С какого возраста детей можно перевозить без специального кресла?

Автомобиль — это средство повышенной опасности как для окружающих, так и для пассажиров. Больше всего опасности подвергаются дети, которые достигли пограничного возраста и уже готовы пристегиваться обычными ремнями безопасности.

Уровень безопасности автомобиля при ДТП рассчитывается в первую очередь на взрослых пассажиров.

12 лет особого режима

На них ориентированы размеры салона и эргономика, а также подушки безопасности, ремни и иные активные устройства, призванные спасти жизнь. Однако дети оказываются слишком малы, чтобы быть защищенными в автомобиле так же, как взрослые. На помощь приходят детские кресла и удерживающие устройства.

Между тем ребенок подрастает и встает вопрос: когда его пересаживать из одного сиденья в другое, которое побольше? Можно ли возить годовалого малыша в младенческой люльке полулежа или сразу усаживать его в большое кресло с ремнями? И, главное, что делать, если десятилетний акселерат вырос и уже не помещается в старое детское сиденье? Ответы можно найти в правилах дорожного движения.

В соответствии с пунктом 22.9 ПДД, «перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка». Другими словами, малыши, не достигшие возраста 7 лет, обязаны ездить только в специальном кресле. А дети более старшего возраста при определенных условиях могут перевозиться с некоторыми отступлениями.

Статья 22.9 ПДД гласит, что «перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле, конструкцией которого предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств) или при помощи ремней безопасности». Другими словами, родителям предлагается выбор: пристегивать ребенка штатными ремнями через переходник или адаптер или вообще обходиться без них в зависимости от роста и веса ребенка, о чем и говорят правила. Как же определить эту зависимость?

Уровни регулировки ремней безопасности в любом автомобиле подчиняются требованиям международных стандартов. Они рассчитаны на людей с минимальным ростом от 150 см и выше. Если рост меньше 150 см, то ремень будет проходить выше плеча и начнет давить на шею. А это очень большой риск в случае возникновения ДТП.

Таким образом, если рост ребенка превысил 150 см, то ему можно пристегиваться без адаптера. А если нет, то лучше всего применять удерживающие устройства с фиксацией ремня, направляющие его вниз от шеи. Но здесь надо помнить, что переходники на ремень и удерживающие устройства хуже защищают детей, чем кресло. Подросток в машине — это самый незащищенный пассажир, так как из кресла он вырос, а до автомобильного места не дорос.

Что касается поездок на переднем пассажирском сиденье, то здесь правила однозначны. Рядом с водителем можно ездить только с удерживающими устройствами до достижения двенадцатилетнего возраста.

Люлька или кресло?

Перевозка грудных детей в легковом автомобиле сопряжена с рядом трудностей. Категорически запрещается возить их без специальной люльки. Во время ДТП малыш может пострадать от непристегнутых родителей, которые при резком торможении не могут удержаться и наваливаются всем весом.

Люлька крепится ремнями безопасности на задний диван или на переднее кресло пассажира против направления движения машины. То есть ребенок должен путешествовать спиной вперед. Это самое безопасное положение, так как в случае экстренного торможения малыш будет опираться головой о подголовник.

Люлька рассчитана на возраст до 6 месяцев, однако в ней можно возить детей и более старшего возраста, если они еще в нее помещаются. Путешествие в полулежачем положении для малышей гораздо безопаснее, чем сидя.

Переходить на кресло до возраста ребенка в один год не рекомендуется, так как малыш 7-8 месяцев от роду еще не умеет хорошо ходить и его неокрепшие мышцы плохо удерживают позвоночник. Поэтому долго в сидячем положении маленьким детям находиться не рекомендуется. Лучше купить люльку побольше или выбирать кресло с трансформацией. Годовалых детей можно перевозить уже в сидячем положении.