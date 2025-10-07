Почему небо голубое: короткий и простой ответ для детей

Когда солнце стоит низко — утром или вечером, — его лучам приходится идти к нам через более толстый слой воздуха. По дороге почти весь синий и фиолетовый свет рассеивается и не доходит до глаз. А вот красный, оранжевый и жёлтый пролетают дальше и становятся главными. Поэтому закаты и рассветы окрашены в тёплые оттенки.