Ванилин - 1 г

Соль - щепотка

Форма диаметром 20-22 см
  • 297 кКал
  • 0 ч. 50 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Для приготовления пирога «Зебра» на сметане потребуются все продукты по списку. Они должны быть комнатной температуры.

 

Ингредиенты для пирога «Зебра» на сметане
Фото 1

 

 

Мягкое масло растереть с половиной сахара до однородной массы. Ха-ха, в отражении миски можно увидеть меня, привет всем!

 

Масло с сахаром
Фото 2

 

 

По одному добавлять яйца и понемногу подсыпать весь оставшийся сахар, растирая все венчиком до пышности и однородности.

 

Добавили яйца и сахар
Фото 3

 

 

Затем добавить сметану, щепотку соли, разрыхлитель и ванилин. Ванилин может быть в порошке, в эссенции или в сахаре (ванильный сахар). Хорошенько смешать все ручным венчиком. Масса должна быть пышной.

 

Всыпали соль, разрыхлитель, сметану и ванилин
Фото 4

 

 

Потом на очереди мука. Лучше всего ее просеять и аккуратно вмешать с помощью того же венчика.

 

Всыпали муку
Фото 5

 

 

Тесто получается в меру густым, но льющимся. Разделить его на две части.

 

Льющееся тесто
Фото 6

 

 

В одну из частей добавить какао, размешать.

 

Добавили какао
Фото 7

 

 

Форму можно смазать маслом, а можно проложить мокрым пергаментом, как я.

Выкладывать тесто прямо в центр формы по две ложки, чередуя темное тесто и светлое.

 

Выложили тесто на пергамент
Фото 8

 

 

Можно сделать такой узорчик с помощью ножа или зубочистки. Выпекать пирог «Зебра» на сметане при 180 градусах примерно 40-50 минут. Время зависит от вашей духовки. Кекс будет готов, если проткнув его по центру вы получите сухую зубочистку.

 

Сделали узор
Фото 9

 

 

Остудить пирог в форме, а потом извлечь. Верх можно полить глазурью, я этого не делала. Нарезать на кусочки и подавать к чаю или кофе.

 

Фото 10

 

 

Приятного чаепития!

 

Фото пирога «Зебра» на сметане
Фото 11

 

 

 

Рецепт пирога «Зебра» на сметане
Фото 12

 

 

Пирог «Зебра» на сметане, рецепт с фото
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рецепты
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