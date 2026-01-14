Ночной энурез у детей

В этой статье хотелось бы поднять не очень приятную тему ночного недержания мочи у детей.

Это явление, научно называемое ночной энурез, не настолько уж и редкое. По данным медиков, к пяти годам более 10% детей продолжают регулярно мочиться в постель. При этом мальчики страдают энурезом примерно в 4 раза чаще, чем девочки.

К 14 годам не менее 10% мальчиков регулярно мочатся в постель, а вот количество девочек сокращается до единичных случаев.

Ночной энурез создает проблему и детям, и родителям. С писающимся по ночам ребенком не поедешь куда-либо отдыхать, потому что негде стирать простыни, его не отправишь в лагерь, с ним не переночуешь в гостях, даже положить его в больницу проблема. Плюс приходится постоянно пояснять, почему вы таскаете с собой в поездки ворох впитывающих пеленок и простыней. Это очень неприятно.

Многие родители не задумываются над тем, что испытывают их дети по поводу энуреза. Им может казаться, что ребенок не придает значения ночным происшествиям, не понимает, как это плохо. Но на самом деле дети, даже в возрасте трех-четырех лет понимают, что писаться по ночам не есть хорошо. Это понимание складывается из многих составляющих. Ребенок чувствует, что мама расстроена, даже если его не ругают, он видит, что его промах огорчил родителей. Ему неприятно спать на холодной мокрой постели. Ему стыдно, когда этот факт становится общественным достоянием, если родители вынуждены сообщить об этом врачу, воспитателю или кому-то еще. Дети очень переживают из-за этого, настолько, что их характер может меняться: у некоторых в сторону агрессии (они как бы переключают внимание окружающих с проблемы энуреза на проблему поведения), а у некоторых в сторону застенчивости, подавленности, неуверенности в себе (ребенок старается не привлекать к себе внимания, чтобы избежать возможных разговоров о своей проблеме).

Энурез может стать причиной невроза.

Как же быть?

Для начала родителям следует определиться — является ли ночное недержание мочи у их ребенка именно тем самым ночным энурезом. До определенного возраста ребенок не может контролировать свой мочевой пузырь, этот навык у подаляющего большинства детей обретается к трем годам, но до пяти и даже до шести лет возможны рецидивы. Традиционно считается, что девочки «должны» научиться контролировать себя ночью к трем годам, а мальчики к пяти. Поэтому писающегося по ночам ребенка до пяти-шести лет даже не возьмут на лечение. А вот обследовать его можно, в том числе путем проведения УЗИ, чтобы исключить возможные анатомические аномалии, наличие которых может давать энурез.

Диагноз ночной «энурез» ставится в том случае, если ребенку более шести лет, он психически здоров, не имеет заболеваний типа синдрома Дауна, аутизма, эпилепсии или тому подобных, у него не выявлено заболеваний мозга и мочеполой системы, но при этом он относительно регулярно мочится в постель.

В чем причина энуреза?

Нет единой причины, нет даже пяти основных, каждый случай индивидуален, при выяснении причины энуреза необходимо анализировать в комплексе наследственность, психологическую обстановку в семье, наличие заболеваний, особенности воспитания, особенности физиологии и анатомии, наличие заболеваний, способствующих развитию энуреза. Обычно устанавливается несколько причин, а не одна, но, бывают и случаи, когда, как выясняется, достаточно дать ребенку второе одеяло. Вот несколько случаев, что называется, из жизни:

Ваня, 8 лет. Мочился в постель каждую ночь до тех пор, пока в семье не родилась младшая сестренка. С тех пор — как отрезало. Причина была в излишнем пестовании мальчика бабушкой, которая очень хотела видеть его малышом, не позволяла ему вырасти психологически.

Когда девочке исполнилось два года, выяснилось, что у отца есть вторая семья. Девочка мочилась в постель до 6 лет, пока родители не развелись, и в семье не прекратились скандалы. Дима, 12 лет. Ребенок от тяжевых родов, закончившихся кесаревым сечением. Ребенок с легкой гиперактивностью, нервный, тревожный. Мочится в постель каждую ночь, энурез прекращается только на время лечения, потом возобновляется. На УЗИ выявлены отклонения в развитии некоторых участков мозга.

Причиной регулярно мокрой постели у клинически здоровых детей могут быть и циститы (особенно у девочек), и нарушения гормонального фона, и прием некоторых препаратов, и особенности психики, сложности в отношениях с родителями, когда ребенок чувствует себя недолюбленным, ненужным, и пиелонефриты, и различные аномалии в строении мочевого пузыря, отклонения в развитии мозга, кисты в мозгу, нарушения кровоснабжения отдельных участков, психоэмоциональное напряжение (такие дети обычно мочатся в период обучения в школе, а как только наступают летние каникулы, постель как по волшебству становится сухой). Отмечается, что если один из родителей в детстве страдал энурезом, то в 45% случаев у ребенка тоже будет энурез, а если страдали оба родителя, то риск повышается до 75%.

