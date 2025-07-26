Безопасное лето. Сезонные советы детского доктора

УКУС КЛЕЩА

- Клещи обычно водятся в высокой траве и на кустах. Лучше гуляйте в парках (обычно там обрабатывают территорию).

При выходе на прогулку в лес надевайте носки, штаны и кофточки с длинным рукавом, используйте шапки, косынки. Одежду обработайте репеллентами по возрасту. После возвращения домой осмотрите ребенка, одежду.

Если заметили клеща – удаляйте, захватив пинцетом как можно ближе к коже. Тяните аккуратно, не скручивая. После удаления место укуса обработайте антисептиком. Если не получается удалить, как можно быстрее обратитесь в поликлинику или приемное отделение больницы. Для профилактики болезни Лайма надо обращаться за помощью в первые сутки. Для профилактики клещевого энцефалита подойдет только вакцинация, которую нужно проводить до начала сезона клещей. А если не успели, прививайтесь сейчас.

Летом надо иметь в аптечке обезболивающее и жаропонижающее; средства, которые используются после укусов насекомых, снимающие зуд и подсушивающие кожу; антисептик в спрее и набор пластырей.

ТЕПЛОВОЙ УДАР

- Самые простые меры защиты от солнца – тень, одежда, а также солнцезащитный крем, который важно правильно выбрать. Он может содержать два основных типа фильтров: химические и физические (минеральные).

Понять, какой фильтр использован, можно по наличию в составе диоксида титана и оксида цинка.

Если они есть, перед вами крем с физическим или смешанным фильтром, если нет, то с химическим. Оба типа фильтров эффективны, но если у вас или вашего ребенка чувствительная кожа, аллергия, то физические фильтры предпочтительнее.

И в любом случае выбирайте крем с фильтрами нового поколения. На современных кремах часто есть маркировка «broad spectrum» (широкий спектр).

Чтобы избежать солнечного или теплового удара, чаще поите ребенка, предлагайте ему фруктовый лед, овощи и фрукты, одевайте ребенка в светлую одежду из натуральных тканей, защищайте голову и глаза (панамки, кепки, очки).

Оставайтесь дома с 11.00 до 17.00, в помещении используйте увлажнители, принимайте прохладный душ при необходимости.

Распознать солнечный и тепловой удар можно по повышенной температуре тела, головной боли, головокружению, слабости, тошноте, рвоте, покраснению кожи. В тяжелых случаях могут возникать судороги, потеря сознания, галлюцинации. Важно сразу же вызвать скорую, перенести пострадавшего в тень, в прохладное место, положить на ровную поверхность и чуть приподнять голову. До приезда скорой следите за дыханием и сердцебиением пострадавшего.

ОПАСНАЯ ВОДА

- Потенциально опасны любые открытые водоемы. Не оставляйте детей без присмотра ни на секунду возле воды и тем более в воде – даже если там мелко и ребенок в надувном жилете. Всегда находитесь рядом. Никогда не оставляйте ведро с водой или другие большие емкости в доступности ребенка. Домашние бассейны закрывайте, чтобы ребенок не мог туда упасть. Утопление детей в возрасте 1-4 лет чаще всего случается в бассейнах около дома, в ванной или ближайшем к дому водоеме!

Выбирайте купальники и плавки ярких неоновых и «кислотных» расцветок – это сделает ребенка заметным в воде.

УШИБЫ И ПОРЕЗЫ

- Если при травме размер конечности не изменился, нет патологических движений (например, рука двигается в другую сторону), тогда, скорее всего, у ребенка просто ушиб. Дайте ему обезболивающее, приложите что-нибудь прохладное к месту ушиба, зафиксируйте конечность. Обязательно покажите ребенка врачу.

Самостоятельная обработка раны возможна, если она не загрязнена, ее глубина не превышает 1,5 см, края без сильного расхождения, кровотечение не пульсирующее и останавливается в течение 5–10 минут после надавливания. Промойте рану под прохладной проточной водой (можно с детским мылом). Небольшие загрязнения удаляйте 3%-ной перекисью водорода. Подсушите рану стерильной салфеткой. Обработайте хлоргексидином, повидон-йодом.

Не используйте йод или зеленку непосредственно на рану – они обжигают ткани и маскируют признаки воспаления. Если рана сухая, ее можно оставить открытой для заживления.

Кроме того, у лета есть и другие опасности, о которых мы часто даже не думаем. Например, ядовитые растения: ландыши, лютики, борщевик. Важно объяснять детям, что не всё красивое и необычное можно трогать, есть.