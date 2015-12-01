Высокая температура: сбивать или нет? Обтирания или таблетки?

Физические методы снижения температуры и жаропонижающие средства

Хочется, чтобы в праздники болезни обошли наших детей стороной, но, к сожалению, так получается не всегда. Кроме того, в новогодние каникулы бывает нелегко быстро получить медицинскую помощь. Поэтому на всякий случай напоминаем родителям правила обращения с высокой температурой у ребенка. Когда ее надо снижать и какие средства для этого предпочесть?

Высокая температура: хорошо или плохо?

При повышении у ребенка температуры тела любящие родственники, как правило, стараются поскорее ее снизить. Правильно ли это? При повышении температуры тела происходит и повышение активности защитных свойств организма, усиливается кровоток, ускоряются процессы восстановления тканей. Снижая температуру тела, вы одновременно будете подавлять и общий ответ на инфекцию. Кроме того, следует учитывать, что повышение температуры тела выше 37 °C создает неблагоприятные условия для размножения вирусов и бактерий. Таким образом повышение температуры тела (до 38,5 °C) помогает организму бороться с инфекцией, и снижать такую температуру тела нецелесообразно.

Однако при определенных ситуациях повышение температуры тела может иметь нежелательные последствия. Так, если у вашего ребенка ранее были судороги, то при повышении температуры тела они могут повториться. Если у вашего ребенка имеется тяжелое заболевание сердца (например, врожденный порок сердца), легких или почек, дополнительная нагрузка при высокой температуре тела может вызвать резкое ухудшение деятельности этих органов. Родители каждого ребенка, имеющего какие-то особенности, должны заранее обсудить с врачом, как им поступать в случае повышения у ребенка температуры тела.

Другое дело, когда у ребенка температура тела поднимается выше 39 °C, то есть развивается гипертермия. Это сопровождается неблагоприятными нарушениями жизнедеятельности организма. Происходит денатурация белков, нарушается деятельность многих ферментных систем, происходят изменения в свертывающей системе крови, нарушается кровоток, страдает иммунная система, развиваются тяжелые расстройства центральной нервной системы, грубо нарушается деятельность внутренних органов. Безусловно, эти изменения не имеют характера приспособительных. В таких случаях температуру тела следует активно понижать.

Когда сбивать температуру?

Степень повышения температуры тела не всегда соответствует тяжести заболевания. Так, при острой респираторной вирусной инфекции температура тела может подняться до 40 °C, но ребенок при этом неплохо себя чувствует. А при воспалении легких, особенно у ослабленного ребенка, температура тела может не превышать 38 °C. При любом повышении температуры тела у ребенка следует вызвать врача, так как тактика при повышенной температуре тела может быть различной. Однако если у ребенка температура тела превышает 38,5 °C, в любом случае следует попытаться ее снизить еще до прихода врача.

Если у ребенка жар, родители, стараясь помочь, нередко укладывают ребенка в постель, включают обогреватель и укрывают его ворохом одеял, тем самым затрудняя теплоотдачу. В такой ситуации, напротив, нужно создать условия для улучшения теплопотерь. С этой целью необходимо нормализовать температуру в помещении (проветрить) и обильно напоить ребенка. Жаропонижающими свойствами обладают отвары некоторых растений: брусники, василька, клюквы, липы, малины, ромашки, череды, мать-и-мачехи. Тем самым у ребенка улучшится потоотделение. При необходимости быстро снизить высокую температуру тела ребенка применяютфизические методы охлаждения.

Физические методы снижения температуры: как правильно

Для этого при температуре воздуха в помещении 20–21 °C можно раздеть ребенкаи оставить на 10–15 минут лежать открытым, а еще лучше — при этом направить на него теплый поток воздуха от вентилятора. На горячий лоб ребенка можно положить салфетку, смоченную прохладной водой, и менять ее по мере нагревания.

Более интенсивным воздействием является обтирание. Руки, ноги и туловище ребенка протирают теплой (30–31 °C) водой и оставляют его открытым или прикрывают тонкой пеленкой либо простыней. Растирание кожи улучшает кровоток, а при испарении влаги температура тела снижается на 1–1,5 °C, до уровня, безопасного для организма ребенка.

Традиционно в качестве возможного варианта охлаждения ранее широко применяли (и некоторые применяют до сих пор) водочно-уксусное обтирание, когда для растирания ребенка использовали смесь (1 столовая ложка водки, 1 столовая ложка столового уксуса и 1 столовая ложка воды). Для того чтобы смесь была теплой, ее разводили в заранее подогретой тарелке. Водка и уксус быстро испаряются с тела ребенка, что приводит к снижению температуры тела.

