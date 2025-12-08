Юрий Афонин, КПРФ: Своими нормами вы превратили учителей в роботов. Но и роботы горят от перегрузки

Базовая ставка оплаты труда учителей в России должна быть на уровне не менее двукратного МРОТ. Проект соответствующей инициативы направила на рассмотрение правительства группа депутатов Госдумы от КПРФ во главе с председателем партии Геннадием Зюгановым.

В документе отмечается, что зарплата преподавателей государственных и муниципальных школ должна обеспечивать достойный уровень дохода при стандартной нагрузке 18 часов учебной работы в неделю.

Между тем, по словам Юрия Афонина (одного из соавторов законопроекта), «сейчас оплата одной ставки не обеспечивает учителям достаточного уровня дохода». Он сослался на данные мониторинга, проведенного в текущем году профсоюзом «Учитель». Который показал, что в 30 субъектах РФ учителя работают на 1,7 ставки и больше, а на одну не трудятся практически нигде в стране.

Дело в том, что как раз размер базовой ставки определяет стабильную часть оплаты труда педагога, а ставка в регионах разная. Вот и вынуждены учителя брать дополнительные часы, чтобы получать более или менее сносную зарплату, на которую можно выжить.

Но такая «чудовищная перегрузка», как отметил Афонин, неизбежно приводит к выгоранию и учителя, в конце концов, просто уходят из профессии.

«Пора обратить внимание на людей, которые ежедневно несут ответственность не только за обучение, но и за воспитание наших детей, которые являются опорой развития нашего общества. Наша задача — вновь сделать профессию учителя престижной и популярной», — подчеркнул парламентарий.

В обращении, направленном в правительство, также указывается, что по действующему законодательству оно обладает полномочиями устанавливать базовый оклад и ставки заработной платы по профессиональным квалификационным группам.

Эту норму авторы инициативы предлагают применить для установления справедливого минимального уровня оплаты труда педагогических работников.

На самом деле, подобные предложения от депутатов Госдумы звучат не первый год.

Так, в январе 2024 года к премьеру Михаилу Мишустину с похожим обратилась Яна Лантратова — на тот момент первый зампредседателя Комитета по просвещению. Суть её инициативы была та же — установить минимальный размер базовой ставки учителя на уровне не ниже двух МРОТ субъекта РФ. А как аргумент она привела данные Росстата, согласно которым средняя зарплата педагогов в 60% регионов составляет от 24984 рублей до 42 785 рублей. При этом преподавателям в Санкт-Петербурге платят по 51 983 руб. в среднем, а в Москве — по 135 тыс. рублей.

Ранее — в сентябре 2023 г. — законопроект, в котором потолок зарплаты учителя, работающего на полную ставку, предлагалось установить на уровне не ниже двух с половиной МРОТ в регионе, где он преподает, в Госдуму внес глава Комитета по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

То есть обсуждения ведутся, инициативы вносятся, но проблема низких учительских зарплат остается. А дефицит педагогов в российских школах тем временем с каждым годом увеличивается.

По данным Минпросвещения, на начало учебного года 2024/2025 он составил около 1,8%, что эквивалентно почти 19 тысячам вакансий. Но реальный разрыв между количеством штатных ставок и работающих учителей достигает сотен тысяч человек, утверждают независимые эксперты.

Напомним, согласно президентским «майским указам» 2012 года заработная плата педагогических работников должна быть доведена до средней по региону. Между тем, в ряде мест она не дотягивает даже до минимального размера оплаты труда.

К примеру, мониторинг систем оплаты труда, проведенный Минпросвещения, показал, что в октябре — ноябре 2024 года только в десяти субъектах РФ ставка зарплаты по должности «учитель» равна или превышает МРОТ (19 242 руб.). При этом максимальный размер ставки за 18 часов в неделю при наличии у сотрудника высшего образования зафиксирован в Москве — 65 189 рублей и Санкт-Петербурге — 47 542 рубля. Минимальный — у педагогов в Амурской области (5 531 рубль) и на Алтае (5 859 рублей).

При том, что педагоги, в общем-то, выполняют одни и те же задачи. Зато средняя зарплата школьного учителя — рапортует то же ведомство — в первом полугодии 2024 года составила 71 400 рублей. Но это уже как средняя температура по больнице.

Достаточно ли только увеличить зарплату, чтобы вернуть престиж профессии и привлечь молодежь на работу в школу?

Этот вопрос «СП» адресовала члену Совета Конфедерации труда России от профсоюза «Учитель», преподавателю русского языка и литературы из Ижевска Анне Штернберг (Инютина):

— Понятно, что уравнивание региона с Москвой по зарплате будет странным. И вряд ли возможно. Но вопрос ведь еще в том, какие обязанности человек будет выполнять. Почему молодые люди, даже окончившие педагогический вуз, не идут в школу? Да они просто не понимают, как можно за одну зарплату выполнять работу за десятерых человек.

Школа фактически лишает человека личной жизни. К тому же, учитель всем всегда должен и во всем всегда виноват. Само положение учителя в таком виде, оно неприемлемо. Недавно нам, классным руководителям, добавили пять тысяч к зарплате. Добавили пять — спрашивают за пятьдесят. При этом клеймят все, кому не лень. И все, кому не лень, постоянно вмешиваются в жизнь учителя, распоряжаются, как и что нам делать.

Это, не говоря уже о том, что никогда на одну ставку педагог не работает. Потому что иначе просто не прожить. Что, разумеется, унизительно. Но такое положение учителя стало настолько привычным, что об этом уже никто не говорит.

Чтобы в школу шли, учебная норма должна быть восемнадцать часов в неделю — не больше. А сейчас там работает массово выгоревшее совершенно учительство.

При этом требуют от нас как от роботов: в страшном напряжении тянуть не одну ставку, кругом быть обязанными и выдавать качество ежедневно.

Как при всем при этом кто-то вообще еще идет работать в школу, я не понимаю.

«СП»: Таких смельчаков все меньше, и о дефиците кадров даже в Минпросвещения уже говорят…

— Да, говорят, только цифры гораздо больше, чем они приводят. Потому что все вакансии закрываются одним учителем вместо того, чтобы взять пятерых.

«СП»: Но есть другая проблема — хамское отношение учеников и их родителей (понятно, речь не о всех), которые видят в педагоге исключительно обслуживающий персонал. Как с ней бороться?

— Да, такая проблема есть. Но хамство в некоторых обстоятельствах объясняется еще и поведением учителя. Потому что на учителя давит администрация и чиновники, требуют делать неправомерное что-то.

Учитель, со своей стороны, давит на детей и родителей. Соответственно, напряжение и конфликтность при нынешних обстоятельствах будут нарастать. Всем ведь надо командовать школой, куда ходить и что делать.

«СП»: Получается, что об учителях у нас вспоминают только один раз в год — в День учителя. Им дарят цветы, награждают, восхищаются их самоотверженным трудом…

— Но это же не действия. Это ритуал воспроизвели — и больше ничего. Изображать заботу несложно, на словах. Только это пустые слова.

«СП»: То есть, по-вашему, молодежь сейчас невозможно привлечь в школу?

— В этих обстоятельствах, конечно, нет. Но еще хуже, пожалуй, когда человек приходит в школу и остается в этих условиях. Даже страшно, что он адаптируется и привыкает к этому. Привыкает к профанации. Потому что работать на две ставки, это профанация. При таком графике у педагога нет индивидуального подхода к ученику, ему просто некогда заниматься одним ребенком.

То есть привычка в данном случае хуже. Лучше бы он сопротивлялся. Поэтому — да! — никакого оптимизма в этом отношении у меня нет, конечно.