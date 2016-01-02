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Дети: самые красивые и обаятельные девочки-фотомодели на планете

Еще так молоды, но уже так прекрасны: 12 фотографий семерых самых красивых детей-фотомоделей на планете. Вашему вниманию небольшой хит-парад юных леди младше 13 лет, которые, несмотря на свой возраст, заработали внушительное состояние и приобрели популярность благодаря собственной природной внешности. И глаз не отвести – реально!

Кристина Пименова

Кристина Пименова. Модельную карьеру эта девочка, родившаяся во Франции в семье футболиста Руслана Пименова и модели Гликерии, начала в 3 года, став штатной красавицей престижного агентства "President kids". Длинные русые волосы и пронзительные голубые глаза очаровали Запад. Всего за 2 года в бизнесе девочка снялась более, чем в 15-ти рекламных роликах, в том числе для Prada, Burberry и Pitti Bimbo, появилась на обложке десятка глянцевых журналов и стала лицом торговой марки "Киндер" в России.

Кристина Пименова

Кристина Пименова. Помимо модельной карьеры Кристина профессионально занимается художественной гимнастикой. Девочка участвовала в кастинге на роль Ренесми в популярной картине "Сумерки. Сага. Рассвет: часть вторая". Однако уступила американской коллеге Маккензи Фой.

Маккензи Кристин Фой

Маккензи Кристин Фой. Утерев нос юной русской красавице, харизматичная модель Маккензи отлично справилась с ампула дочери Эдварда и Беллы в вампирской саге.

На момент выхода фильма ей вот-вот должно было исполниться 12 лет. Необычное выразительное лицо девочки вполне резонно привлекло внимание кинопродюсеров.

Маккензи Кристин Фой

Маккензи Кристин Фой. Увидеть молодую актрису можно и в другом хите – картине "Интерстеллар", где Фой досталась козырная роль юного воплощения Джессики Честейн. Помимо работы в Голливуде дарование успело потрудиться на благо рекламных кампаний Guess Kids, Garnet Hill, Polo Ralph Lauren.

Тилан Блондо

Тилан Блондо. Свой первый гонорар модели эта уроженка Прованса (Франция) заработала в 4 года. Когда волоокой француженке исполнилось десять, вокруг ее "недетской" фотосессии разразился нешуточный скандал – главного редактора, инициировавшую съемку Тилан в образе роковой красотки в золотом платье и на шпильках на леопардовом постельном белье, обвинили в растлении малолетних! Скандал не помешал дальнейшему продвижению Блондо по карьерной лестнице.

Тилан Блондо

Тилан Блондо. Фотомодель с успехом снялась для Lacoste, сотрудничала с маркой Jean Paul Gaultier и стала одной из самых высокооплачиваемых юных моделей. На родине Тилан нередко сравнивают с юной Бриджит Бордо. С ней уже подписали контракты два самых крупных агентства в мире, однако начать сотрудничество с ними девочка сможет только после 15 лет.

Иден Вуд

Иден Вуд. 300 (внимание!) победных титулов королевы красоты "формата мини" говорят о многом. В свои 6 лет американка твердо решила: "С меня хватит!" и оставила прибыльный модельный бизнес. Впрочем, расставаться с популярностью Иден не намерена и подумывает о том, чтобы попробовать силы на серьезном бизнес-поприще: создании империи имени себя с производством постельного белья марки Eden Wood Princess Canopy Bed Collection и собственных игрушечных копий.

Иден Вуд

Иден Вуд. Родители потирают руки и предрекают Иден славу и состояние Майли Сайрус и Селены Гомес – мол, не зря растили такую красавицу.

Сабира Китаева

Сабира Китаева. Немногие знают, что корону главной юной прелестницы во Вселенной Дришти Дахал (не вошедшей в наш хит-парад) получила из рук 11-летней россиянки Сабиры Китаевой, которая праздновала победу на конкурсе Little Miss Universe в 2013 году. Представительница Казани – финалистка телевизионного проекта "Детская Топ модель – 2013", обладательница титула "Мини – Мисс Татарстан – 2013", Super Gran Prix Mini Miss National Fashion World-2012 и золотой медали Международного форума моделей и талантов World Art & Fashion 2012. Круглая отличница Сабира продемонстрировала чудесное знание трех иностранных языков, исполнила национальный танец, выступила в роли Мери Поппинс и приняла участие в бальном выходе. На вопрос о том, продолжится ли ее модельная карьера, Сабира ответила, что в дальнейшем будет участвовать в конкурсах, но планирует стать врачом, как ее родители.

Ланея Грейс

Ланея Грейс. Калифорнийской оторве Ланее всего девять лет, но список ее модельных побед уже внушает профессиональное уважение. Зеленоглазая пятиклассница была лицом детских линий H&M и GAP. Кроме того, девочка уже успела сняться в клипе на песню Wake Me Up шведской группы Avicii.

Ланея Грейс

Ланея Грейс. Талантливая малышка сравнивает себя с диснеевской принцессой Белль, обожает серфинг, умеет играть на скрипке и поет в хоре.

Анастасия Безрукова

Анастасия Безрукова. Свою модельную карьеру Настя начала, когда ей было всего четыре года, и за несколько лет превратилась в самую востребованную юную фотомодель в Европе. В свои восемь лет она продолжает карьеру за рубежом (естественно), имея за плечами солидное портфолио с рекламными кампаниями таких именитых брендов, как Incanto, Pinco и Moschino.

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