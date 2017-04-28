База «Контингент» как Форсайт проект «людеардеров»

Лоббисты «Контингента» - супер базы, куда хотят «слить» всю возможную информацию о российских школьниках - не успокаиваются несмотря на «вето» Президента и массовые протесты родительской общественности. Вчера в Совете Федерации представители Минсвязи и Минобразования презентовали новый текст законопроекта—и нарвались на серьезную критику родительских организаций, которые разбили все аргументы лоббистов и обвинили инициаторов законопроекта в создании рынка торговли людьми и работе на геополитического противника.



Как уже неоднократно рассказывала «Катюша», ГИС «Контингент» - это попытка «слить» в одну базу все возможные данные о ребенке – о его успеваемости, здоровье, составе семьи и т.п (сейчас эти данные рассредоточены по 44 разным ведомственным базам), причем ключом к создаваемому электронному досье будет СНИЛС (что само по себе незаконно поскольку СНИЛС, согласно ст.1 з-на «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования», должен служить исключительно для целей пенсионного учета—но при этом его навязывают не только работающим людям, которые платят страховые взносы, но всем подряд, от новорожденных младенцев до пенсионеров). Разработка «Контингента»- как признали вчера на слушаниях чиновники Минсвязи и Минобра—ведется практически во всех российских регионах уже много лет, в порядке «эксперимента». Чтобы легализовать этот антиконституционный эксперимент (статью 24 Конституции о том что «Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом» еще никто отменял!), Правительство протащило в конце прошлого года закон о внесении изменений в Закон образовании и др. нормативные акты, более известный как законопроект о «Контингенте обучающихся» . 29 декабря Президент наложил «вето» на этот закон.



Лоббисты не успокоились—а начали придумывать как обойти «вето». Сначала пытались действовать по старинке: собрать в Думе массовку из числа сторонников «Контингента», выпустив для убедительности пару представителей родительских организаций, иизобразить общественное согласие . Не вышло. Тогда организовали «круглый стол» в Общественной палате» - и тоже были биты.



Вчера в наступление пошли противники «Контингента» во главе с сенатором Еленой Мизулиной, которая организовала круглый стол в Совете Федерации. Представители Минобра и Минсвязи пришли с новой редакцией злополучного закона (желающие ознакомиться с текстом могут сделать это тут http://дети-петербург.рф/News/?newsid=1234).





Эксперты родительских организаций получили текст в последний момент (до сих пор он не публиковался), однако сумели не просто покритиковать законопроект, а разнести все доводы лоббистов в пух и прах. В частности, как следует из доклада представителя Общественного уполномоченного по защите семьи в Петербурге, новый законопроект по-прежнему делегирует широчайшие полномочия Правительству, не содержит принципа добровольности внесения сведений в ГИС Контингент, предполагает внесение в базу данных сведений, не имеющих отношения к учебному процессу (хотя, справедливости ради, уточним, что перечень сведений вносимых в Контингент, в новом законопроект действительно сокращен) и т.п.



Представители разработчиков, директор Департамента управления программами и конкурсных процедур Минобрнауки России Михаил Попов и директор Департамента проектов по информатизации Минкомсвязи Олег Качанов, имели достаточно жалкий вид. Так, на вопрос представителя Общественного уполномоченного по защите семьи в Петербурге Андрея Цыганова, будут ли в ГИС «Контингент» содержаться данные о детях чиновников, разведчиков, сотрудников правоохранительных органов и др. должностных лиц, представитель Минкомсвязи подтвердил, что в базу попадут данные не обо всех детях—из чего участники круглого стола сделали вывод о том, что разработчики понимают что система не в состоянии обеспечить безопасность хранения информации, и ее создатели фактически разделяют население России на «контингент» и элиту.



По словам Елены Мизулиной, о том, что «Контингент» - не для всех, говорил и глава думского комитета по образованию Вячеслав Никонов.



Точно также эксперты родительских организаций вынудили г-д Попова и Качанова признать что в законопроекте нет ни слова о праве граждан жить вне «Контингента» (на словах чиновники ратовали за добровольность). Разбили эксперты родительских организаций и довод г-на Попова о том, что система «Контингент» на федеральном уровне, якобы, будет содержать не персональные данные, а обобщенные цифровые данные. Эксперты обнаружили в законопроекте отсылочные нормы, относящие ряд полномочий по наполнению базы на уровень Правительства. Так, член Российского детского Фонда, член Союза писателей России Татьяна Шишова выразила сомнения по поводу указания группы здоровья ребенка: «По этой цифре можно установить, о каких болезнях идет речь. То есть персонификация все-таки имеет место. А это чрезвычайно опасно!»



Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ (АРКС) Ольга Леткова акцентировала внимание участников дискуссии на том, что содержащиеся в «Контингенте» сведения могут получать различные органы и организации в целях оказания государственных или муниципальных услуг—в том числе и организации выполняющие функции иностранных агентов.



Наконец, Елена Мизулина обратила внимание на то, что «Проект закона упоминает некие „сведения о родителях“, при этом не уточнено, о каких именно данных идет речь. Разработчики в новой редакции конкретизировали перечень данных о ребенке, но упустили момент с данными о родителях. А эти сведения могут быть любыми, вплоть до персональных».



Всего общественники насчитали в законопроекте 14 спорных и опасных положений, причем большинство из них разработчики согласились поправить к следующему заседанию рабочей группы, 14 мая.



Между тем, многие эксперты родительских организаций требуют вообще снять данный законопроект с рассмотрения. Так, руководитель движения «Пчелки» Николай Бондаренко обвинил разработчиков и лоббистов «Контингента» в том что они «работают на нашего геополитического противника, да еще и условиях холодной войны»--а представитель Общественного уполномоченного по защите семьи Андрей Цыганов заявил о том, что истинной целью данной законодательной инициативы является «создание рынка российских детей».



Кстати говоря, проект «Контингент» весьма удачно вписывается в другие проекты «глобальной элиты», вроде «Форсайт проекта Образование 2030», про который «Катюша» уже рассказывала.



Согласно этому форсайту от «Сколково» и АСИ, в ближайшем будущем уроки и лекции заменят на «образовательную диспансеризацию» - когда некие «стейкхолдеры» и «людеардеры» будут закачивать через чип, имплантированный в мозг «контингенту», некие «образовательные технологии». На разработку этого сюрреалистического бреда предприимчивые футуристы из Сколково потратили порядка 1,5 млрд рублей из бюджета РФ—что на наш взгляд, само по себе достойно как минимум прокурорской проверки.



ГИС «Контингент», где лоббисты планируют собирать всю возможную информацию о гражданах нашей страны (кроме элиты), может послужить неплохим подспорьем для «людеардеров», которые и являются истинными заказчиками превращения нашего народа в контингент.



Правда, как только господин Цыганов на вчерашнем «круглом столе» в СФ высказал предположение о наличии взаимосвязи между «Контингентом» и «Форсайтом», представитель Минобраза Попов тут же закричал что Министерство не имеет отношения к форсайтам и не реализует их. Ну да, они много чего кричат…



РИА Катюша