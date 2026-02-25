Какие признаки говорят о синдроме дефицита внимания и гиперактивности?

СДВГ — это неврологическо-поведенческое расстройство, которое чаще всего проявляется в детстве, но может сохраняться и во взрослом возрасте. Его главные признаки связаны с трудностями контроля внимания, импульсов и уровня активности. Важно понимать, что отдельные симптомы могут встречаться у многих людей, но диагноз ставится только при их устойчивой и выраженной комбинации, которая серьезно нарушает жизнь в нескольких сферах (учеба, работа, общение).

Признаки делятся на две основные группы:

Невнимательность

Человек легко отвлекается на посторонние звуки или мысли, не может долго сосредотачиваться на монотонной задаче, «витает в облаках».

Организационные проблемы — хаос на столе, в делах, в планах. Хронические опоздания, неспособность оценить время на выполнение задачи.

«Затуманенность» — частые ошибки по невнимательности, потеря вещей (ключей, телефона, документов), забывчивость в повседневных делах (вынести мусор, передать поручение).

Избегание задач, требующих длительного умственного напряжения (заполнение документов, подготовка отчетов).

Неспособность довести дела до конца, частое перескакивания с одного незавершенного дела на другое.

2. Гиперактивность и импульсивность

Непоседливость — человек постоянно находится в движении — ерзает на стуле, постукивает ногой или руками, не может долго сидеть на месте, когда это требуется.

Чрезмерная болтливость — в желании высказаться человек может часто перебивать других.

Импульсивность — пациент бежит «впереди паровоза» — выкрикивает ответ, не дослушав вопрос, неспособен стоять в очереди, принимает решения и действует без оценки рисков (например, опасное поведение на дороге).

Внутреннее беспокойство — у взрослых гиперактивность может проявляться как чувство внутренней «взвинченности», потребность всегда быть занятым, неспособность расслабиться.

Особенности у взрослых

С возрастом симптомы часто видоизменяются. Взрослые могут испытывать:

Крайнюю неорганизованность и прокрастинацию.

Проблемы с управлением гневом и эмоциями.

Сложности в построении карьеры и поддержании отношений, часто менять работу и увлечения, страдать от хронической скуки и неудовлетворенности.

«Наличие нескольких признаков — еще не повод диагностировать у себя СДВГ. Похожие симптомы могут вызывать тревожные расстройства, депрессия, последствия стресса или неврологические проблемы.

Диагноз требует комплексной оценки у специалиста — врача-психиатра или невролога, имеющего опыт в этой области. Если вы замечаете у себя или ребёнка устойчивую и мешающую жить комбинацию этих симптомов, необходимо проконсультироваться с врачом» , — рассказал aif.ru врач-невролог Игорь Мацокин.