Маша и Медведь против Свинки Пеппы. Какие мультфильмы полезны для детей?

Восьмое апреля – День российской анимации. По мнению специалистов, мультики транслируют ребёнку определённые модели поведения. Полезны или вредны детские анимации и как их правильно смотреть, «АиФ-Юг» рассказала психолог Инна Силенок.

Справка Восьмого апреля 1912 года состоялась премьера первого отечественного мультипликационного фильма – «Прекрасная Люканида». Широкая публика впервые в истории увидела анимационную картину.

«Мультики могут и навредить»

Татьяна Захарова, «АиФ-Юг»: Как влияют мультики на психику ребенка?

Инна Силенок: Мультфильмы – это некая разделяемая реальность для детей. Увиденное можно обсудить, после просмотра не лишним будет вспомнить песни на сюжетную тему, поиграть с ребенком в персонажи. Сказки нередко формируют жизненный сценарий человека. Кто-то всю жизнь чувствует себя Золушкой, кто-то Василисой Премудрой, а кто-то станет Машей из современного мультфильма.

Анимации наглядны, образы в них гиперболизированы. Кроме того, мультфильмы формируют общественную культуру. В российских сказках одни ценности, в американских – совершенно другие. Кстати, думаю, именно иностранные мультики стали воспитывать общество потребления. Обычный человек может и не заметить, как они учат стремлению взять от этой жизни как можно больше.

Мультфильмы, как и компьютерные игры, приковывают внимание ребенка и дают возможность родителям заниматься своими делами.

Намного лучше и полезнее, когда ребенок разговаривает с родителями, играет в игры. Исследования показывают: дети, воспитывающиеся только «перед экраном», отстают в речевом, познавательном и даже двигательном развитии. Родители жалуются, что в 3,5 года малыш общается жестами или использует примитивную лексику. Это потому, что бычно в мультиках небогатая речь, а в переводах и вовсе лингвистическая составляющая минимизирована.

Просто не значит хорошо

- Советские мультфильмы современных детей не особо привлекают: не та динамика, не та графика…

- Да, детям нравятся яркие мультики с высокой скоростью видеоряда. Рекомендую родителям, бабушкам и дедушкам смотреть старые мультфильмы вместе с малышами. Совместные просмотры, как и чтение книжек, полезны для ребенка, да и вообще для всей семьи.

- Один из любимых мультфильмов нынешних малышей - «Маша и медведь». Полезен ли он с точки зрения психологии?

- Мультфильм «Маша и медведь» можно сравнить с произведением Григория Остера «Вредные советы». Его лучше смотреть детям старше четырех лет, когда уже можно понять: что такое хорошо и что такое плохо. Проанализировать, правильно ли ведёт себя главная героиня. Есть там и полезные моменты. Например, персонаж – большой добрый медведь. Это своего рода образ дедушки, старшего брата, папы, который всегда защитит, поможет, простит шалости. Ребенку нужно с кого-то брать пример. Не все хотят быть похожими на Машу, кто-то симпатизирует медведю. Кто-то себя идентифицирует с героем положительным, а кто-то – с отрицательным. Поэтому важно, чтобы соблюдалось такое правило: если персонаж в течение действия поступал плохо, его должно ждать наказание, а потом он искупится и станет хорошим. Так ребенок будет понимать, что ошибки можно исправить.

Мультфильмы несут метасообщение (когда человек или персонаж своим поведением посылает другим дополнительную информацию). Например, «Вини Пух» – про дружбу. Про то, что мы принимаем друзей такими, какие они есть, даже если в чем-то смешные и нелепые.

В примитивных мультиках ребёнку не надо думать, преодолевать трудности, ведь диалоги упрощены, транслируются готовые штампы.

А вот популярный мультфильм «Свинка Пеппа», на мой взгляд, - слишком простой. В последнее время появился стереотип: «если сложно, значит плохо». Да, сложно в четыре года читать «Сказку о царе Салтане». Но ведь сложность – значит, есть, куда расти, к чему стремиться, возможность перейти на новый уровень. В примитивных мультиках ребенку не надо думать, преодолевать трудности, ведь диалоги упрощены, транслируются готовые штампы.

Как отличить вредный от полезного?

- Как получить пользу от мультфильмов?

- Не нужно включать ребенку мультфильм на час, а тем более дольше. Достаточно 10-15 минут просмотра, потом – перерыв на подвижную игру или другую деятельность. Можно собрать конструктор, пазл, мозаику. Чтобы мультфильмы приносили больше пользы, после трансляции предложите малышу нарисовать персонажа или слепить из пластилина. Выучите песенку из сказки или поставьте сценку. Поговорите с ребёнком, что ему понравилось в мультике, а что нет. Важно, чтобы ребенок не получал бесконечно готовую информацию, а чтобы осуществлял активную творческую деятельность.

Советую родителям самостоятельно пересмотреть мультфильмы и выбрать из них те, которые соответствуют следующим критериям. Во-первых, мотивация. Сказка не должна побуждать ребёнка к действиям, которые будут опасны для окружающих или его самого. Во-вторых, ценностно-смысловая нагрузка. Мультфильм должен формировать у ребёнка систему общечеловеческих ценностей, например, рассказывать о важности доброты, дружбы, искренности и милосердия. В-третьих, эмоциональность. Мультик не должен вызывать у ребёнка такие негативные чувства, как тревога или неуверенность в себе.

Если обижают персонажа, с которым ребёнок идентифицирует себя, - это вредный мультфильм. Если после просмотра ребёнок испытывает позитивные эмоции или учится справляться с негативными - это полезный. В-четвёртых, познавательность. В сказке важно адекватно передавать картину мира и пробуждать любознательность и интерес к исследовательской деятельности. Да, современные дети уже в пять лет умеют читать. Но главное не это, а сформированная мотивация к усвоению нового. Важнее хотеть узнавать, учиться.

Рекомендую включать детям аудиосказки. Когда ребенок слушает, он также сопереживает героям, рисует в своем воображении персонажей, а не то, что навязал ему художник. Ведь ни для кого не секрет, что мультипликатор создает образ в соответствии со временем, модой и с целью продать.