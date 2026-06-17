Смартфон — причина остеохондроза

К такому выводу пришли медики одной из самых «смартфонизированных» стран мира.

Ученые одной из ведущих клиник Сеула (Южная Корея) установили: за последние пять лет число обращений с жалобами на нарушение работы шейного отдела позвоночника выросло на 25%.

В докладе ученых сделан вывод, что во всем виноваты гаджеты, прежде всего – смартфоны. Классическая поза – носом в экран, — создает большую нагрузку на шею, поражает межпозвонковые диски и иные тканей позвоночника, приводя к остеохондрозу.

Более того, по данным Ассоциация корейских офтальмологов, за последние 10 лет число пациентов с синдромом сухого глаза (ксерофтальмия), выросло более чем в два раза. К тому же большинство пациентов, активно пользующихся смартфонами, жалуются на резь глазах, покраснение и усталость, размытость зрения, головные боли и даже временную слепоту. Не говоря уже о том, что 80% школьников страдают от близорукости (еще десять лет назад этот показатель не превышал 10-20%).

Для профилактики остеохондроза и близорукости восточные ученые советуют следить за осанкой и держать телефоны перед собой, на уровне глаз и не пользоваться смартфонами по ночам и, вообще, при скудном освещении.

Эти советы будет актуальным и для россиян: согласно прошлогодней статистике, смартфонами пользуется 40% от потребителей связи в России, а оснащенность населения мобильными телефонами близится к 100%. Давно привычной стала картина «Подросток, уткнувшийся в экран» или «Плачущий ребенок, успокаиваемый смартфоном».

Куда реже можно видеть ребенка, развлекаемого сказками, загадками, «шагающими платками», колодцами из пальцев и прочими бабушкиными методами.

Между тем большинство информации, которую получает ребенок, возя пальцами по монитору, — совершенно недетская. Большинство «игрушек» или глупенькие, или агрессивные. И вот эта глупость и (или) агрессия через пальчики следует прямиком на подкорку мозга… так что, строго говоря, остеохондроз и миопия – это еще «цветочки», по сравнению с тем, что может вырасти из человечка, которому сунули смартфон, только «чтобы отвязался».

PS: А остеохондроз – не приговор, о чем можно почитать тут.

Автор: Екатерина Соловьева

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