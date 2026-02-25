Какие признаки говорят о синдроме дефицита внимания и гиперактивности?

СДВГ — это неврологическо-поведенческое расстройство, которое чаще всего проявляется в детстве, но может сохраняться и во взрослом возрасте. Его главные признаки связаны с трудностями контроля внимания, импульсов и уровня активности. Важно понимать, что отдельные симптомы могут встречаться у многих людей, но диагноз ставится только при их устойчивой и выраженной комбинации, которая серьезно нарушает жизнь в нескольких сферах (учеба, работа, общение).freepik.com
Признаки делятся на две основные группы:
- Невнимательность
- Человек легко отвлекается на посторонние звуки или мысли, не может долго сосредотачиваться на монотонной задаче, «витает в облаках».
- Организационные проблемы — хаос на столе, в делах, в планах. Хронические опоздания, неспособность оценить время на выполнение задачи.
- «Затуманенность» — частые ошибки по невнимательности, потеря вещей (ключей, телефона, документов), забывчивость в повседневных делах (вынести мусор, передать поручение).
- Избегание задач, требующих длительного умственного напряжения (заполнение документов, подготовка отчетов).
- Неспособность довести дела до конца, частое перескакивания с одного незавершенного дела на другое.
2. Гиперактивность и импульсивность
- Непоседливость — человек постоянно находится в движении — ерзает на стуле, постукивает ногой или руками, не может долго сидеть на месте, когда это требуется.
- Чрезмерная болтливость — в желании высказаться человек может часто перебивать других.
- Импульсивность — пациент бежит «впереди паровоза» — выкрикивает ответ, не дослушав вопрос, неспособен стоять в очереди, принимает решения и действует без оценки рисков (например, опасное поведение на дороге).
- Внутреннее беспокойство — у взрослых гиперактивность может проявляться как чувство внутренней «взвинченности», потребность всегда быть занятым, неспособность расслабиться.
Особенности у взрослых
С возрастом симптомы часто видоизменяются. Взрослые могут испытывать:
- Крайнюю неорганизованность и прокрастинацию.
- Проблемы с управлением гневом и эмоциями.
- Сложности в построении карьеры и поддержании отношений, часто менять работу и увлечения, страдать от хронической скуки и неудовлетворенности.
«Наличие нескольких признаков — еще не повод диагностировать у себя СДВГ. Похожие симптомы могут вызывать тревожные расстройства, депрессия, последствия стресса или неврологические проблемы.
Диагноз требует комплексной оценки у специалиста — врача-психиатра или невролога, имеющего опыт в этой области. Если вы замечаете у себя или ребёнка устойчивую и мешающую жить комбинацию этих симптомов, необходимо проконсультироваться с врачом» , — рассказал aif.ru врач-невролог Игорь Мацокин.