Тем не менее, по имеющимся данным, первопричинами ночного энуреза являются неврозы и нарушение функции сегментов спинного мозга. В связи с этим многие педиатры склоняются к тому, что ночной энурез не заболевание, а растянувшийся этап обретения навыка самоконтроля над функцией мочеиспускания. Во многих европейских странах вообще признали лечение энуреза нецелесообразным, и дети, страдающие им, просто продолжают спать в памперсах, а родители ждут, пока они «перерастут» этот период. В России энурез считается заболеванием и даже является поводом для признания негодности к службе в армии. У нас ночной энурез лечат.

К кому надо обратиться, если вы подозреваете у ребенка ночной энурез?

В первую очередь к педиатру. После проведения анализов и при исключении заболеваний почек и мочевого пузыря, вам дадут направление к неврологу. Невролог может назначить УЗИ или даже томографию головного мозга, чтобы исключить аномалии в его строении и развитии. И в дальнейшем, в зависимости от результатов обследований, назначит лечение.

Как вести себя родителям, у которых ребенок страдает ночным энурезом?

Самое главное — ни в коем случае нельзя наказывать и ругать, потому что наказания только ухудшают эмоциональное состояние ребенка и усугубляют проблему. Но нельзя делать вид, что ничего не происходит. Эту проблему можно и даже нужно обсуждать с ребенком, но не в плане «Ах, какой кошмар, как нам с этим жить?!», а в плане «Я помогу тебе справиться с этим». Тут необходимо сказать о том, что в прежние времена считалось, что писающегося ребенка надо прилюдно высмеивать, дескать, это поможет ему осознать свой позор, и он прекратит писаться. И некоторые бабушки до сих пор пользуются этим методом. Такой бабушке необходимо объяснить, что так поступать нельзя.

Сомнительным кажется такой же «бабушковский» метод будить ребенка по ночам, для того, чтобы он сходил в туалет. Этот прием эффективен только в том случае, когда здоровый ребенок слишком крепко спит, настолько крепко, что перестает чувствовать во сне свой мочевой пузырь. Ребенку при этом может сниться, как он снимает штанишки и справляет нужду, но проснуться он не в состоянии. Во всех прочих случаях это не приучение контролировать мочевой пузырь, это всего лишь способ сберечь простынки от очередной лужи. Точно так же сомнительными являются рекомендации не давать ребенку пить на ночь. Большинство детей мочатся в постель независимо от того, давали им пить на ночь или нет, а вот отказ в питье это дополнительный стресс для ребенка и дополнительный повод описаться ночью.

Поскольку энурезные детки как правило относятся к категории тревожных, легковозбудимых, впечатлительных, то им ни в коем случае нельзя давать кофе, какао, колу и любые тонизирующе напитки и продукты. За час перед сном необходимо завершить все шумные подвижные игры, заменив их на спокойное чтение, рисование или лепку.

Вопреки страшилкам бабушек, одноразовые подгузники не влияют на наличие или отсутствие энуреза. Несмотря на то, что ходить на горшок дети, которых держали в «памперсах», начинают на месяц позднее, чем те, кто обходился без них, именно энурез никак не зависит от того, надевали ли на малыша одноразовые подгузники.

Молодые мамочки очень любят делиться рецептами, в том числе и от энуреза — «Мы попали к очень хорошему врачу, он нам выписал вот такие таблетки и нам помогло». Ни в коем случае нельзя самому назначать лечение. Лекарственные препараты должен назначать только врач по результатам обследований строго индивидуально, то, что помогло одному ребенку может не помочь и даже навредить другому.

Неплохо показать ребенка психологу, который поможет найти и устранить причины психологического характера, а так же поможет ребенку избавиться от комплексов и переживаний по поводу энуреза.

Иногда встречаются рекомендации не обращать внимания на недержание у ребенка, мол, вырастет — само пройдет. На самом деле оставлять эту проблему без внимания нельзя. Ночной энурез это беда не только детей, но и взрослых, около 1% всех людей, страдающих энурезом, — взрослые люди. Большинство из них запущенные, недолеченные в детстве. Возможно, в отношении вашего ребенка речь идет всего лишь о задержке развития центральной нервной системы, и на самом деле — он перерастет, и все будет нормально, но вы должны убедиться в том, что нет более серьезных причин для беспокойства.

Автор: Екатерина Соловьева

Обращаем ваше внимание, что информация, представленная на сайте, носит ознакомительный и просветительский характер и не предназначена для самодиагностики и самолечения. Выбор и назначение лекарственных препаратов, методов лечения, а также контроль за их применением может осуществлять только лечащий врач. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.