Дети: самые красивые и обаятельные девочки-фотомодели на планете

Еще так молоды, но уже так прекрасны: 12 фотографий семерых самых красивых детей-фотомоделей на планете. Вашему вниманию небольшой хит-парад юных леди младше 13 лет, которые, несмотря на свой возраст, заработали внушительное состояние и приобрели популярность благодаря собственной природной внешности. И глаз не отвести – реально!

Кристина Пименова. Модельную карьеру эта девочка, родившаяся во Франции в семье футболиста Руслана Пименова и модели Гликерии, начала в 3 года, став штатной красавицей престижного агентства "President kids". Длинные русые волосы и пронзительные голубые глаза очаровали Запад. Всего за 2 года в бизнесе девочка снялась более, чем в 15-ти рекламных роликах, в том числе для Prada, Burberry и Pitti Bimbo, появилась на обложке десятка глянцевых журналов и стала лицом торговой марки "Киндер" в России.

Кристина Пименова. Помимо модельной карьеры Кристина профессионально занимается художественной гимнастикой. Девочка участвовала в кастинге на роль Ренесми в популярной картине "Сумерки. Сага. Рассвет: часть вторая". Однако уступила американской коллеге Маккензи Фой.

Маккензи Кристин Фой. Утерев нос юной русской красавице, харизматичная модель Маккензи отлично справилась с ампула дочери Эдварда и Беллы в вампирской саге. На момент выхода фильма ей вот-вот должно было исполниться 12 лет. Необычное выразительное лицо девочки вполне резонно привлекло внимание кинопродюсеров.

Маккензи Кристин Фой. Увидеть молодую актрису можно и в другом хите – картине "Интерстеллар", где Фой досталась козырная роль юного воплощения Джессики Честейн. Помимо работы в Голливуде дарование успело потрудиться на благо рекламных кампаний Guess Kids, Garnet Hill, Polo Ralph Lauren.

Тилан Блондо. Свой первый гонорар модели эта уроженка Прованса (Франция) заработала в 4 года. Когда волоокой француженке исполнилось десять, вокруг ее "недетской" фотосессии разразился нешуточный скандал – главного редактора, инициировавшую съемку Тилан в образе роковой красотки в золотом платье и на шпильках на леопардовом постельном белье, обвинили в растлении малолетних! Скандал не помешал дальнейшему продвижению Блондо по карьерной лестнице.

Тилан Блондо. Фотомодель с успехом снялась для Lacoste, сотрудничала с маркой Jean Paul Gaultier и стала одной из самых высокооплачиваемых юных моделей. На родине Тилан нередко сравнивают с юной Бриджит Бордо. С ней уже подписали контракты два самых крупных агентства в мире, однако начать сотрудничество с ними девочка сможет только после 15 лет.

Иден Вуд. 300 (внимание!) победных титулов королевы красоты "формата мини" говорят о многом. В свои 6 лет американка твердо решила: "С меня хватит!" и оставила прибыльный модельный бизнес. Впрочем, расставаться с популярностью Иден не намерена и подумывает о том, чтобы попробовать силы на серьезном бизнес-поприще: создании империи имени себя с производством постельного белья марки Eden Wood Princess Canopy Bed Collection и собственных игрушечных копий.

Иден Вуд. Родители потирают руки и предрекают Иден славу и состояние Майли Сайрус и Селены Гомес – мол, не зря растили такую красавицу.

Сабира Китаева. Немногие знают, что корону главной юной прелестницы во Вселенной Дришти Дахал (не вошедшей в наш хит-парад) получила из рук 11-летней россиянки Сабиры Китаевой, которая праздновала победу на конкурсе Little Miss Universe в 2013 году. Представительница Казани – финалистка телевизионного проекта "Детская Топ модель – 2013", обладательница титула "Мини – Мисс Татарстан – 2013", Super Gran Prix Mini Miss National Fashion World-2012 и золотой медали Международного форума моделей и талантов World Art & Fashion 2012. Круглая отличница Сабира продемонстрировала чудесное знание трех иностранных языков, исполнила национальный танец, выступила в роли Мери Поппинс и приняла участие в бальном выходе. На вопрос о том, продолжится ли ее модельная карьера, Сабира ответила, что в дальнейшем будет участвовать в конкурсах, но планирует стать врачом, как ее родители.

Ланея Грейс. Калифорнийской оторве Ланее всего девять лет, но список ее модельных побед уже внушает профессиональное уважение. Зеленоглазая пятиклассница была лицом детских линий H&M и GAP. Кроме того, девочка уже успела сняться в клипе на песню Wake Me Up шведской группы Avicii.

Ланея Грейс. Талантливая малышка сравнивает себя с диснеевской принцессой Белль, обожает серфинг, умеет играть на скрипке и поет в хоре.

Анастасия Безрукова. Свою модельную карьеру Настя начала, когда ей было всего четыре года, и за несколько лет превратилась в самую востребованную юную фотомодель в Европе. В свои восемь лет она продолжает карьеру за рубежом (естественно), имея за плечами солидное портфолио с рекламными кампаниями таких именитых брендов, как Incanto, Pinco и Moschino.