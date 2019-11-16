18 самых вредных родительских заблуждений о воспитании

2. Не надо ребенка ограничивать ни в чем

Малыш будет думать, что все дозволено. Ему будет трудно принять правила поведения, с которыми он столкнется в садике, а затем в школе. А запреты, конечно, нужны.

3. С ребенком нужно говорить как со взрослым

Малыш может не до конца понять смысл того, что ему хотят объяснить родители. Он начнет думать, что недостаточно умен и сообразителен. Рефлексия формируется у ребенка в школьном возрасте, а до того у малыша нет полного глубокого осмысления своих действий. Общение с ребенком как со взрослым вызовет у него тревогу, непонимание, неуверенность в себе.

4. Всегда нужно указывать сыну или дочери на ошибки

Если ребенку систематически говорить о неудачах, то это сформирует у него высокие требования к самому себе. Такой подход родителей увеличивает тревожность у ребенка и снижает его веру в собственные силы.

5. Для мотивации стоит привести в пример успехи других

Малыши очень болезненно переживают любое сравнение.

Лучше приводить в пример собственные достижения ребенка. Тогда он будет знать, что его результаты тоже замечают.

6. Мой ребенок не должен ничего решать сам, он еще маленький

В таком случае у малыша не будет даже понимания о том, что такое самостоятельная активность и личная свобода. Ребенок будет с трудом понимать свои собственные желания и потребности. Некоторые мамы и папы позволяют себе заходить в комнату ребенка без разрешения, осматривать его вещи, вмешиваться в разговор с друзьями. Дети в таких семьях, как правило, постоянно чувствуют, что делают что-то не так. Они неспособны предпринять никаких действий без одобрения со стороны взрослых.