18 самых вредных родительских заблуждений о воспитании

Растить ребенка — дело трудное, ответственное, ошибиться тут легче легкого. Особенно если рядом есть кто-то, всегда готовый поделиться сомнительной мудростью. Мы собрали вредные и даже опасные заблуждения, к которым ни в коем случае нельзя прислушиваться.
Текст: Ольга Несмелова
1. Ребенок маленький и ничего не понимает
Такое убеждение родителей размывает границы понимания у ребенка, что ему самому на самом деле нужно или не нужно. У малыша не формируется самостоятельная активность, понимание правил поведения в общественных местах и дома.
2. Не надо ребенка ограничивать ни в чем
Малыш будет думать, что все дозволено. Ему будет трудно принять правила поведения, с которыми он столкнется в садике, а затем в школе. А запреты, конечно, нужны.
3. С ребенком нужно говорить как со взрослым
Малыш может не до конца понять смысл того, что ему хотят объяснить родители. Он начнет думать, что недостаточно умен и сообразителен. Рефлексия формируется у ребенка в школьном возрасте, а до того у малыша нет полного глубокого осмысления своих действий. Общение с ребенком как со взрослым вызовет у него тревогу, непонимание, неуверенность в себе.
4. Всегда нужно указывать сыну или дочери на ошибки
Если ребенку систематически говорить о неудачах, то это сформирует у него высокие требования к самому себе. Такой подход родителей увеличивает тревожность у ребенка и снижает его веру в собственные силы.
5. Для мотивации стоит привести в пример успехи других
Малыши очень болезненно переживают любое сравнение.
6. Мой ребенок не должен ничего решать сам, он еще маленький
В таком случае у малыша не будет даже понимания о том, что такое самостоятельная активность и личная свобода. Ребенок будет с трудом понимать свои собственные желания и потребности. Некоторые мамы и папы позволяют себе заходить в комнату ребенка без разрешения, осматривать его вещи, вмешиваться в разговор с друзьями. Дети в таких семьях, как правило, постоянно чувствуют, что делают что-то не так. Они неспособны предпринять никаких действий без одобрения со стороны взрослых.
7. Пусть доедает до конца
Это правило формирует у ребенка неправильные пищевые привычки. Дети перестают чувствовать насыщение, и со временем это приводит к серьезным нарушениям культуры питания. Кроме того, у ребенка в будущем может быть сформировано неприятие своего тела.
8. Не надо защищать малыша, пусть знает, какой мир настоящий
У детей только начинают развиваться навыки самоконтроля, самостоятельная активность. Поэтому ребенку нужны инструкции, как себя вести в той или иной ситуации. Задача взрослого — родителя, воспитателя — дать эмоциональную поддержку ребенку и научить правильному поведению и социальным нормам.
9. Пусть наплачется и сам успокоится
Малыш не всегда может успокоиться сам, ему нужна эмоциональная поддержка взрослого. Не получая ее, малыш становится нервозным, беспокойным, тревожным. Задача взрослого – научить малыша не только навыкам ухода за собой, но и тому, как справляться со своими эмоциями: чувствовать, понимать, обозначать их.
10. Отдых нужен только взрослым
Ничего же не делал, значит, не устал. Но он делал — рос, развивался, усваивал новую информацию, двигался. Это очень энергозатратно. Нервная система детей нуждается в восстановлении, поэтому ей тоже нужны перерывы. Для ребенка отдыхом может стать не только сон, но и прогулка с подвижными играми. Это вид эмоциональной разгрузки, адаптированный под малыша.
11. Хороший подзатыльник помогает усвоить урок
Любое телесное наказание — это физическое насилие. Оно мощно фиксирует состояние неудачи и закрепляет стойкое негативное отношение к ситуации, за которой последовало наказание. Так и начинается отвращение к домашним заданиям, помощи по дому, ребенок становится закрытым и пассивным.
12. Инициатива — это не для детей
Когда малыш ничего не делает, не получив одобрения со стороны взрослых, не стоит ждать, что он станет самостоятельным. Не нужно культивировать такую черту, хоть это и удобно. Предоставьте ребенку возможность проявить самостоятельность, от этого он станет только сильнее.
13. Ты мог бы сделать и лучше
Завышенные требования и ожидания приведут к тому, что малыш перестанет верить в свои успехи — пока еще гипотетические.
14. Я взрослый, мне можно
Если мама и папа позволяют себе нарушать границы дозволенного поведения, рано или поздно малыш начнет их копировать. Слова, что родители — пример для малыша, не просто слова.
15. Ребенок не должен ничего выпрашивать
И вообще заикаться о том, чего он хочет на самом деле. Подобные ограничения приведут к тому, что у малыша со временем полностью пропадут собственные желания. Он научится приспосабливаться к другим, но не будет знать, что нужно ему самому. Так пропадает смысл жизни.
16. Мама и папа могут менять свои решения
Если родители не выполняют данные обещания, дети скоро перестают доверять им и всему миру.
18. Нельзя говорить «нет» родителям
Когда малыш во всем должен соглашаться со взрослыми, угождать любой их просьбе, он вынужден отказаться от собственных потребностей.
Почему вредные советы так популярны?
Во-первых, теория «ежовых рукавиц» популярна. Многие считают, что только в строгости можно вырастить настоящего человека — потом, мол, спасибо скажет.
Во-вторых, включается любимый аргумент: «Нас ругали и наказывали, и ничего, хороший человек вырос». А если бы не ругали и не наказывали, вырос бы плохой. Но думать, что человек добивается чего-либо только из-под палки и под угрозой наказания — ущербная логика.
Как относиться ко вредным советам
При правильном подходе даже самый длинный список вредных советов способен принести пользу. Какую? Он нужен для того, чтобы не забыть простое правило: главное в семье — это любовь и понимание между близкими людьми. Воспитание начинается не с ограничений прав ребенка, а с проявления заботы и бережного отношения к нему.