Отрицательной стороной этого метода является появление резкого раздражающего запаха, плохо переносимого детьми и способного вызвать спазм дыхательных путей. Кроме того, компоненты смеси могут всосаться через кожу и усилить интоксикацию. Проведенные в свое время сравнительные исследования показали, что эффективность водных обтираний ничуть не ниже, чем водочно-уксусных, но водные обтирания лишены отрицательных воздействий и могут многократно повторяться. Поэтому в настоящее время предпочтение отдают теплым водным обтираниям. Снижение температуры тела после воздушной ванны или обтирания ребенка непродолжительно, но через 1–1,5 часа процедуру можно повторить.

Но хотелось бы подчеркнуть, что использование перечисленных физических методов охлаждения ребенка возможно при условии, что у ребенка жар: его лоб, руки и ноги горячие на ощупь. Раздеть его можно в теплом помещении, обдувать его можно теплым воздухом, а обтирать теплой водой. Иначе воздействие на поверхность тела ребенка холодом вызовет сокращение поверхностных кровеносных сосудов и чрезвычайно затруднит теплоотдачу. При этом кожа ребенка бледнеет, приобретает мраморный оттенок, покрывается «мурашками», у ребенка холодеют руки и ноги, появляется озноб.

Сходный вариант повышения температуры тела может развиваться также при тяжело протекающих заболеваниях: гриппе, воспалении легких. В таких случаях снижение температуры тела следует начинать с согревания ребенка для того, чтобы ликвидировать спазм сосудов кожи. Без этого невозможно повысить теплоотдачу. Ребенка укладывают в теплую постель, к ногам прикладывают грелку. И только после того, как кожа ребенка согреется, порозовеет и прекратится озноб, можно приступить к охлаждающим процедурам.

Как правильно принимать жаропонижающие средства

Лекарственные методы охлаждения обычно сочетают с физическими. В зависимости от характера заболевания для понижения температуры тела используют разные средства: противовоспалительные, успокаивающие, сосудорасширяющие препараты. Выбор адекватного лечения производит врач, но вы не причините вреда ребенку, если еще до осмотра врачом дадите жаропонижающее средство. Выбор таких средств достаточно велик, но препаратом первого выбора считают парацетамол.

По сравнению с другими препаратами той же группы (нестероидные противовоспалительные средства) парацетамол обладает достаточно выраженными жаропонижающими и обезболивающими свойствами, но наименьшими побочными действиями (раздражение желудка, кровоточивость). Жаропонижающий эффект парацетамола проявляется достаточно быстро (через 30 минут) и сохраняется в течение 3–4 часов. Снижение температуры тела обычно сопровождается обильным потоотделением, слабостью, нередко ребенок засыпает. Альтернативным жаропонижающим средством является ибупрофен. Его жаропонижающее действие проявляется позже — через 1–1,5 часа, но и продолжается дольше — до 6–8 часов. Дозы препаратов и кратность их приема обычно приведены на упаковках.

У детей нежелательно применение аспирина из-за возможного поражающего действия его на печень и кровь.

Полезно знать некоторые правила жаропонижающей терапии:

жаропонижающие средства не назначают планово на всякий случай, а дают детям только тогда, когда температура тела ребенка уже чрезмерно повысилась;

в период высокой лихорадки необходимо измерять температуру тела ребенка через 3 часа;

жаропонижающие средства не назначают натощак, необходимо, чтобы ребенок что-нибудь съел или предварительно выпил антацидный препарат (например, маалокс);

если после приема лекарства температура тела ребенка вновь поднялась ранее, чем возможна повторная дача лекарства, нельзя давать жаропонижающий препарат той же группы (нурофен и пр.). Это резко повысит вероятность лекарственных осложнений;

для того чтобы снизить высокую температуру тела в интервалах между приемами лекарственных средств, применяют физические методы охлаждения.

Если температура очень высокая

Особым образом следует снижать температуру тела при гипертермии. Повышение температуры тела выше 39–40 °C является неадекватным ответом организма на инфекцию, связанным с перевозбуждением центра терморегуляции головного мозга. И бороться с гипертермией следует, используя не только жаропонижающие средства, но и препараты, снижающие возбудимость этого центра. Поэтому в случаях, когда ребенок раскраснелся, горячий на ощупь (гипертермия «красного типа»), наряду с охлаждающими процедурами и парацетамолом ему дают успокаивающие средства.

В ряде случаев гипертермия протекает с ознобом, побледнением кожи, похолоданием рук и ног — гипертермия «белого типа». В ситуациях, когда при гипертермии имеются вышеуказанные признаки спазма поверхностных сосудов, наряду с жаропонижающим средством назначают препараты, снимающие спазмы (например, но-шпу). Естественно, в таких случаях охлаждающие процедуры проводить нельзя до тех пор, пока у ребенка не прекратится озноб и пока его кожа не станет теплой.

Из книги "Здоровье вашего ребенка. Книга для разумных родителей"